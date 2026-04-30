IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Les frappes de drones contre des centres de données inquiètent les Big Tech et entraînent la suspension de projets au Moyen-Orient,
Les géants du cloud Amazon et Oracle ont subi des dommages importants

Le , par Mathis Lucas
26 commentaires

0PARTAGES

1  0 
La guerre entre les États-Unis et l'Iran a provoqué une instabilité majeure pour les géants de la technologie investissant au Moyen-Orient. Des infrastructures critiques appartenant à Amazon et Oracle ont subi des dommages matériels suite à des attaques de drones et de missiles, entraînant des interruptions de services coûteuses. Face à l'impossibilité d'assurer ces installations contre les risques de guerre, des promoteurs comme Pure DC ont suspendu leurs investissements massifs dans la région. Alors que la guerre se poursuit, des rapports ont révélé que l'Iran a acquis un satellite chinois afin de cibler des sites stratégiques américains au Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient, autrefois perçu comme un futur pôle mondial pour l'IA et le cloud computing, traverse une période de profonde incertitude suite à une série d'attaques de drones et de missiles. Le conflit impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis a transformé les centres de données des géants de la technologie en cibles militaires, forçant les investisseurs de la Silicon Valley à suspendre des projets de développement de grande envergure dans la région.

Des entreprises majeures telles que Pure Data Centre Group ont officiellement gelé leurs investissements en capital, le temps que la situation sécuritaire se stabilise, car les promoteurs refusent désormais d'injecter des fonds dans une région où les risques de destruction physique sont devenus imminents.

Des dommages matériels et financiers considérables

Les conséquences concrètes de ces hostilités au Moyen-Orient se manifestent par des dégâts structurels et des pertes économiques massives pour les géants du secteur. Amazon Web Services (AWS) a notamment vu deux de ses centres de données frappés directement aux Émirats arabes unis, tandis qu'un troisième a été endommagé par un drone à Bahreïn, provoquant des ruptures de services pour des banques et des applications de transport.


Un centre de données appartenant Pure Data Centre Group (Pure DC) a également été endommagé par une attaque iranienne à la roquette ou au drone. La société, basée à Londres, exploite ou développe plus dun gigawatt de capacité de centres de données à travers lEurope, le Moyen-Orient et lAsie.

Ces dommages de guerre s'avèrent particulièrement onéreux, car ils ne sont pas couverts par les assurances traditionnelles. D'après une analyse récente, Amazon a ainsi dû absorber une perte estimée à 150 millions de dollars en renonçant aux frais de ses clients pour le mois de mars 2026, illustrant la pression financière qui pèse sur les opérateurs contraints par les cadres juridiques actuels de supporter seuls les risques liés aux conflits militaires.

La neutralité apparente des entreprises technologiques a volé en éclats après que le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a explicitement désigné plusieurs sociétés américaines comme des cibles légitimes. Une liste noire incluant des géants de la technologique tels que Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia et Oracle a été diffusée, accusant ces entreprises de soutenir des applications militaires ou d'avoir des liens avec Israël.

« Personne ne souhaite développer de nouveaux centres de données ni installer de nouveaux processeurs graphiques tant que la situation ne se sera pas stabilisée. Personne ne va se précipiter dans un bâtiment en feu, pour ainsi dire. Personne ne va injecter de nouveaux capitaux à grande échelle pour entreprendre quoi que ce soit tant que tout ne se sera pas calmé », a déclaré Gary Wojtaszek, PDG de Pure DC, dans une interview avec CNBC.

Une réévaluation stratégique des ambitions régionales

Le CGRI a également visé un campus de centres de données d'Oracle à Dubaï, où des débris de drones interceptés ont endommagé la façade du bâtiment. Cette situation oblige les entreprises installées dans la région à envisager des mesures de protection physique coûteuses, comme l'installation de systèmes de défense antiaérienne et le passage de mégacampus à des installations beaucoup plus petites et dispersées pour réduire leur vulnérabilité.

Malgré l'escalade actuelle, la vision à long terme pour le Moyen-Orient n'est pas abandonnée, bien qu'elle soit sérieusement questionnée. Les projets portés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour devenir des hubs de l'IA aux côtés des États-Unis et de la Chine font l'objet d'une réévaluation prudente.

Si certains acteurs comme Pure DC affichent une volonté de maintenir leurs engagements après avoir reçu des autorisations d'expansion, les analystes soulignent que l'enthousiasme initial est tempéré par la réalité des risques géopolitiques. L'avenir technologique de la région dépendra désormais de la capacité des entreprises et des gouvernements locaux à sécuriser ces infrastructures critiques contre les menaces aériennes persistantes.

L'Iran acquiert de nouvelles capacités avancées de ciblage

Des rapports font état de l'acquisition secrète par l'Iran, fin 2024, d'un satellite espion de fabrication chinoise, le TEE-01B. Lobjectif : renforcer la surveillance et le ciblage des bases militaires américaines au Moyen-Orient. Selon les rapports, le contrat prévoie une sorte de Satellite as a Service (SaaS) assuré par la Chine. Israël sappuie sur des dispositifs similaires...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

26 commentaires
Commenter Signaler un problème