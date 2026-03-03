L'Agence de protection de l'environnement de l'Ohio publie un projet de nouveau permis autorisant les centres de données à rejeter directement les eaux usées non traitées et les eaux pluviales dans les rivières

L'Agence de protection de l'environnement de l'Ohio (EPA) a publié un projet de permis qui autoriserait les centres de données de l'ensemble de l'État à rejeter leurs eaux usées non traitées et leurs eaux pluviales directement dans les rivières et les cours d'eau. Cette mesure s'appliquerait à toutes les installations existantes et futures, selon l'agence, qui invoque le développement économique comme justification. Avec près de 200 centres de données en activité dans l'État, les habitants s'inquiètent de la pollution, des risques pour la santé publique et des coûts potentiels à long terme pour les contribuables, si ce permis venait à être approuvé.
Cette initiative intervient alors que la question de l'empreinte hydrique des centres de données d'intelligence artificielle (IA) est devenue un enjeu central. Une étude publiée en 2024 par l'université de Californie à Riverside a révélé que les outils d'IA pouvaient consommer jusqu'à quatre fois plus d'eau que prévu. Selon cette étude, le traitement de 10 à 50 requêtes par des systèmes comme ChatGPT nécessiterait jusqu'à deux litres d'eau, alors que les estimations initiales tablaient sur un demi-litre. Cette surconsommation serait principalement due aux besoins accrus de refroidissement des serveurs dans les centres de données, ont indiqué les chercheurs.
L'Agence de protection de l'environnement de l'Ohio a récemment publié un projet de nouveau permis qui permettrait aux centres de données de l'État de rejeter directement leurs eaux usées non traitées et leurs eaux pluviales dans les rivières et les cours d'eau. Ce nouveau permis s'appliquerait à l'eau qui circule dans tous les centres de données actuels ou futurs, quel que soit leur emplacement.
Des résidents comme John Scholl ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'impact environnemental si ce permis était approuvé. « L'EPA est censée protéger l'environnement, c'est dans son nom », a déclaré Scholl. « Et ce projet montre clairement qu'elle comprend que les centres de données eux-mêmes vont rejeter des polluants. »
La première page du projet stipule : « Il a été déterminé qu'une baisse de la qualité de diverses eaux de l'État associée à l'octroi d'une couverture dans le cadre de ce permis est nécessaire pour permettre un développement social et économique important dans l'État de l'Ohio. » Cela ne suffit pas à justifier la décision pour John Scholl.
« Même les emplois qu'ils créent sont principalement à court terme », a déclaré John Scholl. « La construction génère environ 1 700 emplois, principalement des ouvriers du bâtiment et des entrepreneurs chargés de construire ces centres. Mais ensuite, cela ne crée que 157 emplois permanents. »
Avec près de 200 centres de données dans tout l'État et d'autres à venir, de nombreuses personnes, comme Amy Swank, une habitante de Dublin, se demandent si les avantages l'emportent sur les risques, notamment en ce qui concerne la santé humaine.
« Je pense qu'il y a de réelles questions à se poser sur la composition de l'eau qui sort des centres de données », a déclaré Amy Swank. « Lorsque cette eau est rejetée, quels autres produits chimiques contient-elle ? Quels microplastiques contient-elle ? Nos stations d'épuration sont-elles en mesure de les traiter ? Ce sont là de réelles préoccupations. »
Bien que le permis n'ait pas encore été approuvé, certains habitants craignent toujours que l'impact ne touche pas seulement l'environnement, mais aussi que ce soient les habitants de l'Ohio qui en supportent le coût.
« Ce sont en réalité les contribuables de l'Ohio qui paient pour cela, car ils prendront en charge tous les travaux d'assainissement nécessaires », a déclaré Amy Swank. « Ils paieront également tous les frais de surveillance que l'EPA de l'Ohio devra engager. »
Cette situation trouve un écho particulier en Europe, où la pression exercée par les centres de données sur les ressources en eau s'intensifie. Un rapport du cabinet d'analyse GlobalData a révélé que la demande en eau destinée au refroidissement des centres de données d'IA européens pourrait dépasser les ressources disponibles dans certaines régions. Après un été 2025 marqué par des vagues de chaleur exceptionnelles dans le sud du continent, les inquiétudes concernant d'éventuelles pénuries se sont intensifiées. Cette situation renforce les interrogations sur la soutenabilité à long terme du modèle actuel de croissance de lIA.
