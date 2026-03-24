En avril 2025, une société dont l'identité n'a jamais été rendue publique, mais décrite par les propriétaires comme un grand acteur de l'intelligence artificielle, a frappé à la porte d'Ida Huddleston et de sa fille Delsia Bare, propriétaires de quelque 1 200 acres de terres agricoles aux abords de Maysville, dans le nord du Kentucky. La proposition : racheter environ la moitié de cette propriété pour y construire un centre de données.
Le montant offert : 26 millions de dollars. Dans le comté de Mason, les terres agricoles se négocient habituellement autour de 6 000 dollars l'acre ; l'offre représentait donc un multiple d'environ dix fois la valeur marchande habituelle. Pour la plupart des propriétaires ruraux, une telle somme relèverait du jackpot. Delsia Bare n'a pas hésité une seconde.
« Si ça ne tient qu'à moi, je reste et je nourris une nation. 26 millions, ça ne veut rien dire », a-t-elle déclaré à la chaîne locale WKRC. Sa mère, Ida Huddleston, 82 ans, a été encore plus directe sur les promesses de retombées économiques avancées par l'acquéreur : « Je dis qu'ils mentent, et la vérité n'est pas en eux. C'est une arnaque. »
Derrière ce refus, une histoire familiale enracinée dans la terre depuis plusieurs générations. « Mon grand-père, mon arrière-grand-père et toute une famille ont vécu ici pendant des années, payé des impôts dessus, nourri une nation », explique Bare. « On a même cultivé du blé pendant la Grande Dépression et maintenu des distributions de pain aux États-Unis quand les gens n'avaient plus rien. »
Malgré leur refus, le projet avance tout de même : l'acquéreur a revu ses plans en s'appuyant sur les terrains cédés par d'autres propriétaires. Une demande de rezonage a été déposée pour reclasser en zone industrielle près de 28 parcelles agricoles totalisant plus de 2 000 acres aux alentours de Big Pond Pike, Germantown Road et Valley Pike Road. Des réunions publiques de la commission d'urbanisme sont prévues les 25 et 26 mars 2026.
Une ruée vers les terres qui transforme l'Amérique rurale
L'histoire de la famille Bare-Huddleston n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un mouvement de fond qui remodèle en profondeur les territoires ruraux américains. Des promoteurs ont approché plusieurs propriétaires du comté de Mason avec des offres de plusieurs millions de dollars. Dans au moins un cas, un propriétaire s'est vu dire de « fixer lui-même son prix » après avoir décliné une première offre déjà bien supérieure à la valeur historique de son terrain.
Des situations similaires se répètent partout. En Pennsylvanie, un agriculteur a refusé une offre de 15 millions de dollars pour des terres qu'il exploite depuis un demi-siècle. Dans le Wisconsin, un autre a rejeté 80 millions de dollars. Certains propriétaires ont décliné des offres dépassant les 120 000 dollars par acre, un niveau qui aurait été inimaginable il y a encore peu.
Pourquoi ces offres si démesurées ? En 2025, les géants de la tech ont dépensé près de 580 milliards de dollars pour convertir des champs, des déserts et des usines abandonnées en infrastructures d'IA. Pour soutenir la croissance rapide de l'IA et du cloud, les entreprises technologiques se battent pour sécuriser ce que le secteur appelle des « terrains alimentés en énergie » : de grandes parcelles avec accès à l'électricité en quantité, à l'eau et à des règles d'urbanisme favorables. À l'échelle mondiale, environ 40 000 acres de ce type de terrain seraient nécessaires pour les nouveaux projets de centres de données au cours des cinq prochaines années, soit environ le double de ce qui est actuellement en exploitation.
Le phénomène bouleverse aussi les marchés fonciers locaux. À Columbus, dans l'Ohio, des terres agricoles autrefois valorisées à 30 000 dollars l'acre dépassent 150 000 dollars après rezonage en vue d'un centre de données. Des tendances similaires émergent partout : à Reno, les valeurs foncières ont quadruplé en cinq ans ; dans l'Utah, des parcelles jadis estimées à 50 000 dollars approchent désormais les 400 000 dollars.
L'eau, la grande oubliée des promesses de prospérité
Ida Huddleston ne se bat pas seulement pour préserver un héritage familial. Elle soulève un enjeu que les entreprises technologiques préfèrent minimiser : la question de l'eau. « Ils nous appellent de vieux agriculteurs stupides, mais nous ne le sommes pas. Nous voyons notre nourriture disparaître, nos terres disparaître, et nous n'avons plus d'eau », a-t-elle dit. Des mots qui résonnent d'autant plus fort que des précédents concrets existent à quelques centaines de kilomètres de là.
En octobre 2025, Amazon a inauguré son plus grand centre de données en Indiana, sur 1 200 acres d'anciens champs de maïs. L'installation nécessite 2,2 gigawatts d'électricité (l'équivalent de la consommation d'un million de foyers) et doit refroidir des centaines de milliers de puces électroniques grâce à des millions de litres d'eau souterraine chaque année.
Les conséquences sur l'environnement local ont été immédiates et documentées. Des résidents proches du chantier d'Amazon à New Carlisle ont vu leurs puits s'assécher. Patsy Bode, 65 ans, vivant d'une allocation d'invalidité, utilise désormais des bouteilles d'eau pour tout (y compris pour se laver) et n'a pas les 7 000 dollars nécessaires pour creuser un nouveau puits. Elle a finalement décidé de quitter la maison où elle vivait depuis plus de 25 ans.
L'État de l'Indiana a par ailleurs dû suspendre des travaux d'Amazon après la constatation d'impacts non autorisés sur des zones humides, et son agence environnementale traite encore des plaintes concernant la destruction potentielle de plus de neuf acres de zones humides.
Ces cas ne sont pas propres à l'Indiana. Un centre de données de taille moyenne peut consommer environ 415 millions de litres d'eau par an à des fins de refroidissement. Les plus grands centres peuvent absorber jusqu'à 19 millions de litres par jour, soit l'équivalent d'une ville de 10 000 à 50 000 habitants. Dans le comté de Newton, en Géorgie, un centre de données de Meta consomme à lui seul 500 000 gallons d'eau par jour, soit 10 % de la consommation totale du comté.
Les promesses d'emplois et de croissance : un argumentaire...
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