Mervin Raudabaugh a 86 ans, dont plus de soixante passés à travailler la même terre de Silver Spring Township, en Pennsylvanie. Sa mère est morte dans ses bras dans la grange de la ferme familiale. Il y a élevé des vaches laitières pendant 51 ans. Alors quand des représentants de promoteurs immobiliers ont frappé à sa porte pour lui proposer 60 000 dollars l'acre soit plus de 15,7 millions de dollars pour ses 261 acres il a écouté. Puis il a dit non.
Raudabaugh a expliqué sans ambiguïté la nature de sa décision : « Je n'avais aucun intérêt à détruire mes fermes. C'était la limite à ne pas franchir. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. » À la place, il a vendu les droits de développement au Lancaster Farmland Trust pour moins de 2 millions de dollars, s'assurant que sa terre resterait agricole à perpétuité quoi qu'il arrive, quoi qu'on lui propose.
Ce refus, qui a rapidement circulé dans les médias américains fin février 2026, n'est pas un cas isolé. Plusieurs agriculteurs à travers le pays ont fermement repoussé des offres parfois chiffrées en dizaines de millions de dollars. Ces propositions dépassent largement la valeur marchande de leurs propriétés, mais les fermiers ont refusé de mettre un prix sur les terres qu'ils aiment profondément.
L'appétit insatiable de l'IA pour le foncier rural
Pour comprendre pourquoi ces offres atteignent de tels montants, il faut saisir l'ampleur de la ruée vers les terres rurales engagée par les entreprises technologiques. L'économie numérique repose massivement sur les centres de données ces immenses installations qui stockent, traitent et distribuent l'information mondiale. À mesure que la demande en cloud computing, en services de streaming et en intelligence artificielle explose, Google, Amazon et Microsoft cherchent agressivement à étendre leurs réseaux.
Les chiffres donnent le vertige. La demande de centres de données alimentés par l'IA devrait croître de 165 % d'ici 2030. À l'échelle mondiale, quelque 40 000 acres sont nécessaires pour soutenir cette expansion au cours des cinq prochaines années, selon les estimations de Hines Research. Les zones rurales sont particulièrement ciblées pour des raisons qui, du point de vue des développeurs, relèvent d'une logique imparable : protections de zonage plus faibles, énergie bon marché et eau abondante.
La consommation énergétique est vertigineuse. Un rapport du gouvernement américain averti en décembre 2024 que la consommation d'électricité des centres de données pourrait tripler d'ici 2028. Les centres de données représentaient environ 4,4 % de toute l'électricité produite dans le pays en 2023, et devraient en consommer entre 6,7 et 12 % d'ici 2028. La consommation en eau n'est pas en reste : une étude du Houston Advanced Research Center estime que les centres de données au Texas utiliseront 49 milliards de gallons d'eau en 2025, et jusqu'à 399 milliards en 2030 ce qui équivaudrait à vider le lac Mead de plus de cinq mètres en une seule année.
Des tactiques qui font fuir
Au-delà des chiffres, c'est la méthode employée par les développeurs qui provoque les tensions les plus vives. Ces offres arrivent souvent sans crier gare, à la suite d'un coup de sonnette d'un intermédiaire qui ne précise ni l'identité du commanditaire ni l'usage prévu des terres. Pour en savoir plus, les propriétaires doivent signer un accord de non-divulgation.
Ida Huddleston, une agricultrice de 82 ans de Mason County, dans le Kentucky, en a fait l'amère expérience. Deux représentants se sont présentés à sa ferme avec un contrat de 33 millions de dollars pour ses 650 acres, mandatés par une entreprise du Fortune 100 dont ils refusaient de révéler l'identité un développement industriel non spécifié, vraisemblablement un centre de données. Huddleston a refusé, rejoignant au moins cinq autres résidents de son comté qui ont décliné après avoir appris l'existence d'un accord de confidentialité obligatoire. Elle a dû fouiller les archives publiques pour découvrir qu'un centre de données était simplement en cours de planification dans sa région.
Raudabaugh, lui, décrit les démarches des promoteurs comme du harcèlement pur et simple. Son avocat envisageait d'engager des poursuites judiciaires contre les développeurs qui le harcelaient incessamment, avant qu'une solution de préservation foncière ne soit trouvée. Mervin Raudabaugh résume l'expérience en une formule cinglante : « Ces gens m'ont mené la vie dure. »
En Wisconsin, un agriculteur nommé Anthony Barta exprime une autre forme d'angoisse, plus collective. Son voisin s'est vu proposer entre 70 et 80 millions de dollars pour 6 000 acres. Barta s'interroge sur ce qui adviendrait de sa propre exploitation et de celles de ses voisins si un tel projet se réalisait. « C'est notre gagne-pain la ferme. Que se passerait-il pour nous et nos voisins, nos fermes et notre communauté ? »
Un mouvement de résistance qui prend de l'ampleur
Ce que vivent ces agriculteurs n'est pas qu'une série d'anecdotes individuelles : c'est le symptôme d'un conflit systémique entre l'expansion numérique et le monde rural. Et la résistance s'organise. Des communautés rurales s'organisent contre les grands projets de centres de données liés à l'IA. Des résidents citent la hausse des coûts de l'électricité, la consommation d'eau et la perte de terres agricoles. Le phénomène dépasse les clivages politiques, touchant aussi bien les États républicains que démocrates.
Plus de 64 milliards de dollars de projets ont été retardés ou annulés entre mai 2024 et mars 2025 en raison d'oppositions organisées. Des réunions publiques se remplissent d'habitants en colère. Dans l'Ohio, une proposition de rezonage de 300 acres de terres agricoles pour y implanter un centre de données a suscité une opposition si massive que les porteurs du projet ont finalement retiré leur demande.
La question de la transparence est au cur du problème. Dans une analyse de 31 municipalités de Virginie abritant des centres de données existants ou projetés, 80 % avaient signé des accords de non-divulgation avec les développeurs, limitant de facto l'accès des citoyens aux informations sur l'ampleur des projets, leurs besoins en ressources et leurs impacts potentiels. Ce verrouillage informationnel nourrit la méfiance, et parfois la colère.
Les États-Unis ont perdu environ 15 000 fermes en 2025, aucun État n'enregistrant d'augmentation du nombre d'exploitations. Les faillites agricoles ont bondi. Paradoxalement, c'est dans ce contexte de difficultés financières que des millions de dollars sont agités sous le nez d'agriculteurs qui, pour la plupart, les refusent quand même.
Jeff Swinehart, du Lancaster Farmland Trust, confirme avoir observé cette dynamique de manière récurrente. De nombreuses familles d'agriculteurs privilégient la préservation malgré les incitations financières liées au développement. « Nous voyons chez beaucoup de familles d'agriculteurs le désir de s'assurer que cette ferme restera une ferme pour toujours et qu'elle contribuera à la communauté locale et à cette qualité de vie locale. »
Quand la technologie colonise le territoire
La métaphore qui revient dans les analyses les plus lucides est celle de l'extractivisme. Kim Rueben, ancienne conseillère au Lincoln Institute of Land Policy, compare la nature extractive des centres de données aux mines de charbon : « Je ne pense pas que les territoires reconnaissent tous les coûts associés. » Des terres agricoles disparaissent sous le béton, des aquifères sont ponctionnés, des factures d'électricité s'envolent pour des résidents qui ne tirent aucun bénéfice de l'infrastructure numérique qui s'installe dans leur paysage.
En 2025, les hausses tarifaires dans le secteur de l'électricité ont dépassé 60 milliards de dollars à travers les États-Unis, les Américains payant en moyenne près de 10 % de plus qu'en 2024. Dans certaines régions, la corrélation avec l'expansion des centres de données est directement établie.
Mervin Raudabaugh a une formule prophétique pour résumer ce qu'il observe autour de lui : "Seules les terres préservées resteront des terres. Le reste chaque centimètre carré sera construit." La famille agricole américaine est en danger, dit-il. Mais tant que des hommes et des femmes comme lui choisissent la terre contre l'argent, quelque chose résiste encore.
La bulle IA alimente une pénurie de RAM qui fait grimper le prix de votre PC, téléphone, équipements médicaux, etc.
Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que la flambée des prix de la mémoire vive, due à la demande des acteurs de l'IA qui détournent la production de DRAM, aura un impact sur le marché des jeux vidéo haut de gamme...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.