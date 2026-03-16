Retour sur les origines du service de stockage Amazon S3

Expansion massive du volume de données stockées par S3

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Amazon S3 est une solution de stockage dobjets conçue pour stocker et récupérer nimporte quelle quantité de données, nimporte où. Il offre une durabilité, une disponibilité, une sécurité, des performances et une capacité de mise à léchelle pratiquement illimitée, selon Amazon. Selon le leader mondial du cloud computing, grâce à la plateforme de stockage S3, vous pouvez facilement créer des applications utilisant le stockage cloud natif.Pour AWS, le 20e anniversaire de S3 représente bien plus qu'une simple étape importante : il souligne l'évolution de S3 qui est passé d'un simple outil interne à un pilier de l'infrastructure cloud, et bien au-delà. D'après Rob Strechay de theCUBE Research, la croissance impressionnante d'Amazon S3 devrait se poursuivre au cours des prochaines années, dautant plus que le service joue un rôle de plus en plus important dans les systèmes dIA.Il a déclaré : « je pense que S3 est absolument essentiel dans le tissu de lIA à lavenir. Je pense que lorsque lon commence à sintéresser à des éléments tels que les vecteurs S3, les tables S3, [Apache] Iceberg et tous les différents formats de tables ouverts, cela devient véritablement le substrat de données pour lIA et lanalyse ».S3 trouve sa source dans les défis liés à linfrastructure dAmazon. En interne, les équipes chargées de développer des applications destinées à Internet étaient régulièrement contraintes de créer et de gérer leur propre système de stockage. Selon Andy Warfield, vice-président et ingénieur émérite chez AWS, cette approche décentralisée a conduit à la fragmentation des silos de stockage et à une charge de travail répétitive et peu valorisante.« En fin de compte, le stockage sur lequel ils sappuyaient nétait pas le mieux adapté aux types dapplications Web dont Amazon était alors le pionnier. S3 est né à la fois dun besoin interne très important de disposer dun service de stockage Web élastique et évolutif, mais aussi du constat que ce qui était bon pour Amazon était probablement quelque chose de très précieux pour de nombreux développeurs externes », a déclaré Andy Warfield.Andy Warfield explique qu'AWS constate aujourdhui que S3 se rapproche des développeurs dapplications à mesure que le rythme des lancements saccélère. De nombreux services et de nombreuses bases de données sont construits directement sur S3, sappuyant sur sa durabilité et son évolutivité.Selon l'article publié à l'occasion de cet anniversaire par Sébastien Stormacq, développeur principal chez Amazon, le stockage S3 offrait initialement « environ un pétaoctet de capacité de stockage totale réparti sur quelque 400 nuds de stockage dans 15 baies réparties sur trois centres de données, avec une bande passante totale de 15 Gb/s ». Aujourd'hui, léchelle du service a changé de manière radicale ; et il s'agrandit chaque année.S3 stocke aujourdhui plus de 500 000 milliards dobjets et traite plus de 200 millions de requêtes par seconde à léchelle mondiale, sur des centaines dexaoctets de données répartis dans 123 zones de disponibilité au sein de 39 régions AWS. La société illustre lampleur de S3 : « si l'on empilait les dizaines de millions de disques...