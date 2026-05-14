L'appétit énergétique grandissant des centres de données pour l'IA

Un imbroglio juridictionnel dont pâtissent les habitants de la région

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les promoteurs de centres de données intensifient leur lobbying pour faire approuver leurs projets devenus indispensables à la course à l'IA. Cependant, la croissance rapide de l'industrie des centres de données crée de sérieux problèmes de bien-être pour les populations. Ces problèmes peuvent inclure : consommation excessive d'eau et d'électricité, nuisances sonores, hausse des prix de l'immobilier, tensions sur les réseaux énergétiques locaux, etc.Les centres de données dédiés à l'IA émettent des infrasons inaudibles et indétectables aux sonomètres, mais « ressentis » : les résidents se plaignent que ces sons ont des effets néfastes sur la santé. Aux États-Unis, les rapports indiquent que 69 collectivités locales ont bloqué les nouvelles constructions.Mais le bras de fer entre les puissants promoteurs et les populations locales est souvent déséquilibré. La région du lac Tahoe, qui abrite 49 000 résidents et attire jusqu'à 28 millions de visiteurs par an, pâtit de cette situation. NV Energy, la société du Nevada qui fournit la majeure partie de l'électricité de la région depuis des décennies, a annoncé qu'elle cesserait d'alimenter Liberty Utilities, le fournisseur local californien, après le mois de mai 2027.L'échéance annoncée par NV Energy laisse moins d'un an à Liberty Utilities pour trouver un nouveau fournisseur d'énergie, alors que l'entreprise dépend actuellement de NV Energy pour 75 % de son approvisionnement. Le motif principal de cette rupture de service est lié à l'essor de l'IA et à l'implantation massive de centres de données dans le nord du Nevada. En d'autres termes, NV Energy détourne l'énergie vers l'usage des mégas centres de données.Des géants tels que Google, Apple et Microsoft prévoient d'importantes installations dans la région, ce qui pourrait engendrer une nouvelle demande de 5 900 mégawatts d'ici 2033. Les centres de données ont d'ailleurs consommé 22 % de l'électricité de l'État en 2024, une part qui devrait grimper à 35 % d'ici 2030. Sans une réponse réglementaire coordonnée entre les deux États, la communauté craint d'être sacrifiée au profit des géants technologiques.Des tensions similaires éclatent dans tout le pays. La commune rurale de Saline Township, au Michigan, a été contrainte d'accepter la construction d'un méga centre de données de 16 milliards de dollars malgré une forte opposition locale. Bien que les autorités locales aient initialement rejeté le projet d'OpenAI et d'Oracle, une action en justice pour zonage exclusif a forcé un accord à l'amiable, illustrant le pouvoir des Big Tech sur les petites localités.Les habitants craignent désormais les problèmes environnementaux de ces infrastructures, notamment sur la gestion de l'eau et de l'énergie, tandis que le gouvernement de l'État soutient cette expansion pour ses bénéfices économiques. Même son de cloche à comté de Box Elder, situé dans une zone rurale de l'Utah.« C'est comme si nous n'existions pas », a déclaré Danielle Hughes à Fortune. Danielle Hughes réside à North Lake Tahoe, est PDG de l'organisation à but non lucratif Tahoe Spark et occupe un poste de superviseure au sein de la division Efficacité énergétique de la Commission de l'énergie de Californie. La situation est d'autant plus complexe qu'aucun organisme de réglementation ne supervise l'ensemble du système électrique dans la région du lac Tahoe.Bien que Liberty Utilities et ses clients soient soumis à la California Public Utilities Commission (CPUC), son réseau électrique dépend entièrement des lignes de transmission situées dans la zone d'autorité de NV Energy, au Nevada. De son côté, NV Energy affirme que la fin du contrat d'approvisionnement avec Liberty Utilities était une transition planifiée de longue date,...