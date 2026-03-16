Amazon S3 est une solution de stockage dobjets conçue pour stocker et récupérer nimporte quelle quantité de données, nimporte où. Il offre une durabilité, une disponibilité, une sécurité, des performances et une capacité de mise à léchelle pratiquement illimitée, selon Amazon. Selon le leader mondial du cloud computing, grâce à la plateforme de stockage S3, vous pouvez facilement créer des applications utilisant le stockage cloud natif.
Pour AWS, le 20e anniversaire de S3 représente bien plus qu'une simple étape importante : il souligne l'évolution de S3 qui est passé d'un simple outil interne à un pilier de l'infrastructure cloud, et bien au-delà. D'après Rob Strechay de theCUBE Research, la croissance impressionnante d'Amazon S3 devrait se poursuivre au cours des prochaines années, dautant plus que le service joue un rôle de plus en plus important dans les systèmes dIA.
Il a déclaré : « je pense que S3 est absolument essentiel dans le tissu de lIA à lavenir. Je pense que lorsque lon commence à sintéresser à des éléments tels que les vecteurs S3, les tables S3, [Apache] Iceberg et tous les différents formats de tables ouverts, cela devient véritablement le substrat de données pour lIA et lanalyse ».
Retour sur les origines du service de stockage Amazon S3
S3 trouve sa source dans les défis liés à linfrastructure dAmazon. En interne, les équipes chargées de développer des applications destinées à Internet étaient régulièrement contraintes de créer et de gérer leur propre système de stockage. Selon Andy Warfield, vice-président et ingénieur émérite chez AWS, cette approche décentralisée a conduit à la fragmentation des silos de stockage et à une charge de travail répétitive et peu valorisante.
« En fin de compte, le stockage sur lequel ils sappuyaient nétait pas le mieux adapté aux types dapplications Web dont Amazon était alors le pionnier. S3 est né à la fois dun besoin interne très important de disposer dun service de stockage Web élastique et évolutif, mais aussi du constat que ce qui était bon pour Amazon était probablement quelque chose de très précieux pour de nombreux développeurs externes », a déclaré Andy Warfield.
Andy Warfield explique qu'AWS constate aujourdhui que S3 se rapproche des développeurs dapplications à mesure que le rythme des lancements saccélère. De nombreux services et de nombreuses bases de données sont construits directement sur S3, sappuyant sur sa durabilité et son évolutivité.
Expansion massive du volume de données stockées par S3
Selon l'article publié à l'occasion de cet anniversaire par Sébastien Stormacq, développeur principal chez Amazon, le stockage S3 offrait initialement « environ un pétaoctet de capacité de stockage totale réparti sur quelque 400 nuds de stockage dans 15 baies réparties sur trois centres de données, avec une bande passante totale de 15 Gb/s ». Aujourd'hui, léchelle du service a changé de manière radicale ; et il s'agrandit chaque année.
S3 stocke aujourdhui plus de 500 000 milliards dobjets et traite plus de 200 millions de requêtes par seconde à léchelle mondiale, sur des centaines dexaoctets de données répartis dans 123 zones de disponibilité au sein de 39 régions AWS. La société illustre lampleur de S3 : « si l'on empilait les dizaines de millions de disques...
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