Alphabet, la société mère de Google, a annoncé son tout premier trimestre avec plus de $100 Mds de chiffre d'affaires, avec une croissance de 34 % dans le domaine du cloud et de l'IA

Un analyste de MacroStrategy Partnership affirme que la bulle de lintelligence artificielle serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère.
Derrière cette provocation, une question essentielle : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides, ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ? Le récent rapport financier d'Alphabet, la société mère de Google, devrait permettre d'avoir une idée. La société mère de Google a annoncé son premier trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une étape importante qui illustre la puissance inébranlable de son empire Internet malgré les menaces juridiques et concurrentielles. La nouvelle de la croissance accélérée du chiffre d'affaires et des bénéfices d'Alphabet Inc. fait suite à une décision de justice dans l'affaire historique du ministère américain de la Justice contre le moteur de recherche dominant de Google, largement considérée comme une légère réprimande qui ne devrait pas entraver l'activité de l'entreprise.
Alphabet a affiché des performances exceptionnelles au cours de la période juillet-septembre, avec un bénéfice de près de 35 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action, soit une augmentation de 33 % par rapport à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 102,3 milliards de dollars. Ces deux chiffres ont largement dépassé les prévisions des analystes qui orientent le marché boursier.
Les investisseurs ont salué les résultats du troisième trimestre en faisant grimper le cours de l'action Alphabet de près de 5 %. Cela s'ajoute à la hausse de 30 % du cours de l'action Alphabet qui a généré près de 770 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires depuis début septembre. C'est à ce moment-là que le juge fédéral américain Amit Mehta a rejeté la proposition du ministère de la Justice de démanteler Google afin de limiter les abus d'un moteur de recherche déclaré monopole illégal l'année dernière.
La prudence dont a fait preuve le juge Mehta dans le traitement du monopole de Google en matière de recherche reflète en grande partie sa conviction que les progrès rapides de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) ont déjà donné naissance à des « moteurs de réponse » conversationnels développés par des stars montantes de la technologie telles que ChatGPT et Perplexity, qui offrent davantage d'options aux consommateurs.
OpenAI, le créateur de ChatGPT, et Perplexity ont lancé des navigateurs web basés sur l'IA pour concurrencer le navigateur Chrome de Google, leader du secteur, que le ministère de la Justice avait tenté en vain de persuader Mehta d'ordonner la vente.
Mais Google a intégré davantage de fonctionnalités d'IA à son moteur de recherche et à Chrome, ainsi qu'à ses autres produits, dans le cadre de ses efforts pour protéger son territoire tout en s'étendant à de nouvelles frontières technologiques. Signe de la réussite de ces efforts, le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, a révélé que l'application Gemini de Google, alimentée par l'IA, compte désormais 650 millions d'utilisateurs mensuels.
À l'instar d'autres grandes entreprises technologiques, Google finance ses ambitions en matière d'IA par des dépenses effrénées qui font craindre l'apparition d'une bulle susceptible d'éclater à terme. Alphabet prévoit désormais de consacrer entre 91 et 93 milliards de dollars à ses dépenses d'investissement cette année, contre 85 milliards dans son précédent rapport trimestriel publié en juillet, la majeure partie de cette somme étant destinée aux centres de données gigantesques nécessaires au fonctionnement de l'IA.
Pour comprendre cette bulle de l'IA, une analyse approfondie du marché révèle un réseau critique d'accords circulaires. Largent tourne en boucle : les fabricants de puces, tels que Nvidia, gagnent dabord de largent en vendant leur matériel, puis réinvestissent une partie de leurs revenus dans les entreprises comme OpenAI qui construisent ou exploitent les infrastructures dIA. Ces entreprises, à leur tour, achètent à nouveau des puces aux fabricants initiaux, créant une dynamique circulaire où chaque acteur profite du cycle quil alimente lui-même.
Alphabet a le luxe de pouvoir s'appuyer sur un réseau publicitaire lucratif que Google a mis un quart de siècle à construire. Les ventes publicitaires de Google ont totalisé 74,2 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année dernière. L'engouement pour l'IA a été une aubaine pour la division Cloud de Google, qui supervise les centres de données d'autres entreprises, une activité qui est devenue la partie la plus dynamique d'Alphabet. Google Cloud a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, soit une hausse de 34 % par rapport à l'année dernière.
Bien que Google semble s'en être relativement bien sorti dans le cadre de l'attaque juridique contre son moteur de recherche, l'entreprise reste confrontée à un coup potentiellement dommageable dans une autre affaire intentée par le ministère de la Justice contre la technologie qui sous-tend son réseau publicitaire.
Après avoir condamné certaines parties de la technologie publicitaire de Google comme constituant un monopole illégal au début de l'année, la juge fédérale américaine Leonie Brinkema examine les moyens de contraindre l'entreprise à l'avenir. Le ministère de la Justice demande une ordonnance du tribunal pour obliger Google à vendre certaines parties de son réseau publicitaire, une question sur laquelle la juge Brinkema ne devrait pas se prononcer avant le début de l'année prochaine.
Voici un extrait du rapport d'Alphabet :
Alphabet annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2025
Alphabet Inc. a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2025.
- Le chiffre d'affaires consolidé d'Alphabet au troisième trimestre 2025 a augmenté de 16 %, soit 15 % à taux de change constant, par rapport à l'année précédente, pour atteindre 102,3 milliards de dollars. Google Search & autres, YouTube Ads, Google Subscriptions, Platforms and Devices et Google Cloud ont chacun enregistré une croissance à deux chiffres au troisième trimestre.
- Le chiffre d'affaires des services Google a augmenté de 14 % pour atteindre 87,1 milliards de dollars, reflétant les solides performances de Google Search & autres, des abonnements Google, des plateformes et appareils, et des publicités YouTube.
- Le chiffre d'affaires de Google Cloud a augmenté de 34 % pour atteindre 15,2 milliards de dollars, grâce à la croissance de Google Cloud Platform (GCP) dans les produits de base, l'infrastructure IA et les solutions IA génératives.
- Le résultat d'exploitation total a augmenté de 9 % et la marge d'exploitation s'est élevée à 30,5 %....
