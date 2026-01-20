L'autorité de régulation américaine a jugé que l'entreprise d'IA d'Elon Musk avait agi illégalement en utilisant des dizaines de turbines à gaz méthane très polluantes pour alimenter ses centres de données

Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria (Afrique du Sud), est un entrepreneur, homme d'affaires international, chef d'entreprise, homme politique et milliardaire sud-africain, canadien et américain. Il est considéré comme la personne la plus riche du monde. En 2023, il fonde la société xAI dans le domaine de l'intelligence artificielle. xAI se veut être un concurrent à l'entreprise OpenAI, notamment grâce à son projet de superordinateur Colossus en construction à Memphis.
Mais en juin 2025, le supercalculateur de xAI d'Elon Musk, Colossus, a fait l'objet d'une éventuelle poursuite judiciaire de la part de la NAACP et du Southern Environmental Law Center pour des problèmes de pollution liés à ses turbines à gaz. Les détracteurs affirment que les turbines émettent du smog, du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote et du formaldéhyde, aggravant les risques pour la santé dans une région où le taux de cancer est quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Cependant, xAI a répondu que "les unités de production d'électricité temporaires fonctionnent en conformité avec toutes les lois applicables."
Dans cette affaire, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a récemment comblé une lacune qui aurait été exploitée par xAI d'Elon Musk. Selon un rapport, la règle précédente a aidé l'entreprise à construire rapidement son premier centre de données à Memphis, dans le Tennessee. L'entreprise a construit une centrale électrique hors réseau pour son installation Colossus à l'aide d'un groupe de turbines à gaz et a évité les permis de pollution atmosphérique en classant les turbines, montées sur des remorques, comme des « moteurs non routiers ».
La nouvelle règle de l'EPA précise que ces turbines ne peuvent pas être désignées comme des moteurs non routiers et que les entreprises doivent également obtenir des permis au titre de la loi sur la qualité de l'air avant de les installer, en particulier si leurs émissions cumulées dépassent les « seuils de pollution majeurs ». Le département de la santé du comté de Shelby à Memphis avait auparavant autorisé xAI à désigner ses turbines comme des moteurs non routiers et à commencer à les utiliser sans consultation publique ni étude d'impact environnemental, comme l'aurait exigé une procédure d'autorisation standard.
Comment cette loi mise à jour peut-elle affecter xAI d'Elon Musk ?
La décision du régulateur américain pourrait ralentir l'expansion de xAI dans la région de Memphis, alors que l'entreprise construit des installations équipées de processeurs graphiques Nvidia pour développer des modèles et des services d'IA sur un marché de l'IA générative en pleine croissance, actuellement dominé par OpenAI et Google. Dans le centre de données de Memphis, qui a ouvert ses portes en 2024, xAI effectue des inférences et des formations pour ses modèles et applications Grok, notamment un chatbot et un générateur d'images, tous deux étroitement intégrés au réseau social X de l'entreprise.
Alors que xAI avait précédemment déclaré aux autorités réglementaires de Memphis que ses turbines seraient équipées de dispositifs avancés de contrôle de la pollution, connus sous le nom de technologie de réduction catalytique sélective, son fournisseur, Solaris Energy Infrastructure, a déclaré en juin 2025 qu'il n'avait pas installé de tels dispositifs dans les turbines « temporaires » de xAI. SEI, une société de services énergétiques basée à Houston, a constaté une augmentation du cours de son action ces derniers mois, en partie grâce aux projets d'expansion de xAI.
La pollution causée par les turbines est également une source de préoccupation majeure dans la région. L'année dernière, les habitants de la communauté de Boxtown, dans le sud de Memphis, ont témoigné lors d'audiences publiques de la présence d'une odeur d'ufs pourris dans l'air et de l'impact de l'aggravation du smog sur leur santé cardiaque et pulmonaire. Des recherches menées par des scientifiques de l'université du Tennessee à Knoxville ont également révélé que l'utilisation des turbines de xAI aggravait les problèmes de pollution atmosphérique autour de Memphis.
Des défenseurs de l'environnement, dont la NAACP, ont déclaré qu'ils intenteraient une action en justice pour mettre fin à l'utilisation non autorisée des turbines par xAI. Cependant, ils n'ont pas déposé de plainte après que le comté ait autorisé xAI à traiter les turbines comme des moteurs temporaires non routiers et leur ait délivré des permis. Amanda Garcia, avocate au Southern Environmental Law Center, qui représente la NAACP, a déclaré dans que son cabinet surveillerait les activités de xAI afin de s'assurer qu'elles ne violent pas les conditions de leurs permis et qu'elles respectent les règles actuelles de l'EPA dans les installations à venir situées dans le Mississippi voisin.
xAI, qui a récemment levé 20 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia et Cisco, fait actuellement l'objet d'enquêtes dans plusieurs juridictions après que ses applications Grok et X ont permis aux utilisateurs de créer et de diffuser facilement des images deepfake, violentes et sexualisées de femmes et même d'enfants.
Voici le communiqué de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) :
Turbines à gaz et à combustion fixes : nouvelles normes de performance des sources (NSPS)
Les turbines à combustion fixes sont un type de moteur à combustion interne composé de trois sections principales. La première section, le compresseur, aspire l'air dans le moteur, le pressurise et l'achemine vers la chambre de combustion. Le carburant est mélangé à l'air comprimé et le mélange est brûlé dans la chambre de combustion. La combustion produit un flux de gaz à haute température et haute pression qui pénètre et se dilate dans la dernière partie, la turbine. Lorsque le gaz de combustion chaud se dilate dans la turbine, il fait tourner des aubes qui entraînent un arbre. Les aubes en rotation entraînent le compresseur pour aspirer davantage d'air sous pression dans la chambre de combustion et font tourner soit un générateur pour produire de l'électricité, soit un entraînement mécanique (par exemple, un compresseur).
Les gaz d'échappement de la turbine sont suffisamment chauds, plusieurs centaines de degrés, pour produire une puissance utile supplémentaire. Les unités à cycle combiné et à cogénération utilisent des générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) pour produire de la vapeur à partir de l'énergie thermique contenue dans...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.