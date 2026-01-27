IdentifiantMot de passe
La France va remplacer Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Webex et autres par sa propre appli souveraine de visioconférence « Visio » destinée aux fonctionnaires,
Pour s'affranchir des solutions hors UE

Le , par Patrick Ruiz
David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, annonce la généralisation de « Visio », un outil développé par la direction interministérielle du numérique (DINUM), à l'ensemble des services de l'État d'ici 2027. L'objectif : mettre fin à l'utilisation de solutions extra-européennes, garantir la sécurité et la confidentialité des communications électroniques publiques en s'appuyant sur un outil puissant et souverain. Grosso modo, lheure en Europe est à la réflexion autour des moyens de saffranchir de la dépendance aux solutions technologiques américaines qui peuvent servir de vecteur de sanctions comme lillustre le cas du juge français de la CPI Nicolas Guillou.



Un vent démancipation des solutions américaines souffle sur lEurope

Cest la raison pour laquelle la Commission de lunion européenne a lancé une nouvelle consultation sur l'open source. Lobjectif : Affranchir lUE des géants technologiques utilisés comme vecteur de sanctions par les Etats-Unis.

Le cas du juge français Nicolas Guillou illustre en effet les dangers de cette dépendance. Ce dernier a toute sa vie numérique et financière qui est désormais sévèrement restreinte en raison des sanctions globales ordonnées à son encontre par Donald Trump. Ces sanctions font suite à sa participation à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre.

« Je suis allée voir le juge Guillou, placé sous sanction par Donald Trump. Du jour au lendemain, ses moyens de paiements et services numériques US ont été coupés. Une situation qui illustre l'importance du combat pour notre souveraineté en matière numérique et de paiements », indique la Présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen.

Bruxelles affirme donc que la dépendance de l'UE vis-à-vis des fournisseurs de technologies non européens (comprendre : les géants technologiques américains) est devenue un handicap stratégique, limitant le choix, affaiblissant la compétitivité et créant des risques pour la chaîne d'approvisionnement dans tous les domaines, des services cloud aux infrastructures critiques. La consultation, qui se déroulera du 6 janvier au 3 février, est une première étape vers une stratégie officielle sur les écosystèmes numériques ouverts européens, qui considérerait l'open source comme une infrastructure essentielle plutôt que comme un simple atout supplémentaire.

Selon la Commission, la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers rend plus difficile pour l'Europe le contrôle de sa pile numérique, ce qui pourrait ouvrir la voie à des problèmes de sécurité et de résilience dans des secteurs sensibles. L'open source offre une issue à cette impasse en soutenant « un portefeuille diversifié de solutions numériques de haute qualité et sécurisées » qui peuvent constituer des alternatives viables aux plateformes propriétaires, a déclaré la Commission de lUnion européenne.

Selon les estimations de la Commission, entre 70 et 90 % des logiciels modernes reposent sur des composants open source, ce qui signifie qu'ils soutiennent déjà l'économie numérique. Bruxelles déplore que l'Europe se charge d'une grande partie de la mise sur pied, tandis que la valeur commerciale et stratégique finit trop souvent entre les mains de grandes entreprises technologiques basées ailleurs.

Pour combler cet écart, la Commission annonce qu'elle va élaborer une nouvelle approche européenne en matière d'open source et revoir sa stratégie 2020-2023, qui était principalement axée sur la manière dont les institutions européennes utilisent et partagent les codes en interne. Cette fois-ci, Bruxelles souhaite considérer l'open source comme un atout économique et politique, directement lié à la souveraineté, à la compétitivité et à la cybersécurité.

Dans le cadre de ce plan, le cloud, l'IA, la cybersécurité, le matériel libre et les logiciels industriels sont tous concernés, y compris les applications dans les voitures et l'industrie manufacturière. La Commission indique que l'accent sera mis cette fois-ci sur la mise à l'échelle et le déploiement, et non sur une nouvelle série de projets expérimentaux.

Bruxelles admet que le financement seul n'a pas résolu le problème. L'UE a soutenu tout, de l'Internet de nouvelle génération au RISC-V et aux logiciels ouverts pour véhicules, mais trop de projets ont du mal à passer du code financé par des subventions à quelque chose qui survit sur le marché.

« Soutenir les communautés open source uniquement par le biais de programmes de recherche et d'innovation n'est pas suffisant pour réussir la mise à l'échelle », a déclaré la Commission dans son appel à témoignages, ajoutant qu'il est « essentiel de soutenir les communautés de développeurs et les entreprises émergentes dans leur expansion ».

La Commission présente un ensemble de mesures possibles, notamment des incitations pour les utilisateurs publics et privés à contribuer en amont, un soutien aux entreprises open source de l'UE et une aide aux start-ups qui risquent de faire faillite à mesure qu'elles se développent. Elle fait en sus valoir que le code ouvert est susceptible de mettre en lumière les chaînes d'approvisionnement et faciliter la détection des vulnérabilités.

L'open source est désormais étroitement lié au pouvoir des plateformes, les géants technologiques américains monétisant une grande partie du code collaboratif mondial. Même GitHub, propriété de Microsoft, a averti que la durabilité de l'infrastructure open source était mise à rude épreuve, une préoccupation récemment reprise par une coalition de fondations open source de poids.



La souveraineté technologique européenne est un terme à la mode qui a actuellement un réel pouvoir, même si le concept semble manquer d'un certain poids matériel à première vue. Les responsables de l'UE tremblent apparemment à l'idée d'un décret présidentiel américain qui couperait l'accès de la région aux centres de données ou aux logiciels de messagerie électronique dont les entreprises et les gouvernements ont besoin pour fonctionner.

Le contrôle, la maintenance et la préparation aux crises des infrastructures numériques doivent être considérés comme des responsabilités publiques fondamentales, plutôt que comme des tâches à externaliser à de grandes entreprises technologiques mondiales, ouvertes à l'influence étrangère.

Source : Communiqué

Et vous ?

Partagez-vous les avis selon lesquels lEurope est une colonie logicielle des Etats-Unis ? Sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait ? Partagez votre expérience
Que vous suggère l'idée de souveraineté logicielle pour l'Europe ? Est-ce une piste que l'UE gagnerait à explorer avec plus de sérieux ?
Quelle appréciation faites-vous des efforts visant à assurer la souveraineté technologique de l'UE vis-à-vis des USA ?

Anselme45
Le 27/01/2026 à 11:25
Citation Envoyé par Cpt Anderson Voir le message
C'est toutes les infrastructures réseaux de toutes les entreprises européennes qu'il faut remplacer et tous les OS. Un truc infaisable en vrai. Nous sommes ridicules !
je ne vois pas en quoi cette décision est ridicule... Ce qui est ridicule c'est de ne pas avoir uvrer pour une souveraineté numérique de l'Europe depuis déjà des décennies!

Mais ce n'est jamais trop tard pour commencer...
4  0 
Chipalipo
Le 27/01/2026 à 12:08
Plutôt que de réinventer la roue, combien de logiciels actuellement utilisés par l'administration française pourrait être remplacé par une alternative libre, quitte à faire un fork pour les sécuriser ?

Citation Envoyé par Jon Shannow Voir le message
Linux -> noyau US
Si une décision est prise au niveau de l'état français, voire au niveau européen, mais il faut pas trop rêver non plus, on aurait largement les moyens de faire un fork du noyau linux et de le sécuriser pour qu'il soit utilisé par les services publics. Il en va de même pour tous les logiciels. Les fournisseurs suivront et feront des logiciels compatibles.
4  0 
d_d_v
Le 27/01/2026 à 10:47
Citation Envoyé par Cpt Anderson Voir le message
C'est toutes les infrastructures réseaux de toutes les entreprises européennes qu'il faut remplacer et tous les OS. Un truc infaisable en vrai. Nous sommes ridicules !
Je travaille dans une grosse boîte d'informatique (consultants et édition de logiciel) dans laquelle à une époque, ils avaient développé leur propres outils de communication (type Teams), et à un moment ils ont tout switché vers les outils Microsoft. Il doit y avoir plein d'outils comme ça qui traînent dans les placards de plusieurs entreprises qu'on pourrait remettre sur rails. En passant vers linux évidemment, tant qu'à faire (et en utilisant Wine pour pouvoir continuer à utiliser les outils Windows). Mais le problème, c'est que la plupart des dirigeants des entreprises en France sont des nuls en technologie.
1  0 
Jon Shannow
Le 27/01/2026 à 10:49
Citation Envoyé par d_d_v Voir le message
Je travaille dans une grosse boîte d'informatique (consultants et édition de logiciel) dans laquelle à une époque, ils avaient développé leur propres outils de communication (type Teams), et à un moment ils ont tout switché vers les outils Microsoft. Il doit y avoir plein d'outils comme ça qui traînent dans les placards de plusieurs entreprises qu'on pourrait remettre sur rails. En passant vers linux évidemment, tant qu'à faire (et en utilisant Wine pour pouvoir continuer à utiliser les outils Windows). Mais le problème, c'est que la plupart des dirigeants des entreprises en France sont des nuls en technologie.
Linux -> noyau US
Wine -> Equipe US

1  0 
Anselme45
Le 27/01/2026 à 14:13
Citation Envoyé par Chipalipo Voir le message
Si une décision est prise au niveau de l'état français, voire au niveau européen, mais il faut pas trop rêver non plus, on aurait largement les moyens de faire un fork du noyau linux...
D'autant plus que ces bouffons de politicards n'ont qu'une phrase en bouche "L'UE est le plus grand marché du monde avec ses 450 millions de consommateurs!!!"

Avec un marché de 450 millions de consommateurs, l'UE ne trouve pas des moyens pour développer ses propres systèmes informatiques (infrastructure et logiciels)?

Le vrai problème est que l'UE est gérée par des incapables (politiciens et fonctionnaires) qui n'ont qu'un objectif dans la journée: Se chamailler avec le reste de la basse-cours plutôt que de trouver des solutions aux problèmes!

Pour rappel: L'UE c'est 60 000 fonctionnaires et agents travaillant pour l'ensemble des institutions, agences et organes de l'Union européenne. La Commission européenne à elle seule emploient environ 32 000 personnes (dont des agents permanents et contractuels), le parlement à Strasbourg, c'est 8 000 fonctionnaires!

Mais que foutent cette bande à longueur de journée?
0  0 
Ryu2000
Le 27/01/2026 à 14:27
Il existe des entreprises dans des Nations européennes qui produisent des switchs, des routeurs, etc.

Teltonika Networks -> Lituanie
MikroTik -> Lettonie
Westermo -> Suède
Hirschmann -> Allemagne

Donc il est possible d'avoir une infrastructure réseau "Européenne".
0  0 
Mat.M
Le 27/01/2026 à 14:34
Citation Envoyé par Jon Shannow Voir le message
Linux -> noyau US
Wine -> Equipe US
d'accord et le problème qui se pose pour développer un logiciel de visioconférence c'est qu'il faut utiliser des bibliothèques de code par exemple pour gérer la compression vidéo notamment
Si elles ne sont pas open-source la plupart du temps elles peuvent provenir d'entreprises US
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
je ne vois pas en quoi cette décision est ridicule... Ce qui est ridicule c'est de ne pas avoir uvrer pour une souveraineté numérique de l'Europe depuis déjà des décennies!
un outil de visio-conférence c'est pas trivial à développer non plus.
Vous en êtes capable ?
Il faut faire l'acquisition de frames sur la webcam, compresser ces frames éventuellement au format mpeg etc...
après il y a toute la couche réseau à développer ensuite.
Et vous en Suisse vous avez du logiciel souverain ?
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Il existe des entreprises dans des Nations européennes qui produisent des switchs, des routeurs, etc.
oui mais le hardware et les chipsets notamment ils viennent d'où pour assembler ces routeurs ?
0  0 
Cpt Anderson
Le 27/01/2026 à 9:53
C'est toutes les infrastructures réseaux de toutes les entreprises européennes qu'il faut remplacer et tous les OS. Un truc infaisable en vrai. Nous sommes ridicules !
2  3 
Ryu2000
Le 27/01/2026 à 9:57
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
annonce la généralisation de « Visio », un outil développé par la direction interministérielle du numérique (DINUM), à l'ensemble des services de l'État d'ici 2027
Si ça vient de la direction interministérielle du numérique, ça va probablement être un logiciel de merde.
Ça marche quasiment jamais quand ça vient d'une décision politique.
Même si le but est de faire un clone de Teams.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Partagez-vous les avis selon lesquels lEurope est une colonie logicielle des Etats-Unis ? Sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait ? Partagez votre expérience
Quand une startup Française propose un bon produit ou un bon service, elle se fait racheter par une grosse société US.
Il est impossible de l'en empêcher.

Après y'en a qui ont une autre vision, genre l'association VideoLAN avec le logiciel VLC.
0  2 
Commenter Signaler un problème
 