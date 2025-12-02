Selon les deux entreprises, auparavant, la connexion des fournisseurs de services cloud impliquait la mise en place manuelle de composants réseau complexes, un processus qui pouvait prendre des semaines, voire des mois aux équipes. L'annonce indique qu'AWS avait pour « vision » de créer cette fonctionnalité sous la forme d'une spécification unifiée accessible à tous les fournisseurs de services cloud et a collaboré avec Google Cloud pour la concrétiser.
Les deux géants du cloud ont déclaré : « alors que les organisations adoptent de plus en plus les architectures multicloud, le besoin d'interopérabilité entre les fournisseurs de services cloud n'a jamais été aussi grand. Cependant, historiquement, la connexion de ces environnements a toujours été un défi, obligeant les clients à adopter une approche complexe de type « do-it-yourself » afin de gérer des réseaux mondiaux multicouches à grande échelle ».
« Aujourd'hui, cette nouvelle solution réinvente la connectivité multicloud en s'éloignant de la gestion des infrastructures physiques pour s'orienter vers une expérience gérée et native du cloud », ont-ils déclaré. Le nouveau service de connectivité multicloud relie « Google Cross-Cloud Interconnect » à « AWS Interconnect », permettant ainsi aux clients de configurer une liaison privée haut débit entre les ressources fonctionnant sur leurs clouds respectifs.
AWS explique également : « en intégrant AWS à l'architecture Cross-Cloud Network de Google Cloud, nous simplifions la complexité de la connectivité physique, de l'adressage réseau et des politiques de routage. Les clients n'ont plus besoin d'attendre des semaines pour obtenir un circuit : ils peuvent désormais provisionner une bande passante dédiée à la demande et établir une connectivité en quelques minutes via leur console cloud ou API préférée ».
Une nouvelle API ouverte visant à faciliter l'interopérabilité
En plus du service, AWS et Google publient une spécification ouverte destinée à standardiser linterconnexion entre clouds, avec une API disponible pour d'autres fournisseurs. Ce standard peut être adopté par dautres acteurs du secteur, ce qui pourrait encourager un écosystème multicloud plus homogène et plus facile à gérer. « Salesforce fait partie des premiers utilisateurs de cette nouvelle approche, a annoncé Google Cloud dans un communiqué ».
AWS fournit des services informatiques, de stockage de données et d'autres services numériques aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers. Il s'agit du plus grand fournisseur de services de cloud computing au monde, avec plus de 30 % des parts de marché. Il est suivi par Microsoft Azure et Google Cloud.
Google, Microsoft et Amazon investissent des milliards de dollars pour mettre en place des infrastructures capables de gérer l'explosion du trafic Internet liée à la demande croissante pour les applications d'IA. Selon les rapports financiers, l'activité cloud d'Amazon a enregistré une forte croissance au troisième trimestre 2025, générant 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit plus du double des 15,16 milliards de dollars générés par Google Cloud.
Le service intervient un peu plus d'un mois après la panne d'AWS, survenue le 20 octobre, qui a perturbé des milliers de sites Web dans le monde et mis hors ligne certaines des applications les plus populaires d'Internet, notamment Snapchat et Reddit. Selon le cabinet d'analyse Parametrix, cette panne coûtera entre 500 et 650 millions de dollars rien qu'aux entreprises américaines. La panne a mis en lumière les risques de la dépendance excessive à AWS.
En juin, une perturbation chez Google Cloud a affecté des services tels que Cloudflare et OpenAI. Ces incidents ont suscité des inquiétudes quant à un éventuel monopole dans le domaine des services cloud, où une poignée d'acteurs très importants jouent un rôle clé dans la fourniture d'infrastructures Internet.
Les obstacles à l'interopérabilité entre les plateformes cloud
Ce service représente un changement radical dans le domaine du cloud computing. Les clients ont toujours dénoncé les obstacles à l'interopérabilité entre les différentes plateformes cloud, mais ont souvent été ignorés. En 2024, AWS et Google avaient répondu aux conclusions de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) selon lesquelles il existait des obstacles pour les clients souhaitant changer de fournisseur ou utiliser plusieurs clouds.
AWS avait insisté sur « le fait qu'il n'y a pas de problème d'interopérabilité dans les services cloud », ajoutant que ses services de base en matière de calcul, de stockage, de bases de données, d'analyse et de mise en réseau permettent aux clients de créer des solutions entièrement interopérables et transférables, qui sont indépendantes du cloud. Dans les faits, les clients se plaignent toutefois de défis liés aux migrations et la mise en place du multicloud.
Google a déclaré que les clients ayant adopté des stratégies multicloud rencontraient « des obstacles minimes à l'intégration entre plusieurs clouds publics » grâce à des API ouvertes et d'autres solutions de contournement. Pourtant, un service de connectivité multicloud vient d'être lancé. Ces obstacles à l'interopérabilité sont si minimes que les deux entreprises se sont senties obligées de mettre au point une solution spéciale pour y remédier.
En ce qui concerne les conclusions de l'enquête de la CMA sur la santé du marché britannique du cloud, elle a proposé de désigner AWS et Microsoft comme ayant un statut de marché stratégique afin d'introduire des mesures ciblées. Mais aucune décision n'a été prise ; ces options restent à l'étude.
Un jeu qui consolide la domination des hyperscaleurs US ?
« Cette collaboration entre AWS et Google Cloud représente un changement fondamental dans la connectivité multicloud », a déclaré Robert Kennedy, vice-président des services réseau chez AWS. Rob Enns, vice-président et directeur général des réseaux cloud chez Google Cloud, a renchéri, affirmant que le nouveau service de connectivité multicloud a pour objectif de faciliter le transfert de données et d'applications entre les clouds pour les clients.
L'Union européenne a lancé une enquête sur Amazon et Microsoft afin de déterminer si AWS et Azure doivent se voir attribuer le statut de « gatekeeper » en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Si ce statut leur est attribué, les deux services cloud, Azure et AWS, seraient soumis à une surveillance beaucoup plus stricte sur des questions telles que l'interopérabilité et les activités commerciales qui favorisent leur position lucrative de leaders.
Sur la toile, les avis sont partagés quant à l'annonce de Google Cloud et AWS. Pour certains commentateurs, c'est une bonne chose. « C'est un moyen facile de transférer des charges de travail d'un cloud à l'autre, tout en conservant la réplication de la base de données ou autre entre les deux, ce qui vous offre une solution de secours dans l'autre cloud, au cas où le vôtre connaîtrait une mauvaise journée, comme la panne AWS », a déclaré un internaute.
« Pour certaines entreprises, cela peut être un moyen de migrer complètement d'un cloud à l'autre, mais je doute que beaucoup le fassent de cette manière », a ajouté un autre internaute. Ce dernier rappelle toutefois les frais de sortie, ainsi que les frais interrégionaux. « Vous ne pourrez pas vous en sortir sans enrichir les deux fournisseurs. Cela semble être un léger assouplissement des contraintes imposées par les fournisseurs de cloud », a-t-il souligné.
Pour d'autres critiques, si cette initiative amoindrit les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs de cloud, elle semble consolider également la domination des hyperscaleurs américains. Ils estiment que cette initiative n'offre pas une flexibilité totale et les clouds pris en charge sont limités. (Google Cloud est le premier partenaire de lancement d'AWS pour ce service de connectivité multicloud. AWS prévoit de lancer un lien avec Microsoft Azure en 2026.)
Avantages
[LIST][*]mise en place plus rapide et simple de liaisons privées entre AWS et Google Cloud : au lieu de semaines ou mois de configuration physique, les clients peuvent ouvrir des connexions privées, automatisées et à bande passante dédiée via la console ou une API ;[*]sécurité :...
