Plusieurs magnats de la tech discutent sérieusement de la construction de centres de données dans l'espace pour faire fonctionner des modèles d'IA parmi les étoiles. Selon eux, telles missions sont les plus pertinentes pour alimenter des opérations gourmandes en énergie. Cette idée émerge alors que les sociétés de fusées Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk s'efforcent de rendre les voyages spatiaux moins coûteux et plus courants.
« La Lune est un cadeau de l'univers », a déclaré Jeff Bezos en évoquant les avantages de l'utilisation de la Lune comme base pour lancer des projets dans l'espace. L'idée est digne d'un film de science-fiction, mais fait de plus en plus d'adeptes. Quant à savoir si elle est réalisable, c'est une tout autre histoire.
Les magnats de la tech visent l'espace après avoir pollué la Terre
Les entreprises qui construisent et louent frénétiquement des centres de données savent qu'elles font pression sur les réseaux électriques, génèrent des émissions et consomment énormément d'eau. La demande en électricité des centres de données pour l'IA, en particulier, pourrait augmenter d'environ 165 % d'ici à 2030. À l'heure actuelle, plus de la moitié de l'énergie qui alimente ces installations tentaculaires provient de combustibles fossiles.
Cet état de choses menace de réduire à néant les progrès réalisés dans la lutte contre la crise climatique. Ainsi, certains des dirigeants des plus grandes entreprises du secteur de l'IA affirment avoir trouvé une solution simple : « il suffit d'installer ces gigantesques clusters informatiques dans l'espace ». Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré au podcasteur Theo Von qu'il considère l'expansion massive des centres de données comme inévitable.
« Je pense qu'une grande partie du monde sera recouverte de centres de données au fil du temps », a déclaré Sam Altman. (Ce n'est pas une chose inévitable, mais le résultat du choix de sociétés incroyablement riches d'investir des sommes d'argent colossales. Sam Altman a laissé entendre qu'il y investirait littéralement des milliers de milliards, et OpenAI fait partie du consortium à l'origine du projet Stargate, d'une valeur de 500 milliards de dollars.)
Sam Altman a déclaré : « les passionnés d'espace (comme moi) recherchent depuis longtemps un modèle économique permettant la migration humaine au-delà de notre planète. Je pense que les serveurs IA dans l'espace constituent le premier véritable modèle économique qui en inspirera beaucoup d'autres ».
L'augmentation des besoins énergétiques des centres de données
Sur Terre, le président Donald Trump a déjà déclaré une urgence énergétique et le gouvernement américain affirme que le pays doit augmenter considérablement notre capacité pour répondre à la demande énergétique prévue dans les prochaines années. Pendant ce temps, les entreprises d'IA telles que xAI d'Elon Musk développent leurs propres capacités de production d'énergie en attendant que le réseau électrique rattrape son retard.
Par exemple, xAI utilise des turbines à gaz polluantes comme sources d'énergie temporaires. Et OpenAI fait pression sur le gouvernement pour qu'il s'associe à des entreprises afin d'ajouter 100 gigawatts par an, ce qui représente une quantité d'énergie phénoménale. Remettons les 100 gigawatts en perspective.
Il y a quarante ans, lorsque « Retour vers le futur » est sorti, l'un des éléments clés de l'intrigue du film était la nécessité de générer une quantité d'énergie tellement incroyable que le voyage dans le temps semblait plausible pour le public. L'histoire tournait autour de la nécessité de trouver 1,21 gigawatt d'énergie, soit l'équivalent d'un coup de foudre, pour renvoyer la célèbre machine à remonter le temps DeLorean de Doc Brown chez elle.
Aujourd'hui, 1 gigawatt, qui représente environ la moitié de l'énergie produite par le barrage Hoover, semble dérisoire. Et Elon Musk, Jeff Bezos et Sundar Pichai souhaitent envoyer les serveurs dans l'espace ou sur la Lune. Leur argument se résume essentiellement à la conviction que les besoins énergétiques de l'IA finiront par devenir si importants que nous devrons nous installer dans l'espace, où l'exploitation de l'énergie solaire serait plus efficace.
Dans l'espace, les rayons du soleil peuvent être directs et constants pour être captés par les panneaux solaires : pas de nuages, pas de tempêtes, pas de nuit. Les besoins en refroidissement pourraient être réduits en raison du vide spatial. Il existe au moins 5 400 centres de données aux États-Unis. Ils devraient consommer jusqu'à 12 % de l'électricité du pays d'ici à 2028. Les installer dans l'espace peut donc sembler être la solution miracle.
Comment déployer ces gros clusters dans l'espace et sur la Lune ?
Cette question reste en suspens. Sam Altman a proposé de créer une sphère de Dyson composée de centres de données autour du Soleil. La sphère de Dyson fait référence à une mégastructure hypothétique construite autour d'une étoile afin de capter une grande partie de son énergie. L'inconvénient majeur de ce projet est qu'il nécessiterait probablement plus de ressources que celles disponibles sur Terre, ce qui pourrait rendre la planète inhabitable.
Il y a une véritable science derrière tout cela. Ali Hajimiri, ingénieur électricien et professeur au sein du projet Space Solar Power Project de Caltech, a déposé en 2016 un brevet pour un « système informatique massivement parallèle dans l'espace », c'est-à-dire un centre de données. Depuis lors, les coûts de lancement ont baissé (à environ 1 500 dollars par kilogramme) et les panneaux solaires sont devenus plus légers et plus efficaces.
Ali Hajimiri et ses collègues ont récemment proposé un système d'énergie solaire spatial léger qui pourrait produire de l'électricité à 10 cents le kilowattheure, ce qui est nettement moins cher à grande échelle que les systèmes comparables ici sur Terre. Cette technologie pourrait théoriquement alimenter des centres de données orbitaux, même si Ali Hajimiri ne sait toujours pas quand ils pourraient être construits à l'échelle requise par le secteur de l'IA.
Lonestar Data Systems a posé sur la Lune un centre de données miniature contenant des informations précieuses, comme une chanson d'Imagine Dragons, mais l'atterrisseur s'est renversé et a été détruit lors de la tentative. D'autres lancements sont prévus dans les mois à venir. « Mais il est très difficile de prédire à quelle vitesse cette idée deviendra économiquement viable », a déclaré Matthew Weinzierl, économiste à l'université de Harvard.
« Les centres de données spatiaux pourraient bien avoir des utilisations de niche, telles que le traitement de données spatiales et la fourniture de capacités de sécurité nationale. Toutefois, pour devenir des rivaux sérieux des centres terrestres, ils devront rivaliser sur les coûts et la qualité des services comme n'importe quel autre centre de données ». Selon les experts, de nombreux défis restent à relever pour pouvoir déployer ces clusters dans l'espace.
Contourner les réglementations sur Terre et faire des économies
L'une des raisons pour lesquelles les milliardaires de la tech visent l'espace est qu'il n'y a pas les réglementations « ennuyeuses » dont ils se plaignent souvent et qui ralentissent la construction de nouvelles centrales électriques pour répondre aux besoins des centres de données. Dans l'espace, personne ne peut entendre les cris des Nimbys. (Nimby est lacronyme de « Not In My BackYard », qui signifie « pas dans mon arrière-cour » ou « pas dans mon jardin ».)
« Nous serons en mesure de battre le coût des centres de données terrestres dans l'espace au cours des deux prochaines décennies », a déclaré Jeff Bezos lors d'une conférence technologique en octobre 2025. « L'espace finira par être l'un des endroits qui continueront à améliorer la Terre ».
Il est encore trop tôt pour se prononcer. Chez Alphabet, les projets de Google semblent presque conservateurs. À l'instart d'autres entreprises technologiques, le géant de la recherche en ligne a récemment annoncé le projet Suncatcher, qu'il décrit comme un projet ambitieux visant à développer l'apprentissage automatique dans l'espace. L'entreprise prévoit de lancer deux prototypes de satellites d'ici début 2027 afin de tester son matériel en orbite.
« Comme tout projet ambitieux, cela va nous obliger à résoudre de nombreux défis techniques complexes », a déclaré le PDG Sundar Pichai sur les réseaux sociaux. Nvidia a également annoncé un partenariat avec la startup Starcloud pour travailler sur des centres de données spatiaux. Pour ne pas être en reste, Elon Musk de SpaceX a présenté sa propre vision actualisée de l'espace. Il vise depuis longtemps Mars, l'un des principaux objectifs de SpaceX.
Mais récemment, il s'est exprimé sur la manière dont il pourrait utiliser ses vaisseaux spatiaux pour déployer de nouvelles versions de ses satellites Starlink à énergie solaire équipés de lasers à haute vitesse pour construire des centres de données dans l'espace. Pour Elon Musk, ses satellites seraient capables de produire jusqu'à 100 gigawatts d'énergie solaire par an, soit, selon lui, environ un quart de la consommation moyenne annuelle des États-Unis.
Elon Musk envisage de construire une base lunaire pour l'occasion
Depuis 2016, Tesla affirmait que tous ses véhicules en production seraient capables d'atteindre une capacité de conduite autonome sans supervision. Le PDG Elon Musk a affirmé que cela se produirait « d'ici la fin de l'année » depuis au moins 2018. Tesla a même vendu à ses clients le logiciel Full Self-Driving (FSD) à 15 000 dollars, promettant que le système d'aide à la conduite deviendrait entièrement autonome grâce à des mises à jour logicielles.
Mais près d'une décennie plus tard, il n'en est rien. Alors que le logiciel est confronté à de nombreuses défaillances techniques, Tesla a décidé de renoncer à cette promesse. Tesla a modifié la signification du terme « Full Self-Driving », renonçant à sa promesse d'offrir une conduite autonome sans surveillance.
Elon Musk est un milliardaire controversé connu pour ses promesses audacieuses. Auparavant, il avait laissé entendre qu'il lui faudrait quatre à cinq ans pour y parvenir. Il a également avancé des idées encore plus folles, déclarant que « 100 térawatts par an sont possibles à partir d'une base lunaire produisant localement des satellites IA alimentés à l'énergie solaire et les propulsant à la vitesse d'échappement à l'aide d'un propulseur de masse ».
En termes simples, Elon Musk suggère qu'une base lunaire produira des satellites et les mettra en orbite à l'aide d'une catapulte. Les panneaux solaires de ces satellites généreraient 100 000 gigawatts d'électricité par an. « Je pense que nous verrons l'intelligence continuer à se développer jusqu'à ce que... la majeure partie de l'énergie solaire soit exploitée pour le calcul », a déclaré Elon Musk lors d'une conférence technologique en septembre 2025.
Bien sûr, tout cela semble difficile à croire. Pourtant, il y a quelques années, Elon Musk suscitait des réactions sceptiques lorsqu'il exhortait les responsables du secteur de l'énergie à renforcer leurs capacités, les avertissant que nous allions vers une pénurie avec l'augmentation de la demande en IA, en voitures électriques et en autres technologies. Aujourd'hui, la demande d'énergie a flambé et nous cherchons des solutions dans l'espace.
Les défis techniques relatifs aux centres de données dans l'espace
Des projets un peu plus réalistes se concrétisent peu à peu. Des startups telles que Starcloud, Axiom et Lonestar Data Systems ont levé des millions de dollars pour les développer. Ali Hajimiri, du projet Space Solar Power Project de Caltech, a expliqué : « je ne veux jamais dire qu'une chose est impossible. Mais cela pose certains défis ». Une étude de l'UE a rapporté que lapproche est réalisable sur le plan technique, économique et écologique.
Toutefois, de grands défis sont à prendre en compte. D'une part, les systèmes comme ceux imaginés par Ali Hajimiri traitent les données relativement lentement par rapport à ceux situés sur la terre ferme. Ils seraient constamment bombardés par les radiations, et « l'obsolescence serait un problème ».
En effet, dans l'espace, les réparations ou les mises à niveau seraient extrêmement difficiles à réaliser. Ali Hajimiri pense que les centres de données dans l'espace pourraient, un jour, constituer une solution viable, mais l'ingénieur hésite à dire explicitement quand ce jour pourrait arriver. « Ce serait...
