Le Moyen-Orient, autrefois perçu comme un futur pôle mondial pour l'IA et le cloud computing, traverse une période de profonde incertitude suite à une série d'attaques de drones et de missiles. Le conflit impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis a transformé les centres de données des géants de la technologie en cibles militaires, forçant les investisseurs de la Silicon Valley à suspendre des projets de développement de grande envergure dans la région.
Des entreprises majeures telles que Pure Data Centre Group ont officiellement gelé leurs investissements en capital, le temps que la situation sécuritaire se stabilise, car les promoteurs refusent désormais d'injecter des fonds dans une région où les risques de destruction physique sont devenus imminents.
Des dommages matériels et financiers considérables
Les conséquences concrètes de ces hostilités au Moyen-Orient se manifestent par des dégâts structurels et des pertes économiques massives pour les géants du secteur. Amazon Web Services (AWS) a notamment vu deux de ses centres de données frappés directement aux Émirats arabes unis, tandis qu'un troisième a été endommagé par un drone à Bahreïn, provoquant des ruptures de services pour des banques et des applications de transport.
Un centre de données appartenant Pure Data Centre Group (Pure DC) a également été endommagé par une attaque iranienne à la roquette ou au drone. La société, basée à Londres, exploite ou développe plus dun gigawatt de capacité de centres de données à travers lEurope, le Moyen-Orient et lAsie.
Ces dommages de guerre s'avèrent particulièrement onéreux, car ils ne sont pas couverts par les assurances traditionnelles. D'après une analyse récente, Amazon a ainsi dû absorber une perte estimée à 150 millions de dollars en renonçant aux frais de ses clients pour le mois de mars 2026, illustrant la pression financière qui pèse sur les opérateurs contraints par les cadres juridiques actuels de supporter seuls les risques liés aux conflits militaires.
La neutralité apparente des entreprises technologiques a volé en éclats après que le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a explicitement désigné plusieurs sociétés américaines comme des cibles légitimes. Une liste noire incluant des géants de la technologique tels que Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia et Oracle a été diffusée, accusant ces entreprises de soutenir des applications militaires ou d'avoir des liens avec Israël.
« Personne ne souhaite développer de nouveaux centres de données ni installer de nouveaux processeurs graphiques tant que la situation ne se sera pas stabilisée. Personne ne va se précipiter dans un bâtiment en feu, pour ainsi dire. Personne ne va injecter de nouveaux capitaux à grande échelle pour entreprendre quoi que ce soit tant que tout ne se sera pas calmé », a déclaré Gary Wojtaszek, PDG de Pure DC, dans une interview avec CNBC.
Une réévaluation stratégique des ambitions régionales
Le CGRI a également visé un campus de centres de données d'Oracle à Dubaï, où des débris de drones interceptés ont endommagé la façade du bâtiment. Cette situation oblige les entreprises installées dans la région à envisager des mesures de protection physique coûteuses, comme l'installation de systèmes de défense antiaérienne et le passage de mégacampus à des installations beaucoup plus petites et dispersées pour réduire leur vulnérabilité.
Malgré l'escalade actuelle, la vision à long terme pour le Moyen-Orient n'est pas abandonnée, bien qu'elle soit sérieusement questionnée. Les projets portés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour devenir des hubs de l'IA aux côtés des États-Unis et de la Chine font l'objet d'une réévaluation prudente.
Si certains acteurs comme Pure DC affichent une volonté de maintenir leurs engagements après avoir reçu des autorisations d'expansion, les analystes soulignent que l'enthousiasme initial est tempéré par la réalité des risques géopolitiques. L'avenir technologique de la région dépendra désormais de la capacité des entreprises et des gouvernements locaux à sécuriser ces infrastructures critiques contre les menaces aériennes persistantes.
L'Iran acquiert de nouvelles capacités avancées de ciblage
Des rapports font état de l'acquisition secrète par l'Iran, fin 2024, d'un satellite espion de fabrication chinoise, le TEE-01B. Lobjectif : renforcer la surveillance et le ciblage des bases militaires américaines au Moyen-Orient. Selon les rapports, le contrat prévoie une sorte de Satellite as a Service (SaaS) assuré par la Chine. Israël sappuie sur des dispositifs similaires...
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