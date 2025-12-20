Le projet fait partie d'une initiative plus large appelée Stargate comprenant cinq centres de données, qui a bénéficié de 500 milliards de dollars de subventions fédérales de l'administration Trump. Les promoteurs affirment que le centre de données, développé par Related Digital et utilisé par OpenAI et Oracle, est essentiel pour l'infrastructure d'IA et créerait quelques centaines d'emplois.
Le centre de données de Saline fait partie d'une douzaine de propositions similaires dans le Michigan qui rencontrent une forte opposition locale, car les municipalités se sentent mal équipées pour lutter contre les grandes entreprises technologiques.
La résistance des résidents s'organise, avec des manifestations et des pressions exercées sur les régulateurs environnementaux de l'État pour qu'ils suspendent les permis nécessaires pour les zones humides. Les critiques qualifient le projet d'« unique et maléfique » en raison des risques environnementaux et du manque de transparence de la part des entreprises et du gouvernement.
Les habitants des régions où des centres de données sont implantés se plaignent de ne pouvoir « boire de leau » en raison de la pollution, daugmentation de factures délectricité et dautres aspects environnementaux.
À Mansfield, en Géorgie, aux États-Unis, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un centre de données de Meta sur leur environnement. Un récent rapport de la BBC relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.
Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source deau privée de Beverly Morris est devenue trouble, chargée en sédiments, et donc impropre à la consommation. Elle ne peut plus boire leau du robinet, mais l'utilise pour d'autres usages. Beverly Morris doit désormais sapprovisionner en eau en bouteille ou transporter manuellement de leau propre. Le centre de données de Meta se situe à 400 mètres de son porche.
« Je ne peux pas vivre dans ma maison si la moitié de celle-ci fonctionne et que je n'ai pas d'eau. Je ne peux pas boire l'eau », a-t-elle déclaré. Elle explique qu'elle a dû réparer la plomberie de sa cuisine pour rétablir la pression de l'eau. Mais l'eau qui sort du robinet contient encore des résidus. « J'ai peur de boire l'eau, mais je continue à cuisiner et à me brosser les dents avec. Cela m'inquiète-t-il ? Oui », a-t-elle au journal britannique.
Une avocate de Microsoft a déclaré que « personne ne souhaite vraiment avoir un centre de données dans son jardin ». Ces commentaires ont été formulés par Lyndi Stone, avocate principale chez Microsoft, lors d'un webinaire organisé par le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright intitulé « Centres de données : construction, contrats et dette ».
Stone a déclaré que « alors que les centres de données étaient auparavant construits loin des communautés, des quartiers et des zones plus urbaines, à mesure qu'ils s'installent dans ces zones, vous avez des voisins près de chez vous, et personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin ». « Je ne veux pas d'un centre de données dans mon jardin », a-t-elle ajouté.
Bien qu'elle représente Microsoft, qui poursuit actuellement une expansion agressive de la capacité de ses centres de données aux États-Unis et dans le monde, les commentaires de Stone font directement écho aux préoccupations exprimées par de nombreuses communautés rurales en réponse aux projets de centres de données qui, dans de nombreux cas, sont souvent financés et soutenus par Microsoft.
Ces préoccupations portent essentiellement sur quelques points clés : l'augmentation des factures d'électricité, l'impact sur l'environnement et le caractère du quartier, ainsi que les questions de procédure liées à la signature d'accords de confidentialité et à la rapidité avec laquelle les procédures de planification sont menées. En conséquence, les propositions sont souvent rejetées d'emblée ou retirées.
Lesdits centres de données servent à alimenter les infrastructures dune intelligence artificielle qui amplifie la désinformation en ligne
Aucun secteur ne semble plus échapper au raz-de-marée de contenus produits en ligne par lintelligence artificielle. Même lunivers de lédition scientifique boit la tasse. La prolifération de références à des articles factices menace désormais de saper la légitimité de la recherche académique. La prolifération des contenus douteux est la résultante dun phénomène appelé « hallucinations » dans lunivers de lintelligence artificielle. Depuis 2022, ce terme est devenu le mot-clé qui résume les limites de lIA générative. Derrière ce vocabulaire presque rassurant, se cache une réalité beaucoup plus problématique : les modèles de langage inventent des faits, produisent de fausses citations, ou bâtissent des raisonnements qui semblent logiques mais qui seffondrent à la moindre vérification.
Même chez OpenAI on admet désormais que ce nest pas un bogue. Cest un effet direct de la manière dont ces systèmes sont entraînés : prédire la suite la plus probable dun texte en fonction des milliards dexemples ingérés. Lobjectif nest pas datteindre la vérité factuelle, mais de maximiser la vraisemblance statistique. Autrement dit, la fluidité du discours est un produit doptimisation, pas la véracité.
En droite ligne avec cet état de choses, des rapports font état de ce qu'un important document sur la réforme de l'éducation préparé pour la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador contient au moins 15 fausses citations générées par une intelligence artificielle.
Le fait est que les LLM IA auront toujours des hallucinations et l'on devrait donc sattendre à une aggravation de la situation actuelle marquée par la désinformation.
Lun des effets les plus inquiétants de la domination croissante de lIA sur le Web est la détérioration progressive de la qualité du contenu en ligne. Ce...
