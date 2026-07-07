L'immense centre de données IA de Meta a contaminé le réseau d'eau potable d'une ville avec des bactéries mortelles, ce qui a attisé la colère du public à l'égard des centres de données IA

Le Conseil des services publics de Cheyenne a annoncé que la ville naccepterait plus les eaux usées industrielles provenant du système de refroidissement en circuit fermé de son centre de données après avoir détecté une bactérie rare dans les stations de traitement des eaux recyclées de la ville. Ainsi, Meta est contraint de suspendre les rejets deau de ses centres de données. Pete Laybourn, conseiller municipal de Cheyenne, a déclaré que la révélation selon laquelle Meta était à lorigine de la contamination constituait « une surprise très, très désagréable », ajoutant quil avait « encore beaucoup à apprendre. Cela complique indéniablement les choses ».
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Lentreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre daffaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech », terme désignant les six plus grandes entreprises technologiques des États-Unis Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft et Nvidia , qui sont également les plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière.
En juin 2026, Meta a commencé à ériger des espèces de tentes industrielles pour accueillir des serveurs surchauffés, faute de centre de données construits à temps. Les rapports font état de ce que Meta a opté pour cette approche au vu de ce quon estime être une situation critique au sein de lentreprise. Elle a donc commencé à construire des centres de données sous forme de tentes équipés de turbines à gaz mobiles.
Dans le cadre de son projet « Prometheus », un campus de centres de données d'une puissance de l'ordre du gigawatt situé dans la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, Meta a érigé six immenses tentes industrielles résistantes aux intempéries afin d'accélérer le déploiement de ses précieuses puces d'IA. Chacune de ces « structures à déploiement rapide » mesure 11 613 mètres carrés et est alimentée par une centrale électrique de 200 mégawatts située à proximité, daprès les données à disposition.
Dans cette course aux centres de données dédiés à l'IA, un nouveau rapport a révélé que Meta est contraint de suspendre les rejets deau de ses centres de données après avoir contaminé le réseau de traitement des eaux usées de la ville avec une bactérie résistante. Le Conseil des services publics de Cheyenne a annoncé que la ville naccepterait plus les eaux usées industrielles provenant du système de refroidissement en circuit fermé de son centre de données après avoir détecté une bactérie rare dans les stations de traitement des eaux recyclées de la ville.
La bactérie a été détectée après que Goat Systems LLC responsable de la construction du campus Meta à Cheyenne eut rejeté des eaux usées dans le réseau dassainissement de Cheyenne. Des analyses ont ensuite révélé que la bactérie Cupriavidus gilardii avait contaminé la station, le conseil ayant récemment désigné le centre de données Meta comme source de la contamination. Deux stations de traitement des eaux usées ont été mises hors service, et une opération de nettoyage de plusieurs mois est en cours. Goat Systems sétait initialement vu retirer son autorisation de rejet deaux usées fin mars, avant même lentrée en vigueur dune interdiction plus large visant les autres centres de données de Cheyenne.
Meta était à lorigine de la contamination bactérienne qui a entraîné la fermeture des stations dépuration de Cheyenne
La contamination sest produite lors dune opération de remplissage et de rinçage des systèmes de refroidissement en circuit fermé du campus. Cette méthode de nettoyage consiste à faire circuler de leau dans les canalisations utilisées pour refroidir les centres de données afin déliminer les débris et les contaminants, avant que le système ne soit rempli de liquide de refroidissement et scellé. Leau traitée a ensuite été acheminée par Goat Systems vers le réseau dassainissement de la ville. Selon Frank Strong, responsable de la division ingénierie et ressources en eau du Conseil, la source de la bactérie reste inconnue, mais leau utilisée pour rincer le système avait été achetée directement auprès du Conseil.
Cet incident de contamination a mis en lumière de nouvelles préoccupations concernant la capacité des stations dépuration à traiter les eaux usées industrielles issues des projets de construction de centres de données. De nombreux systèmes en circuit fermé utilisent des produits chimiques tels que le propylène glycol comme antigel, mais bon nombre de systèmes de récupération deau ne sont pas en mesure dassurer la filtration de ces substances et dautres produits chimiques.
De plus, leau traitée par les stations de récupération de la ville de Cheyenne est réutilisée pour arroser les espaces verts publics tels que les parcs et les terrains de golf, ce qui augmente encore le risque que Cupriavidus gilardii puisse provoquer des infections chez lhomme sil est pulvérisé dans lair. Les deux installations, Dry Creek et Crow Creek, ont été contraintes de fermer en février pour entretien et décontamination, mais ont reçu lautorisation de reprendre leur activité fin juin et ont recommencé à traiter les eaux recyclées.
Pete Laybourn, conseiller municipal de Cheyenne, a déclaré que la révélation selon laquelle Meta était à lorigine de la contamination constituait « une surprise très, très désagréable », ajoutant quil avait « encore beaucoup à apprendre. Cela complique indéniablement les choses ».
Les centres de données suscitent des inquiétudes concernant leur consommation massive d'eau et d'électricité
De nombreux groupes à travers les États-Unis, qui militent en faveur dun moratoire sur la construction de centres de données, ont souvent évoqué des inquiétudes concernant lutilisation des infrastructures locales dapprovisionnement en eau et en énergie. Aujourdhui, ces deux préoccupations se sont avérées fondées. Dans des régions des États-Unis, des centres de données sont construits dans des zones touchées par la sécheresse, menaçant des écosystèmes locaux déjà en péril et suscitant des inquiétudes quant à la priorité accordée aux ressources en eau pour les exploitations agricoles et les communautés locales.
Certaines collectivités situées dans des zones où des projets de construction de nouveaux centres de données sont en cours ont connu des hausses à deux chiffres du prix de lélectricité, car ces nouveaux centres de données nécessitent dénormes quantités dénergie pour produire la puissance de calcul requise par les modèles dIA. Un projet de loi actuellement examiné par le Congrès vise à obliger les géants de la technologie à payer lénergie quils consomment, ainsi quà financer la modernisation des infrastructures afin de garantir un approvisionnement électrique fiable aux communautés locales.
La situation entraine une perception négative des centres de données, alimentée par des inquiétudes concernant leur consommation massive d'eau et d'électricité. Selon une enquête de mai 2026, 71 % des Américains s'opposent aux centres de données d'IA pour des raisons environnementales. Ces résultats sont particulièrement significatifs étant donné que seulement 53 % des personnes interrogées s'opposaient à la construction d'une centrale nucléaire dans leur région.
Le rapport ajoute que 46 % des personnes interrogées étaient très préoccupées par l'impact environnemental des centres de données d'IA. Les centres de données d'IA reposent sur des systèmes de refroidissement pouvant consommer des millions de litres d'eau, en particulier dans les régions chaudes. Cela a soulevé des questions quant à la durabilité, notamment dans les zones déjà confrontées à un stress hydrique.
Source : Rapport sur la contamination de l'eau par Meta
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