Google construit un centre de données de 1,9 GW dans le Minnesota, alimenté par l'énergie éolienne et solaire, et s'appuyant sur des batteries fer-air capables de fournir 100 heures d'alimentation continue

Cette expansion intervient alors que limpact énergétique de lIA pèse déjà sur les objectifs climatiques du groupe. En 2021, Google s'était engagé à atteindre un bilan « net zéro » d'ici 2030. Cependant, les données publiées dans son rapport environnemental 2024 montrent un net décalage par rapport à cet objectif. Ses émissions ont en effet augmenté de 13 % en 2023 par rapport à l'année précédente et de 48 % par rapport à 2019. Google attribue cette hausse à l'essor de l'IA, dont les charges de travail intensives mobilisent des centres de données particulièrement énergivores, accentuant la pression sur ses engagements climatiques.
Google va construire son premier centre de données dans le Minnesota et déployer une quantité importante d'énergies renouvelables dans cet État, dans le cadre d'un accord conclu avec le fournisseur d'électricité Xcel, ont annoncé les deux entreprises.
Le centre de données sera situé sur un site d'environ 194 hectares à Pine Island, une ville d'environ 4 000 habitants située à une centaine de kilomètres au sud-est de Minneapolis. Google n'avait pas encore révélé publiquement son rôle dans le projet. L'installation sera utilisée pour des applications d'IA ainsi que pour les activités cloud plus générales de Google.
Le projet de centre de données à Pine Island a suscité l'opposition de la communauté alors que la construction n'a pas encore commencé, mais il est soutenu par le conseil municipal. Les centres de données font de plus en plus souvent l'objet de réactions politiques négatives dans les communautés américaines, car les gens les accusent d'être responsables de la hausse des prix de l'électricité dans certaines régions et s'inquiètent de leur impact environnemental. Ces infrastructures consomment également d'importantes quantités d'eau pour leur refroidissement.
Alors que Google a refusé de divulguer la quantité d'électricité que le centre de données consommera, l'entreprise technologique a déclaré qu'elle prendrait en charge le coût de toute infrastructure électrique nécessaire au projet. La Commission des services publics du Minnesota doit encore examiner l'accord entre Google et Xcel.
« Ce que fait Google, c'est s'assurer que lorsque nous nous installons, nous n'imposons pas de coûts supplémentaires aux autres contribuables », a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable de l'énergie des centres de données chez Google. « Nous paierons 100 % de nos coûts énergétiques et électriques, et nous veillerons à ce que de nouvelles capacités supplémentaires soient ajoutées au réseau afin de pouvoir répondre à nos besoins. »
Des infrastructures de transport supplémentaires sont nécessaires pour le centre de données de Pine Island, a déclaré Bria Shea, présidente de Xcel pour le Minnesota, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Google prendra en charge tous les nouveaux coûts de transport liés au projet, même si le centre de données ne voit pas le jour pour une raison quelconque, a déclaré Amanda Peterson Corio.
Google déploiera 1 400 mégawatts d'énergie éolienne, 200 mégawatts d'énergie solaire et 300 mégawatts de stockage par batterie sur le réseau dans le cadre de l'accord conclu avec Xcel. Les projets renouvelables seront détenus par le service public et devraient être mis en service en 2028 et 2029, a déclaré Bria Shea.
Google paiera également une prime pour l'énergie renouvelable dans le cadre d'un tarif conçu pour protéger les consommateurs des coûts d'infrastructure tout en accélérant le déploiement de l'énergie propre dans le Minnesota, selon la société technologique.
Les habitants de la ville ont formé un groupe appelé « Stop the Pine Island Data Center » (Stop au centre de données de Pine Island). Le Minnesota Center for Environmental Advocacy a également intenté une action en justice en octobre 2025 pour contester l'évaluation environnementale du projet.
Selon la chaîne de télévision locale KTTC, le conseil municipal de Pine Island a approuvé deux plans de développement préliminaires pour le centre de données en décembre. Il a également approuvé des incitations financières, notamment un abattement fiscal de 36 millions de dollars en février 2026. L'administratrice municipale Elizabeth Howard a déclaré que Pine Island percevrait plus de 130 millions de dollars de recettes fiscales grâce à ce projet.
Le Minnesota n'était pas un marché important pour les centres de données par le passé, mais les grandes entreprises technologiques s'intéressent de plus en plus à cet État. Il existe actuellement 74 centres de données dans le Minnesota. La Virginie, le plus grand marché mondial, compte 570 installations de ce type, selon le Data Center Map.
Annonce du projet de centre de données dans le Minnesota
Le communiqué publié par Xcel Energy concernant la construction du centre de données à Pine Island, dans le Minnesota, est présenté ci-après : «
Xcel Energy a annoncé le 24 février 2026 qu'elle alimentera en électricité un nouveau centre de données Google à Pine Island, dans le Minnesota. Le centre de données et le contrat de service électrique associé apporteront une contribution significative à l'économie de l'État, notamment grâce à la mise en place d'un grand nombre de nouveaux projets d'énergie propre qui contribueront aux objectifs du Minnesota en matière d'énergie propre, tout en garantissant que les clients actuels de Xcel Energy bénéficient de cette croissance.
Les centres de données constituent l'infrastructure centrale qui alimente Internet, des appareils électroniques personnels aux opérations commerciales en passant par les services gouvernementaux. Xcel Energy a récemment signé un accord pour fournir de l'électricité au centre de données Google qui prendra en charge les services essentiels, notamment Workspace, Search, YouTube et Maps, que les particuliers, les communautés et les entreprises utilisent quotidiennement.
Xcel Energy s'engage à faire en sorte que les nouvelles charges importantes n'entraînent pas d'augmentation des coûts pour les clients existants et que le service reste fiable. En vertu de cet accord, Google prendra en charge tous les coûts liés à son nouveau service, conformément à ses pratiques habituelles et aux exigences réglementaires et législatives du Minnesota en matière de charges importantes. Au cours des cinq dernières années, les factures d'électricité moyennes des clients résidentiels de Xcel Energy dans le Minnesota ont été inférieures de 27 % à la moyenne nationale. Depuis 2013, les factures d'électricité résidentielles ont augmenté de 1,55 % par an, ce qui est bien inférieur au taux d'inflation.
« Les centres de données sont la colonne vertébrale de l'économie du XXIe siècle, et nous sommes ravis de collaborer avec Google pour favoriser la prospérité de notre région et garantir que nos clients actuels en tirent profit », a déclaré Bria Shea, présidente de Xcel EnergyMinnesota, North Dakota et South Dakota. « Cet accord unique en son genre est un modèle pour les partenariats dans le domaine des centres de données, car il répond aux objectifs du Minnesota en matière d'avenir sans carbone et protège ces derniers, tout en stimulant les investissements dans nos communautés, sans pour autant faire payer plus cher à nos clients actuels pour répondre à cette demande croissante. »
Dans le cadre de cet accord, Xcel et Google s'associent pour fournir 1 900 mégawatts d'énergie propre supplémentaire au réseau. De plus, Google prendra en charge tous les coûts liés aux nouvelles infrastructures du réseau associés au projet et a soigneusement planifié avec Xcel Energy afin de garantir que l'électricité dans la région reste fiable et abordable pour tous les clients de Xcel Energy. Une taxe sur l'accélération de l'énergie propre (CEAC) permettra de fournir 1 400 MW d'énergie éolienne, 200 MW d'énergie solaire et 300 MW de stockage d'énergie à longue durée, ainsi qu'un investissement de 50 millions de dollars dans le programme Capacity*Connect de Xcel Energy, qui contribuera à renforcer la fiabilité du réseau. Cette production supplémentaire permettra à Xcel Energy d'aller au-delà de son mix énergétique actuel, composé à 70 % d'électricité sans carbone.
« Notre engagement envers le Minnesota va au-delà de la construction d'infrastructures ; il s'agit d'être un partenaire responsable, un voisin et un bon citoyen du réseau », a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable de l'énergie des centres de données chez Google. « Cet accord soutient notre objectif d'étendre les capacités de l'IA et du cloud de manière à apporter une valeur ajoutée à long terme aux lieux où nous opérons. En intégrant une nouvelle énergie sans carbone et en innovant dans le domaine du stockage à long terme avec Xcel Energy, nous contribuons à la mise en place d'un système plus résilient qui profite à l'ensemble...
