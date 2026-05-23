Héberger un datacenter chez soi est la nouvelle visée en matière d'IA. Les avantages pour les propriétaires incluent l'électricité et Internet à des tarifs préférentiels. Cette approche se limite à l'inférence.

Des centres de données sont susceptibles de s'implanter dans votre quartier sous la forme d'installations annexes aux nouvelles constructions. Lélectricité et un accès Internet à tarif préférentiel, ainsi que des batteries de secours figurent parmi les contreparties annoncées à lintention des propriétaires. L'entreprise à l'origine de ce projet a déjà lancé des essais pilotes en vue d'une phase de test sur 100 foyers prévue cette année. Cela pourrait permettre d'éviter les problèmes importants liés à l'utilisation des sols et à la consommation d'eau qui accompagnent les projets de centres de données géants, ce qui pourrait aider à contourner l'opposition croissante des communautés à de tels développements.
Hébergement de centre de données à domicile : Quels avantages et quels inconvénients ?
Une rapidité de déploiement sans précédent : leur construction est annoncée comme étant plus rapide et moins coûteuse que celle des centres de données centralisés traditionnels.
Faible latence : le traitement des inférences dIA (comme les chatbots, la conduite autonome et les diagnostics médicaux) à proximité de lutilisateur final réduit de façon considérable la latence par rapport à lacheminement des tâches vers des installations centralisées.
Aucune consommation deau : les unités annoncées par certaines entreprises fonctionnent avec des pompes à chaleur à refroidissement liquide plutôt qu'avec le système de refroidissement air/eau à ventilateurs couramment utilisé dans les centres de données hyperscale.
Avantages financiers pour les hôtes : les propriétaires qui hébergent ces unités reçoivent un tableau électrique intelligent, une batterie de secours, ainsi qu'une réduction significative voire une gratuité totale sur leur facture d'électricité et d'Internet.
Stabilisation du réseau : le tableau électrique intelligent coordonne la consommation d'électricité, en puisant dans la capacité inutilisée du réseau pendant les heures creuses et en utilisant les batteries de secours pour soulager la charge.
Limitation à l'inférence IA : ces solutions ne sont pas conçues pour remplacer les centres de données centralisés à très grande échelle. Ils ne disposent pas de la puissance de traitement massive et continue ni de la bande passante réseau élevée nécessaires pour entraîner de grands modèles d'IA.
Risques liés à la sécurité du matériel en zone périurbaine : l'installation du matériel requis dans des environnements périurbains non surveillés entraîne des risques liés à la sécurité physique et au vol de matériel.
Écarts de coûts en milieu résidentiel : le coût du déplacement des charges de travail d'intelligence artificielle au sein d'un parc distribué est techniquement complexe et peut entraîner des frais d'exploitation et de maintenance élevés par rapport à des installations unifiées situées sur un seul site.
Obstacles liés au prix initial : les coûts d'équipement et de main-d'uvre sont annoncés comme nettement plus élevés que ceux des tableaux électriques traditionnels non intelligents pour ceux des clients qui ne participeront pas à des programmes spéciaux leur ouvrant la voie à ces dispositifs.
Une animation vidéo diffusée par un des acteurs de la filière dénommé SPAN suggère qu'un nud XFRA individuel serait équipé de 16 cartes graphiques Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition et de 4 processeurs AMD EPYC Server, le tout soutenu par 3 téraoctets de mémoire.
Les installations de nuds situées à proximité de chaque maison seraient associées à un panneau intelligent SPAN fixé au mur et à une batterie de 16 kWh gérés par le logiciel PowerUp, propriété exclusive de SPAN afin de faciliter la gestion de la consommation énergétique globale. Des panneaux solaires sur les toits pourraient également être disponibles dans certaines régions.
Si des pics résidentiels exceptionnels de consommation d'électricité se produisent, le système est conçu pour utiliser en premier lieu la batterie de secours domestique afin de maintenir le nud en fonctionnement normal, selon le livre blanc de SPAN. Dans les cas extrêmes, le système est conçu pour réduire temporairement les charges flexibles non critiques, telles que la recharge des véhicules électriques. Cependant, les propriétaires seraient censés pouvoir utiliser le logiciel PowerUp pour définir les priorités quant aux charges électriques pouvant être réduites et dans quel ordre. Un responsable de SPAN souligne que de tels événements seraient rares et brefs.
Seuls des événements tels que des coupures de courant, des événements de réponse à la demande des services publics ou des coupures déclenchées par des raisons de sécurité entraîneraient des interruptions du nud. Dans ces cas-là, le système transférerait rapidement la charge de travail du nud affecté vers dautres parties du réseau avant de larrêter. Pendant ce temps, les propriétaires pourraient utiliser la batterie de secours pour maintenir les appareils et les circuits sous tension pendant ces événements.
Ces solutions font surface dans un contexte de rejet des centres de données hyperscale par les populations
Sept Américains sur dix s'opposent à la construction de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans leur région, dont près de la moitié (48 %) y sont fermement opposés. À peine un quart d'entre eux sont favorables à ces projets, dont 7 % y sont très favorables.
Ces résultats, issus d'un sondage Gallup réalisé du 2 au 18 mars, marquent la première fois que Gallup interroge les Américains sur la construction de centres de données, un sujet qui a suscité une vive opposition de la part des habitants dans de nombreuses régions du pays. Ces centres de données abritent du matériel informatique qui alimente les technologies d'IA utilisées par les entreprises, les universités et d'autres institutions. Ces centres occupent de vastes superficies, nécessitent dénormes quantités délectricité pour fonctionner et ont besoin de beaucoup deau pour refroidir les équipements, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact sur lenvironnement et sur les factures délectricité locales.
La question sur les centres de données reprend la formulation utilisée par Gallup pour interroger les gens sur la construction de centrales nucléaires locales. Dans ce même sondage de mars, 53 % des Américains se disent opposés à la construction dune centrale nucléaire dans leur région, un chiffre bien inférieur aux 71 % opposés à la construction de centres de données. Depuis que Gallup a posé pour la première fois la question sur les centrales nucléaires en 2001, le pic d'opposition a été de 63 %.
Source : SPAN
Et vous ?
Vous procureriez-vous un de ces mini centre de données ? Pour quels usages vous serait-il utile en tant que développeur informatique ?
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