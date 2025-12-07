Le PDG de Nvidia affirme que la construction d'un centre de données prend environ trois ans aux États-Unis, alors qu'en Chine, « on peut construire un hôpital en un week-end »

Trois ans pour un data center : un rythme incompatible avec lexplosion des besoins

La Chine, championne de lexécution, comble lécart avec un autre modèle

Lurgence dune révolution infrastructurelle aux États-Unis

Les États-Unis face à une rigidité structurelle

La Chine, de son côté, accélère au moment où elle est sanctionnée

La vitesse à laquelle la Chine peut construire des infrastructures n'est qu'une de ses préoccupations

« Une demande insatiable en matière d'IA »

Lors dune intervention, Jensen Huang a frappé fort. En comparant la lenteur des projets américains à la rapidité chinoise, il ne sagissait pas de provoquer gratuitement : le PDG de Nvidia a mis le doigt sur ce quil considère comme la faille structurelle la plus dangereuse dans la course mondiale à lintelligence artificielle. Les États-Unis dominent lécosystème logiciel et matériel de lIA, mais peinent à bâtir les infrastructures massives nécessaires pour exploiter la prochaine génération de modèles. Ce décalage devient, selon lui, un risque stratégique.Aux États-Unis, Jensen Huang estime quun data center de grande ampleur nécessite environ trois ans de travaux. Ce délai sexplique par une combinaison de réglementations strictes, de procédures dautorisation complexes, de normes environnementales exigeantes et dune fragmentation administrative qui ralentit chaque phase, du permis initial à linterconnexion électrique. Or, lindustrie de lIA évolue à un rythme qui rend ces délais intenables. Un cycle technologique se joue en 18 mois ; un modèle de nouvelle génération émerge presque tous les ans. Linfrastructure, elle, avance au pas.Pour Nvidia, ces délais deviennent problématiques. Lentreprise alimente lexpansion des capacités IA avec des puces H100, H200 ou Blackwell ; mais si la construction de data centers narrive pas à suivre le rythme dinnovation technologique, cest toute la chaîne de valeur de lIA qui se grippe. Le PDG souligne un décalage entre la vitesse dévolution du logiciel et du matériel, et la lourdeur du monde physique.Huang met en lumière un paradoxe : les États-Unis conçoivent les puces les plus puissantes du monde, mais leur adoption est freinée par la lenteur du monde physique. Les GPU de Nvidia, même les plus performants, ne servent à rien tant que les data centers capables de les accueillir ne sortent pas de terre.« Si vous souhaitez construire un centre de données ici aux États-Unis, il vous faudra probablement compter environ trois ans entre le début des travaux et la mise en service d'un superordinateur IA », a déclaré Huang au président du Center for Strategic and International Studies, John Hamre, fin novembre. « Ils peuvent construire un hôpital en un week-end. »En déclarant quen Chine on peut « construire un hôpital en un week-end », Huang met en exergue un modèle radicalement différent. Le pays combine centralisation politique, chaînes dapprovisionnement locales ultra-réactives, main-duvre massive et capacité à contourner ou simplifier des procédures administratives. Depuis dix ans, la Chine bâtit des infrastructures énergétiques, industrielles et technologiques à une vitesse qui dépasse largement celle des pays occidentaux.Pour les data centers, ce différentiel est stratégique. La Chine multiplie les hubs de calcul, investit massivement dans des clusters spécialisés pour lIA générative, et déploie ses propres alternatives aux GPU Nvidia, comme les puces Huawei Ascend.Lexemple de lhôpital construit en un week-end nest pas seulement symbolique. Il illustre la capacité chinoise à mobiliser main-duvre, matériaux et logistique dans un temps record. Dans le domaine des data centers, Pékin applique la même philosophie. Les infrastructures IA se multiplient à un rythme soutenu, soutenues par des politiques centralisées, des permis accélérés et une chaîne industrielle locale totalement optimisée.Même si les sanctions américaines restreignent laccès de la Chine aux GPU haut de gamme, Pékin compense par la rapidité dexécution et la densité de ses projets. Elle développe ses alternatives hardware, construit rapidement et déploie massivement. Les propos de Huang rappellent que lefficacité dun écosystème ne repose pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur la capacité à la mettre en uvre.Lindustrie américaine de lIA bute sur trois grands obstacles : lencombrement administratif, la lenteur des réseaux électriques et la pénurie dingénieurs spécialisés dans la construction dinfrastructures énergétiques. Ces facteurs ralentissent lémergence des data centers alors même que Microsoft, Google, Meta et Amazon annoncent des plans dexpansion titanesques.Pour Nvidia, cette situation nest pas un simple irritant : elle menace la dynamique du marché. Si les data centers ne sortent pas du sol assez vite, la demande en GPU  moteur financier de Nvidia  pourrait sessouffler. Doù limportance stratégique de sensibiliser le public, le gouvernement et les investisseurs.Si lAmérique domine encore le marché de lIA  Nvidia, Microsoft, OpenAI, Google DeepMind, Amazon  elle est freinée par un écosystème réglementaire éclaté. Chaque État impose ses règles ; chaque municipalité peut bloquer un projet ; chaque raccordement au réseau électrique dépend de procédures longues et imprévisibles. À cela sajoute une pénurie dingénieurs spécialisés en génie électrique, en construction dinfrastructures énergétiques ou en systèmes thermiques.Lune des grandes ironies est que les États-Unis se reposent sur Nvidia pour accélérer la course mondiale, alors que les conditions locales ralentissent la construction des infrastructures nécessaires pour utiliser justement les GPU Nvidia.Les restrictions américaines interdisent à la Chine dimporter les GPU les plus performants : H100, H200, B200 et désormais Blackwell Ultra. Mais loin de ralentir le pays, ces sanctions ont déclenché un appel dair pour la souveraineté technologique. Résultat : Huawei, Alibaba Cloud et des dizaines de partenaires industriels investissent dans des data centers nationaux alimentés par des puces locales, moins performantes mais déployées plus vite et à grande échelle.Le contraste que pointe Huang sert aussi, implicitement, les intérêts de Nvidia : si les États-Unis veulent garder leur domination, ils doivent devenir plus agressifs dans le déploiement dinfrastructures, sans quoi la Chine rattrapera l'écart par la vitesse, même sans accès au matériel premium.Il s'inquiète également de la capacité énergétique comparative des deux pays à soutenir l'essor de l'IA. La Chine dispose « deux fois plus d'énergie que nous en tant que nation, et notre économie est plus importante que la leur. Cela n'a aucun sens pour moi », a déclaré Huang.Il a ajouté que la capacité énergétique de la Chine continue de croître « de manière exponentielle », tandis que celle des États-Unis reste relativement stable.Huang a toutefois affirmé que Nvidia avait « plusieurs générations d'avance » sur la Chine en matière de technologie des puces IA pour répondre à la demande en matière de technologie et de processus de fabrication de semi-conducteurs. Mais il a mis en garde contre toute complaisance à cet égard, ajoutant que « ceux qui pensent que la Chine n'est pas capable de fabriquer des produits passent à côté d'une idée majeure ».Pourtant, Huang est optimiste quant à l'avenir de Nvidia, soulignant les efforts du président Donald Trump pour relocaliser les emplois dans le secteur manufacturier et stimuler les investissements dans l'IA.Au début du mois dernier, Huang a fait la une des journaux en prédisant que la Chine remporterait la course à l'IA, un message qu'il a rapidement modifié en déclarant que le pays avait « quelques...