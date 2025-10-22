IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La panne d'AWS a provoqué la surchauffe et le blocage en position verticale de lits « intelligents » à 2 000 dollars
Dévoilant la fragilité du rêve connecté d'Eight Sleep

Le , par Stéphane le calme
3 commentaires

0PARTAGES

3  0 
La récente panne dAmazon Web Services (AWS) na pas seulement plongé des sites web et applications dans le noir numérique. Elle a aussi révélé à quel point notre dépendance au cloud peut devenir absurde, voire dangereuse. Parmi les victimes les plus inattendues : des lits connectés haut de gamme qui se sont retrouvés coincés en position verticale ou en surchauffe, incapables de répondre aux commandes de leurs propriétaires. Un incident à la fois cocasse et inquiétant, qui interroge le modèle même de la « maison intelligente » dépendante des serveurs dautrui.

Le 20 octobre 2025, Amazon Web Services a subi une panne majeure affectant des dizaines dentreprises à travers le monde. Des services de streaming, des plateformes de livraison, des outils professionnels et même des appareils domestiques se sont retrouvés inaccessibles pendant plusieurs heures. Mais lun des effets les plus surréalistes de cette défaillance a été observé du côté de Eight Sleep, une entreprise qui propose une technologie de régulation thermique et de suivi physiologique.

Elle vend un système de sommeil connecté, dont la pièce maîtresse sappelle le Pod. Ce système inclut :
  • une couche technologique appelée Pod Cover, qui peut être installée sur la plupart des matelas standards,
  • ou un matelas complet (le Pod 3 Mattress) dans lequel cette technologie est intégrée.

Autrement dit, Eight Sleep vend à la fois le matériel et le service cloud qui laccompagne. Le Pod Cover est proposé comme un surmatelas intelligent, tandis que le Pod 3 Mattress est un ensemble complet combinant mousse, capteurs, chauffage/refroidissement liquide et connectivité Wi-Fi.

Le Pod Cover seul coûte environ 2 000 $ (selon la taille du lit), et permet de transformer un matelas classique en lit connecté. Il contient un réseau de capteurs biométriques et un circuit deau thermorégulé relié à un module externe appelé Hub, piloté par une application mobile. Le Pod 5 quant à lui commence à environ 3 349  (pour le système de base) en Europe, avec un coût mensuel supplémentaire pour l'abonnement Autopilot (environ 17 /mois) et des options d'accessoires comme la couverture ou la base réglable. Pour des personnalisations plus poussées, le Pod 5 Ultra est disponible pour un prix plus élevé.


Ces systèmes, qui ajustent automatiquement la température du lit, la position ou le niveau de fermeté selon les préférences de lutilisateur, reposent entièrement sur des serveurs cloud hébergés chez AWS. Résultat : lorsque le réseau sest effondré, certains modèles se sont figés en position assise, dautres ont vu leur système de chauffage semballer, transformant la literie de luxe en cocotte numérique. Des utilisateurs ont rapporté sur X (anciennement Twitter) ne plus pouvoir se recoucher à plat.


« Ce serait génial si mon lit n'était pas bloqué en position inclinée à cause d'une panne AWS. Allez, allez ! »

Une dépendance totale à AWS qui tourne au gag technologique

Laffaire pourrait prêter à sourire si elle ne révélait pas une vérité plus profonde : une grande partie des objets connectés du quotidien dépend désormais dune poignée dinfrastructures cloud détenues par quelques géants américains. Dans le cas présent, Eight Sleep sappuyait sur AWS pour la gestion des profils utilisateurs, la synchronisation des réglages et le traitement des capteurs. Sans connexion au cloud, même les fonctions de base devenaient inaccessibles.

Cest là que le bât blesse : pourquoi un simple ajustement mécanique  lever ou abaisser un dossier  doit-il transiter par un serveur distant à des milliers de kilomètres ? Lindustrie du « smart home » a trop souvent troqué la simplicité contre la dépendance, confiant à des serveurs privés des fonctions qui pourraient, techniquement, être gérées localement.

À mesure que nous évoluons vers des technologies domestiques plus intelligentes, ces produits doivent prendre en charge un mode hors ligne. Imaginez que vous ne puissiez pas régler votre thermostat, déverrouiller votre porte d'entrée ou contrôler votre grille-pain ? J'ai déjà vu 8 sleep rencontrer des problèmes liés à des pannes par le passé, je suis surpris qu'ils aient mis autant de temps à réagir.

Qui est Eight Sleep ?

Eight Sleep est une start-up américaine fondée en 2014 à New York par Matteo Franceschetti, Massimo Andreasi Bassi, Alexandra Zatarain et Andrea Mussinelli. Lentreprise sest rapidement imposée comme lun des pionniers du « sleep tech », ce segment de la technologie grand public qui vise à optimiser la qualité du sommeil grâce aux capteurs biométriques, à la connectivité cloud et à lintelligence artificielle.

Le produit phare dEight Sleep sappelle le Pod. Ce matelas nouvelle génération intègre un système de régulation thermique, des capteurs physiologiques et une couche logicielle connectée à Internet. Lidée fondatrice est simple : personnaliser le sommeil comme on personnalise son smartphone. Grâce à un réseau de capteurs intégrés, le Pod mesure en continu la fréquence cardiaque, la respiration, les mouvements nocturnes et la température corporelle. Le lit ajuste ensuite automatiquement sa température  indépendamment pour chaque côté  afin de maintenir le dormeur dans la « zone de confort thermique optimale ».

Le tout est contrôlé depuis une application mobile, qui centralise les données et les synchronise dans le cloud via les serveurs dAmazon Web Services (AWS).

Le Pod 3, dernière version du matelas, se vend autour de 2 000 à 3 500 dollars selon les options. Eight Sleep le présente non pas comme un simple lit, mais comme un « fitness tracker du sommeil » capable daméliorer la récupération physique et mentale. La marque sadresse à une clientèle de cadres, dentrepreneurs et dathlètes de haut niveau  un positionnement assumé et renforcé par des partenariats avec des sportifs professionnels.

Lentreprise revendique des bénéfices mesurables : une baisse du rythme cardiaque au repos, une meilleure variabilité cardiaque (HRV) et un allongement des phases de sommeil profond. Le tout est régulièrement mis en scène dans une communication à mi-chemin entre le luxe et la science.

Une dépendance critique au cloud et un revers en 2025

Cette sophistication a toutefois un prix : une dépendance quasi totale aux serveurs AWS pour le traitement des données et le pilotage du matériel. Ce mois-ci, lors de la panne majeure dAmazon Web Services, de nombreux utilisateurs dEight Sleep ont vu leurs lits surchauffer ou rester bloqués en position inclinée. Lentreprise a rapidement communiqué sur X (ex-Twitter) pour présenter ses excuses et promettre un correctif, mais lincident a mis en lumière la fragilité dun écosystème où même la température du lit dépend dun centre de données situé à des milliers de kilomètres.


Le « cloud home » ou la maison en otage

Cet incident sajoute à une longue liste de défaillances illustrant les limites de lhyperconnexion. Lorsque AWS, Google Cloud ou Azure subissent une panne, ce ne sont plus seulement des sites qui tombent : ce sont des thermostats, des serrures, des lampes, des caméras et désormais des lits. La promesse dune maison intelligente se retourne contre ses habitants, qui deviennent otages dun écosystème centralisé et opaque.

Le plus ironique dans cette affaire est quun lit censé « optimiser le sommeil » grâce à des algorithmes se transforme, à la moindre erreur réseau, en obstacle au repos. On touche ici au cur du problème : les objets connectés ne sont pas seulement vulnérables au piratage, ils sont fragiles par conception.

Quand linnovation oublie le bon sens

Lincident d'Eight Sleep nest pas un cas isolé. Des...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

3 commentaires
Commenter Signaler un problème