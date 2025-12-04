Le marché des centres de données dans la région Asie-Pacifique devrait tripler d'ici 2029, porté par la croissance du cloud, de l'IA et de l'hyperscale, d'après IDC

Le marché des centres de données en Asie-Pacifique entre dans une période d'expansion accélérée, portée par la croissancee du cloud, de l'intelligence artificielle (IA) et de services numériques. IDC prévoit que la puissance informatique totale de la région atteindra plus de 142 000 MW d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 22 %, à mesure que les hyperscalers et les fournisseurs de services déploient de nouvelles installations. Cette croissance redéfinit les stratégies en matière d'infrastructures alors que la durabilité, l'efficacité énergétique et la conformité réglementaire deviennent des priorités essentielles.
Selon le dernier rapport « Asia/Pacific (Excluding Japan) Datacenter Deployment Model and Spend Forecast, 20252029 » publié par IDC, le marché des centres de données en Asie-Pacifique hors Japon (APEJ) devrait connaître une forte croissance entre 2024 et 2029. La puissance informatique totale installée devrait atteindre 142 600 MW d'ici 2029, soutenue par un TCAC de 22 %. La demande en matière d'IA, de cloud et d'autres services numériques augmente rapidement, poussant les hyperscalers, les fournisseurs de cloud et les opérateurs de services numériques à se développer à une vitesse record.
Les grands projets de construction et d'expansion en Inde, en Malaisie, au Japon et en Asie du Sud-Est contribuent également à cette croissance. Ces installations nouvelles et modernisées redéfinissent l'infrastructure numérique de la région, les opérateurs s'efforçant de fournir des centres de données à haute densité, évolutifs et prêts pour l'IA, capables de répondre aux besoins informatiques de nouvelle génération.
Dans le même temps, la durabilité et l'efficacité énergétique apparaissent comme des priorités essentielles, les fournisseurs investissant dans les énergies renouvelables, les systèmes de refroidissement avancés et les pratiques de construction écologiques afin de faire face à l'augmentation de la consommation d'énergie et des émissions de carbone. La conformité aux lois en constante évolution en matière de localisation des données influence également les stratégies d'investissement et la conception des installations. À mesure que le marché se développe, les fournisseurs de technologies doivent s'attacher à proposer des solutions évolutives, durables et optimisées par l'IA afin de saisir de nouvelles opportunités et de soutenir la prochaine vague de transformation numérique dans la région Asie-Pacifique.
« Le marché des centres de données APEJ évolue rapidement, porté par la croissance du cloud et de l'IA, mais l'augmentation de la consommation d'énergie et des émissions nécessite une action urgente. Les fournisseurs de technologies doivent se concentrer sur la durabilité et sur des infrastructures évolutives et efficaces pour rester compétitifs », explique Mikhail Jaura, analyste de recherche senior, Services cloud et centres de données, IDC Asie/Pacifique.
Cette évolution façonnera la prochaine phase de croissance des centres de données dans la région APEJ et établira de nouvelles normes en matière d'évolutivité, d'efficacité et de responsabilité environnementale.
Cependant, certains dirigeants mettent en garde contre la fragilité du modèle économique qui sous-tend les investissements massifs dans les infrastructures d'IA. Arvind Krishna, PDG dIBM, estime quil est « impossible » de rentabiliser les milliards injectés dans les centres de données d'IA, à cause des coûts actuels des infrastructures. Ce constat est renforcé par JP Morgan, qui estime que 650 milliards de dollars annuels seraient nécessaires pour atteindre un rendement de seulement 10 %. Krishna doute également du fait que les technologies actuelles puissent mener à lAGI, estimant cette probabilité entre 0 et 1 %.
Source : IDC
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous ces projections d'IDC crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Les dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 758 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec une augmentation annuelle de 166 %, selon IDC
Les dépenses mondiales en intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 632 milliards de dollars en 2028 avec une croissance annuelle de 29 %, selon IDC
L'IA agentique va dominer l'augmentation des budgets informatiques au cours des 5 prochaines années, dépassant 26 % des dépenses informatiques mondiales et atteignant 1 300 milliards de $ en 2029, d'après IDC
Les centres de données IA sont tellement gourmands en énergie qu'ils utilisent désormais d'anciens moteurs à réaction d'avions, pour profiter d'une source d'énergie « flexible » et immédiatement disponible
Vous avez lu gratuitement 741 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.