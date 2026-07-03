« Vanter les centres de données orbitaux relève d'une psychose induite par l'IA ». Cette idée catastrophique portée par Elon Musk est moins une révolution qu'un argument marketing pour lever des fonds

Les milliardaires de la technologie rêvent de transférer les centres de données IA en orbite pour pallier les limites énergétiques terrestres. Les experts dénoncent une idée irréaliste, pointant du doigt des défis techniques insurmontables tels que le refroidissement thermique extrême et la protection contre les débris spatiaux. La masse colossale de ces structures dépasserait de loin les capacités de lancement historiques actuelles. De plus, les particules ionisantes présentes dans l'espace risqueraient de corrompre gravement les calculs, provoquant des erreurs informatiques majeures. Selon un ancien ingénieur de la NASA, il s'agit d'une idée catastrophique.
La demande sans cesse croissante en puissance de calcul, ou « compute », nécessaire pour faire fonctionner les grands modèles de langage (LLM) pousse les géants de la technologie à investir des centaines de milliards de dollars dans de gigantesques centres de données. Cependant, leurs projets d'expansion se transforment en cauchemar face au vieillissement du réseau électrique terrestre et à la résistance croissante des communautés locales.
Pour contourner ces limites terrestres, des entreprises, comme SpaceX d'Elon Musk et la startup Starcloud, envisagent de délocaliser ces infrastructures dans l'espace afin d'y exploiter l'énergie solaire en continu. Mais les experts dénoncent un projet trop ambitieux et déconnecté de la réalité technique. « C'est une idée catastrophique, horrible et mauvaise. Ils ne fonctionneront pas », selon un ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA.
Selon les milliardaires tels qu'Elon Musk et Jeff Bezos, c'est la solution aux opérations gourmandes en énergie. Cette idée émerge alors que les entreprises de fusées Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk s'efforcent depuis des années de rendre les voyages spatiaux moins coûteux et plus courants.
Pourquoi les centres de données spatiaux restent « un mirage »
Cette idée emballe de nombreux milliardaires, mais les spécialistes ramènent tout le monde à la réalité. Brian McManus, ingénieur aéronautique, critique particulièrement Starcloud, une entreprise ayant levé 170 millions de dollars, en affirmant : « il semble vraiment que n'importe qui avec quelques rendus et un livre blanc rédigé par quelqu'un gonflé à bloc par une IA trop complaisante puisse obtenir un financement par capital-risque de nos jours ».
« Lespace sera lendroit le moins coûteux pour déployer lIA, et ce sera le cas dici deux ans, trois au plus tard », a déclaré Elon Musk, fondateur de SpaceX, lors du Forum économique mondial de Davos en janvier, alors que son entreprise sapprêtait à entrer en bourse. Il juge ce projet plus respectueux de l'environnement.
Plus tard dans le mois, SpaceX a déposé une demande auprès de la FCC pour déployer une constellation de centres de données orbitaux pouvant compter jusquà un million de satellites en orbite terrestre basse, entre 500 et 2 000 kilomètres au-dessus de la Terre. Et trois jours seulement avant lintroduction en bourse, il a évoqué certaines spécifications techniques initiales dun nouveau centre de données satellitaire « AI-1 » lors dune interview vidéo.
Elon Musk a tendance à verser dans lhyperbole lorsquil sagit de délais. Des voitures « entièrement autonomes » dici à 2017. Une première mission habitée vers Mars en 2024. Dix mille robots humanoïdes dici fin 2025. Et ainsi de suite. Quant aux centres de données orbitaux, qui, selon lui, seront une alternative rentable aux centres de données terrestres dici trois ans, les chiffres ne tiendront pas la route avant de nombreuses années, voire jamais.
Le consensus qui se dégage est que ce projet nest pas seulement trop ambitieux ; il nécessiterait plusieurs révolutions technologiques pour surmonter des défis techniques majeurs. Selon Brian McManus, « les milliardaires tenteront de vous jeter de la poudre aux yeux et de vous convaincre que cette technologie est tout à fait pertinente, mais la réalité, cest que cette technologie est stupide ». Brian McManus évoque les défis techniques majeurs.
Des défis de refroidissement et de dimensionnement colossaux
Cette critique intervient peu après lintroduction en bourse de SpaceX, devenue lune des entreprises les plus valorisées au monde du jour au lendemain. Une large part de sa valorisation de 2 000 milliards de dollars repose sur le projet de centre de données orbital imaginé par le PDG, ce qui illustre une fois de plus à quel point Wall Street s'appuie sur les convictions d'Elon Musk, malgré son bilan désastreux en matière de respect de ses promesses.
Le refroidissement de ces installations est l'un des plus grands défis d'ingénierie. Dans le quasi vide de l'espace, la chaleur ne peut s'échapper facilement, ce qui nécessiterait des réseaux complexes de tuyaux de refroidissement. Brian McManus explique notamment qu'il faudrait pomper plus de 150 000 livres de glycol par seconde, un débit comparable à celui de barrages hydroélectriques, ce qui reviendrait à « vider une piscine olympique en 40 secondes ».
En outre, les ambitions de Starcloud en matière d'infrastructures orbitales sont jugées démesurées. Pour atteindre les 5 gigawatts de puissance promis, chaque centre de données couvrirait une surface gigantesque, équivalente à près de 5 000 fois celle des panneaux de la Station spatiale internationale. La masse d'une telle station dépasserait les 113 millions de kilogrammes, soit « plus de six fois la masse totale lancée dans l'espace dans l'histoire ».
« Même en faisant abstraction des pompes, du liquide de refroidissement, des blindages antiradiations, du carburant, des roues dinertie, des structures et autres éléments, la station Starcloud dépasse les 113 millions de kilogrammes. Cest plus quun porte-avions en orbite. C'est plus de six fois la masse totale jamais lancée dans lespace depuis le début de lhistoire », a déclaré Brian McManus dans une vidéo critiquant les centres de données orbitaux.
De nombreux dangers liés aux débris spatiaux et aux radiations
La taille démesurée de ces installations les rendrait extrêmement vulnérables aux millions de débris spatiaux qui encombrent déjà l'orbite terrestre, rendant la moindre réparation extrêmement coûteuse et complexe. Les coûts exploseraient rapidement. Même les plus petits débris pourraient percer un trou dans les panneaux, ce qui nécessiterait des réparations coûteuses, grandement compliquées par le voyage dans lespace quelles impliqueraient.
Cest un problème bien réel que SpaceX ne connaît que trop bien. L'entreprise a révélé que son réseau de satellites Internet Starlink avait dû effectuer jusqu'à 300 000 manuvres dévitement de collision rien quen 2025. À cela s'ajoute le problème de la transmission et de l'intégrité des données à travers le vide spatial. Selon l'ingénieur aéronautique Brian McManus, les particules ionisantes peuvent facilement altérer les informations stockées.
À ce propos, Brian McManus explique notamment : « les particules ionisantes traversant les satellites peuvent griller un transistor ou inverser un bit dinformation stocké à lintérieur. Sans un logiciel vérifiant en permanence les résultats, cela entraînerait la mère de toutes les hallucinations de lIA. Les ordinateurs existants à bord de lISS doivent effectuer des calculs redondants et comparer les résultats pour éliminer les données corrompues ».
« Le coût du projet Starcloud envisagé semble également sortir de nulle part et est trop optimiste quant aux masses et aux coûts de lancement », selon Brian McManus. La simple maintenance de ce réseau constituerait une entreprise colossale et onéreuse. La durée de vie des puces dIA actuelles nest que de deux à quatre ans, et ce, sur Terre, où la dégradation est un problème bien moins important que dans lenvironnement extrême de lespace.
En résumé, les ingénieurs aéronautiques pensent que Starcloud semble nêtre quun rêve chimérique dun milliardaire obsédé par lIA, conçu dès le départ pour rassurer des investisseurs à fleur de peau. Brian McManus critique le projet Starcloud : « ce nest quun concept préliminaire élaboré à la hâte pour lever des fonds et passer à autre chose. Dans le monde de la technologie, en constante évolution, les pionniers sont largement récompensés ».
La constellation Starlink de Musk encombre déjà l'orbite basse
Il y a environ 14 500 satellites actifs en orbite. La constellation Starlink d'Elon Musk en représente environ les deux tiers. Il faudrait que la cadence des lancements et la capacité de fabrication de satellites augmentent de manière astronomique pour déployer un million de satellites servant de centres de données orbitaux. Pour mettre les choses en perspective, on dénombre environ 7 000 lancements orbitaux dans toute lhistoire de lhumanité.
Pour mettre en orbite terrestre basse 1 million de satellites à bord du Starship de SpaceX, conçu pour transporter jusquà 60 satellites par véhicule, il faudrait 16 666 lancements exclusivement consacrés au déploiement de satellites. Sachant que SpaceX a établi un record en lançant 165 missions orbitales en 2025, même en multipliant ce rythme par dix, il faudrait une décennie pour déployer cette constellation, sans compter les accidents potentiels.
Et combien de temps faudrait-il pour construire un million de satellites, compte tenu du rythme actuel de Starlink (environ 4 000 par an) et dune augmentation de la capacité multipliée par dix ? À moins dune révolution industrielle, il faudrait compter 25 ans. Les ambitions d'Elon Musk sont loin d'être concrétisées.
Starcloud a déposé une demande auprès de la FCC pour un réseau de 88 000 satellites servant de centres de données orbitaux. À ce jour, la société na envoyé quun seul GPU Nvidia H100 dans lespace. Son radiateur était trop faible pour permettre à la puce de fonctionner à pleine puissance. Selon les spécialistes, refroidir ne serait-ce quun seul GPU H100 dans lespace est difficile : il consomme 700 watts, ce qui nécessite un radiateur de 1,4 m² à 60 °C.
Un rack de serveurs de 40 kilowatts aura besoin dun radiateur de 80 m² ; un centre de données de 100 mégawatts nécessitera 2 500 de ces radiateurs. En somme, les défis sont de taille et ces projets suscitent plusieurs préoccupations en ce qui concerne leurs impacts potentiels. Certains astronomes sinquiètent, à juste titre, quun million de satellites dotés dailes radiatives géantes masquent les étoiles, ce qui constitue un danger pour l'astronomie.
Dégradation de l'orbite basse et viabilité économique illusoire
En définitive, les experts concluent que ces projets relèvent davantage de l'utopie destinée à séduire des investisseurs, car dans l'industrie technologique actuelle, proposer une idée en premier permet de récolter d'importantes récompenses financières. Alors, si le projet nest pas viable économiquement et si lhumanité va perdre sa vue sur les étoiles, pourquoi les hyperscaleurs font-ils tant de battage autour des centres de données orbitaux ?
« La réponse évidente : largent, le bon vieux fric. La partie "Elon Musk" de ce projet est franchement géniale, car il détient xAI qui construit les centres de données, SpaceX qui les envoie dans lespace, et Tesla qui fabrique les panneaux solaires. Cest presque comme sil se payait lui-même », affirme Dina Genkina, rédactrice en chef chargée de linformatique et du matériel chez IEEE Spectrum. (Elon Musk est devenu le premier trillionaire de l'histoire.)
Selon un ancien scientifique de la NASA, les centres de données orbitaux sont « une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens ». Cet ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA a déclaré que les centres de données spatiaux ne sont pas pratiques en raison d'une production d'électricité insuffisante, de problèmes complexes de régulation thermique et des effets néfastes des rayonnements sur les composants électroniques.
D'après lui, le matériel des centres de données n'est pas adapté à l'espace : « c'est une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens. Il y a plusieurs raisons à cela, mais elles reviennent toutes à dire que le type d'électronique nécessaire au fonctionnement d'un centre de données, en particulier un centre de données déployant des capacités d'IA sous forme de GPU et de TPU, est exactement le contraire de ce qui fonctionne dans l'espace ».
Un obstacle pour l'astronomie et les missions spatiales futures
Les satellites menacent notre perception de l'espace. Nous savons déjà qu'ils affectent les observatoires professionnels, tant sur le plan optique qu'en termes de rayonnement électromagnétique qu'ils émettent. Cela crée du bruit qui peut interférer avec les observatoires qui dépendent des fréquences radio. La demande déposée par SpaceX auprès de la FCC indique que les satellites seront placés à une altitude comprise entre 500 et 5 000 km.
Cela affecterait les observatoires terrestres et les observatoires spatiaux comme Hubble. Pour les observateurs amateurs et occasionnels, cela signifie des lumières qui traversent continuellement le ciel nocturne. Levez les yeux n'importe quelle nuit et vous verrez forcément un satellite passer à un moment donné, même en ville. Dans les endroits où le ciel est sombre, c'est encore pire, avec des dizaines de satellites visibles chaque nuit.
Cette perte du ciel nocturne, qui guide l'humanité depuis la nuit des temps et influence la culture, la religion et la science, serait incommensurable. Selon les experts, il y a beaucoup d'inconnues, car SpaceX n'avait pas fourni assez d'informations techniques dans son dossier déposé auprès de la FCC.
SpaceX a tenté de collaborer avec l'Union astronomique internationale (IAU) et son Centre pour la protection du ciel sombre et tranquille afin d'atténuer la luminosité de ses satellites, mais sa proposition de lancer un million de satellites a choqué les astronomes. Selon un rapport publié en septembre 2024, les satellites Starlink de deuxième génération (Gen2) émettent 30 fois plus d'interférences radio que ceux de la génération précédente.
La force du mythe installé par Elon Musk face à la réalité
Selon les analystes de Wall Street, si l'on en juge par Tesla, le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk, les fondamentaux économiques de SpaceX ne devraient pas constituer un facteur déterminant. La valorisation astronomique de Tesla repose depuis longtemps sur les promesses d'un robot humanoïde polyvalent et d'un avenir dominé par la conduite autonome, alors que le chiffre d'affaires réel de l'entreprise est resté bien en deçà.
L'introduction en bourse de SpaceX ne propose pas aux investisseurs particuliers une entreprise génératrice de profits immédiats, mais plutôt le rêve d'un futur lointain qui n'existe pas encore. Bien que les avancées technologiques de l'entreprise en matière de fusées et de satellites soient indéniablement impressionnantes, les experts affirment que le véritable talent d'Elon Musk réside avant tout dans sa capacité à forger des mythes et à vendre du rêve.
« Les fusées et le réseau de communication par satellite de SpaceX, tout comme les voitures électriques de Tesla, sont certes des réalisations impressionnantes », a souligné Richard Waters du Financial Times dans un récent article. « Mais le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes ».
S&P Dow Jones Indices a rejeté une modification réglementaire qui aurait pu permettre à des sociétés de très grande capitalisation récemment introduites en bourse, telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic, d'intégrer plus rapidement l'indice. Une inclusion rapide aurait généré environ 14 milliards de dollars de demande passive pour SpaceX, plus de 8 milliards de dollars pour OpenAI et environ 4,6 milliards de dollars pour Anthropic, selon les estimations.
Conclusion : une idée développée pour le lever des capitaux
La construction de centre de données dans l'espace n'est pas juste une idée de science-fiction : de nombreuses entreprises clés (Google, Starcloud, SpaceX, etc.) étudient très sérieusement la possibilité de déployer des clusters de calcul dans l'espace afin d'exploiter efficacement l'énergie solaire et de réduire potentiellement les coûts liés aux centres de données. Cette approche leur permettrait également de contourner les réglementations sur Terre.
Les centres de données orbitaux relèvent d'une promesse technologique séduisante, mais largement irréaliste sur le plan économique et technique. Le coût de lancement, même avec la baisse des tarifs grâce aux fusées réutilisables, reste colossal comparé à la construction d'un centre de données terrestre.
Les arguments avancés par les promoteurs masquent des obstacles majeurs comme la maintenance quasi impossible en orbite, la vulnérabilité aux radiations et aux débris spatiaux, et la latence de transmission des données vers la Terre. Le calcul économique ne tient que si l'on ignore ces coûts cachés, ce qui suggère que le projet sert avant tout à générer un récit futuriste capable de lever des fonds, plutôt qu'à résoudre un vrai problème industriel.
Cela fait écho à une dynamique bien connue dans la technologie : l'annonce de ruptures technologiques spectaculaires (informatique quantique, fusion nucléaire et maintenant centres de données spatiaux) sert souvent à capter l'attention des investisseurs et à justifier des valorisations déconnectées de la réalité opérationnelle. L'idée de centres de données orbitaux vient renforcer la bulle de l'IA et permet aux différents acteurs de lever des capitaux.
En surfant sur l'engouement pour l'IA et le besoin réel de capacité de calcul, ces projets profitent du battage médiatique sans avoir à démontrer une viabilité économique, ce qui alimente le soupçon qu'il s'agit davantage d'un outil de communication financière que d'une feuille de route industrielle sérieuse.
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Les spécialistes affirment qu'elle reste irréaliste sur le plan économique et technique. Qu'en pensez-vous ?
Sam Altman, PDG d'OpenAI, propose de construire une sphère de Dyson autour du Soleil. Ce projet est-il réaliste ?
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