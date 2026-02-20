La plateforme collaborative open source Nextcloud Hub 26 Winter est disponible, avec des outils de migration, le chiffrement du navigateur, des mises à jour Office, et offrant des performances améliorées

Performances améliorées, collaboration renforcée, migration simplifiée : Nextcloud présente Hub 26 Winter

Nextcloud est une suite logicielle client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Elle peut s'intégrer aux suites bureautiques Collabora Online et OnlyOffice. Elle peut être hébergée dans le cloud ou sur site et peut accueillir jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs. Elle a été traduite dans plus de 100 langues.Récemment, Nextcloud a annoncé sa dernière mise à jour majeure, « Nexcloud Hub 26 Winter », qui comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités axées sur la propriété des données, la sécurité et les performances. Elle améliore la migration entre les serveurs, étend la prise en charge de l'exportation et de l'importation au-delà des fichiers pour inclure la messagerie, les contacts, le calendrier, les tableaux et Deck, et active par défaut les outils de migration pour de nombreuses installations.Les fonctionnalités de collaboration ont également été largement actualisées dans Nextcloud Talk, Calendar, Mail et Office. Talk ajoute l'épinglage de messages avec désépinglage automatique en option, les messages programmés, une mise en page de chat en option et des améliorations pour les réunions telles que la transcription en direct avec traduction, ainsi que des options audio facultatives telles que le gain automatique, l'annulation de l'écho et la suppression du bruit.Calendar ajoute une option de restriction pour les invitations externes, tandis que Mail ajoute la visibilité des pièces jointes dans les fils de discussion, les fils de discussion favoris, le mode compact et des filtres rapides améliorés. Office ajoute la comparaison de documents, l'affichage des feuilles de calcul, un onglet de conception de tableaux pour les tableaux XLSX stylisés et un mode « Présenter à tous » pour les diaporamas synchronisés sans avoir recours au partage d'écran.En matière de sécurité et de plateforme, le chiffrement de bout en bout peut désormais être configuré et géré dans le navigateur, y compris les liens de partage public et les demandes de fichiers chiffrés, bien que Nextcloud note que le navigateur est moins sûr que les clients de bureau pour les flux de travail chiffrés. Nextcloud Assistant ajoute des étiquettes de contenu IA et des mémoires optionnelles qui peuvent conserver le contexte des discussions, ainsi que des fonctionnalités IA locales plus rapides et la prise en charge de modèles tels que Olmo 3 et IBM watsonx auto-hébergé.En coulisses, le nouveau moteur ADA et une couche d'accès aux fichiers réécrite à l'aide de PHP, Rust et Go visent à accélérer les autorisations et l'accès aux fichiers à grande échelle, parallèlement à un travail plus large sur les performances et à un accent particulier mis sur la maintenance et la stabilité. Hub 26 Winter est désormais disponible pour les déploiements auto-hébergés, et les utilisateurs peuvent l'installer ou le mettre à jour sur leur propre serveur Nextcloud, ou l'obtenir via un fournisseur d'hébergement qui prend en charge la nouvelle version.Avec sa dernière version, Nextcloud Hub 26 Winter, la plateforme collaborative axée sur la confidentialité la plus populaire au monde présente une refonte du noyau. Celle-ci améliore les performances, facilite la migration des utilisateurs et enrichit les fonctionnalités de collaboration, notamment grâce à la fédération entre serveurs.», a déclaré Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud. «Le contrôle de vos données signifie concrètement que vous pouvez choisir où elles sont stockées et que vous restez libre de tout fournisseur. Nextcloud Hub peut être hébergé partout, et Hub 26 Winter renforce la liberté des utilisateurs grâce à une application de migration largement améliorée. Désormais installée par défaut, lapplication étend sa prise en charge des exportations et importations pour inclure les e-mails, les contacts, les calendriers, les tableaux et les données de lapplication de gestion de projet Deck.La fédération permet aux utilisateurs de différents serveurs de communiquer et de partager des contenus entre eux, rendant ainsi possible une collaboration réellement décentralisée. Les e-mails illustrent parfaitement le principe : les utilisateurs de Hotmail peuvent envoyer des messages à ceux de Gmail ou de réseaux dentreprise sans aucune restriction. Comparez cela à la difficulté denvoyer des messages entre des plateformes fermées comme WhatsApp, Snapchat, Discord ou Slack.Nextcloud, tout en restant décentralisé par nature, favorise une collaboration puissante entre serveurs grâce à la fédération. Avec Hub 26 Winter, ces fonctionnalités sont encore renforcées pour la collaboration numérique. Les utilisateurs peuvent désormais partager les tableaux Nextcloud Deck pour la planification de projets avec des personnes externes, leur permettant de consulter les tableaux, dajouter des cartes ou de créer des piles. Grâce à la fédération des calendriers, les utilisateurs peuvent consulter les événements des calendriers partagés, facilitant ainsi la planification entre équipes. Il est même possible de créer des équipes de projet entre des utilisateurs de différentes organisations, afin de faciliter leur collaboration. Ainsi, les organisations peuvent collaborer sans avoir à fusionner leurs systèmes ni à créer de nouveaux comptes. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser leurs identités Nextcloud existantes tout en conservant la pleine maîtrise de leurs données.Nextcloud a annoncé une refonte majeure de sa couche avancée daccès aux fichiers, avec lintroduction du moteur ADA. Écrit en PHP, Go et Rust, le nouveau noyau a été développé pour relever le défi unique consistant à fournir les données aux utilisateurs plutôt que de les obliger à les rechercher dans différentes applications. Les changements significatifs apportés à la base de données et au système de fichiers permettent cette intégration plus poussée, offrant une véritable amélioration de lexpérience utilisateur et de la productivité, en particulier pour les déploiements à grande échelle. ADA signifie « Accelerated Direct Access » (accès direct accéléré), mais rend également hommage à Ada Lovelace, mathématicienne et écrivaine anglaise souvent considérée comme la...