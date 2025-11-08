Google d'Alphabet obtient l'aval du gouvernement US pour acquérir Wiz pour 32 milliards de $, afin de l'intégrer à l'unité cloud de Google et d'améliorer les solutions de cybersécurité pour les entreprises

Google a reçu l'autorisation du ministère américain de la Justice (DOJ) pour l'acquisition de la société de cybersécurité Wiz pour un montant de 32 milliards de dollars, ce qui représente la plus grosse acquisition jamais réalisée par Alphabet. Cette acquisition, qui vise à intégrer la start-up Wiz dans la division cloud de Google, a pour objectif de renforcer les solutions de cybersécurité de la société et d'aider les organisations à atténuer les risques critiques. Elle devrait être finalisée d'ici 2026.
Wiz, Inc. est une société israélo-américaine spécialisée dans la sécurité cloud, dont le siège social est situé à New York. Elle a été fondée en janvier 2020 par Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik et Ami Luttwak, tous anciens fondateurs d'Adallom. La plateforme de l'entreprise analyse les infrastructures informatiques hébergées sur Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure et Kubernetes afin d'identifier les combinaisons de facteurs de risque qui pourraient permettre à des acteurs malveillants de prendre le contrôle des ressources cloud et/ou d'exfiltrer des données précieuses.
Le mardi 4 novembre 2025, la société de cybersécurité Wiz a obtenu l'autorisation du ministère américain de la Justice (DOJ) dans le cadre de l'examen antitrust de son acquisition par Alphabet, la société mère de Google, a déclaré le PDG de Wiz, Assaf Rappaport. Ce feu vert marque laboutissement de négociations entamées dès juillet 2024, lorsque des informations avaient révélé que Google était en pourparlers avancées pour racheter Wiz, alors valorisée à environ 23 milliards de dollars.
Cette récente transaction, d'une valeur d'environ 32 milliards de dollars, serait la plus importante acquisition jamais réalisée par Alphabet. Elle permettra d'intégrer Wiz à la division cloud de Google, renforçant ainsi les solutions de cybersécurité de la société afin d'aider les entreprises à atténuer les risques critiques.
« Il s'agit sans aucun doute d'une étape importante, mais nous sommes encore entre la signature et la conclusion de l'accord », a déclaré Assaf Rappaport, PDG de Wiz, lorsqu'il a été interrogé sur l'examen de l'accord par le ministère américain de la Justice.
En juin 2025, il avait été rapporté que les autorités antitrust du ministère américain de la Justice examinaient si le projet d'acquisition de la société de cybersécurité par Alphabet risquait de limiter illégalement la concurrence sur le marché.
« Nous sommes impatients de mener à bien le processus d'examen dans d'autres juridictions. L'acquisition de Wiz devrait être finalisée en 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.
Source : Assaf Rappaport, PDG de Wiz
