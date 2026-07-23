Que se passe-t-il lorsque votre véhicule survit à sa connectivité au cloud ? Les avantages de la télématique s'envolent tout en réduisant la surface d'intrusion sur les données personnelles des propriétaires

La télématique associe les télécommunications, linformatique et les systèmes sans fil pour collecter, transmettre et analyser des données relatives aux véhicules.
A speeding event. An off-route vehicle. A missed update.— T-Mobile Business (@TMobileBusiness) July 16, 2026
The problem isn't the event itself. It's finding out too late to do anything about it.@TMobile and @GEOTAB help teams stay connected to what's happening on the roadso they can respond before delays become bigger issues. pic.twitter.com/DVrMwjcKHR
Elle fonctionne principalement à laide du GPS et dautres capteurs permettant de surveiller des paramètres tels que la localisation, la vitesse, la consommation de carburant et létat du véhicule, puis envoie ces données via des réseaux mobiles ou satellitaires vers des serveurs centralisés. Les propriétaires de flottes accèdent à ces données traitées par le biais dapplications conviviales afin de surveiller leurs véhicules en temps réel.
Lapplication la plus importante de la télématique se situe dans les secteurs de la logistique et des transports, en particulier dans la gestion des flottes commerciales. Elle permet aux exploitants de flottes de suivre létat des véhicules, le comportement des conducteurs, le respect des itinéraires et les performances globales de la flotte. Cela se traduit par des alertes en temps opportun concernant les besoins dentretien, les risques de sécurité, les écarts par rapport à litinéraire et les situations durgence.
Par conséquent, lentretien de la flotte devient plus prévisible, la sécurité routière saméliore grâce à des formations ciblées et les coûts dexploitation sont réduits, ce qui renforce la rentabilité de lentreprise. De plus, la télématique améliore la souscription dassurances en fournissant aux assureurs des données détaillées sur les habitudes de conduite et lutilisation des véhicules, ce qui leur permet dévaluer plus précisément les profils de risque et de proposer des primes personnalisées.
Les services liés aux véhicules connectés ont vu le jour dans les années 1990
Les services pour véhicules connectés ont vu le jour dans les années 1990 avec OnStar de General Motors, initialement axés sur lassistance vocale, avant dévoluer au cours des dernières décennies vers des plateformes sophistiquées, hébergées dans le cloud et basées sur les données, qui prennent en charge un large éventail de fonctionnalités à distance et via des applications.
Presque tous les constructeurs automobiles proposent désormais des services connectés sous leur propre marque, intégrés à leurs véhicules, permettant souvent des mises à jour logicielles « over-the-air » (OTA).
Les premiers systèmes (par exemple, OnStar) étaient principalement axés sur la commande vocale et s'appuyaient sur des serveurs back-end centralisés. Les services modernes permettent le verrouillage et le déverrouillage à distance, les mises à jour sur l'état du véhicule, le suivi des véhicules volés, l'assistance d'urgence, les points d'accès Wi-Fi et la climatisation préalable de l'habitacle.
Parmi les systèmes de marque les plus populaires, on peut citer HondaLink, Lexus Enform, FordPass, BMW ConnectedDrive, Volvo On Call et Porsche Connect.
Une part importante des consommateurs s'acquitte de frais d'abonnement à l'issue des périodes d'essai gratuites ; General Motors fait ainsi état d'un taux de renouvellement de 40 % des abonnements OnStar après la période d'essai.
La connectivité au cloud apporte aux constructeurs automobiles de nombreux avantages opérationnels et commerciaux
Les mises à jour logicielles OTA remplacent les réparations en concession, qui demandent beaucoup de main-d'uvre, dans le cadre des rappels de sécurité, des corrections de bogues et des recalibrages du groupe motopropulseur.
Les mises à jour peuvent être déployées en masse sur des milliers de véhicules, ce qui réduit les coûts et améliore l'évolutivité.
Des « améliorations continues du produit », comprenant une expérience utilisateur (UX) actualisée, des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des applications d'infodivertissement, peuvent être fournies après la vente.
Les services connectés ne sont pas éternels. Plusieurs facteurs contribuent à larrêt éventuel des fonctionnalités basées sur le cloud.
Évolution des réseaux mobiles : les opérateurs mettent hors service les anciens réseaux (par exemple, la 3G en 2022) afin de libérer de la bande passante pour les nouvelles technologies (4G, 5G).
Obsolescence du matériel embarqué : les anciens boîtiers télématiques peuvent ne plus être compatibles avec les normes de communication modernes.
Les constructeurs automobiles peuvent décider de mettre fin aux services en arrière-plan estimant que la poursuite de leur prise en charge nest plus rentable à mesure que les véhicules vieillissent.
Cest par exemple ce que lon a observé pour certains modèles de Lexus produits entre 2010 et 2017. Les services avaient été interrompus en raison de l'arrêt de la 3G. Du côté des possesseurs de véhicules, perte des services et fonctionnalités cloud du jour au lendemain. Lentreprise avait du procéder à des remboursements. Les concessionnaires pour leur part avaient incité les clients à acheter des voitures neuves.
En gros, nos véhicules sapparentent de plus en plus à des ordinateurs sur roues et cela vient avec des inconvénients dont celui de laugmentation de la surface dexposition des données personnelles des utilisateurs
Les marques de voitures les plus populaires au monde sont un cauchemar pour la vie privée des utilisateurs, collectant et vendant des informations personnelles à lère du numérique, selon une étude publiée par la fondation Mozilla. Lorganisation à but non lucratif basée en Californie a passé en revue 25 marques de voitures et a déclaré quaucune dentre elles ne respectait pleinement ses normes en matière de confidentialité et quaucune autre catégorie de produits navait jamais reçu un aussi mauvais avis, y compris les fabricants de jouets sexuels ou dapplications de santé mentale.
Si votre véhicule a été fabriqué au cours des dernières années, vous conduisez probablement dans une machine de collecte de données susceptible de collecter des informations personnelles aussi sensibles que votre origine ethnique, votre poids et votre activité sexuelle.
Cest ce que révèlent les découvertes du projet *Privacy Not Included de Mozilla. Lorganisation à but non lucratif a constaté que toutes les grandes marques automobiles ne respectent pas les normes de confidentialité et de sécurité les plus élémentaires dans les nouveaux modèles connectés à Internet, et les 25 marques examinées par Mozilla ont échoué au test de lorganisation.
Mozilla a découvert que des marques telles que BMW, Ford, Toyota, Tesla et Subaru collectent des données sur les conducteurs, notamment l'origine ethnique, les expressions faciales, le poids, les informations sur la santé et l'endroit où vous conduisez.
Certaines des voitures testées ont collecté des données que vous ne vous attendez pas à ce que votre voiture connaisse, notamment des détails sur l'activité sexuelle, l'origine ethnique et le statut d'immigration, selon Mozilla.
Les voitures connectées sont une aubaine pour les compagnies d'assurance
L'Internet des objets (IdO) s'est rapidement étendu aux voitures modernes avec la promesse d'améliorer l'expérience de conduite des consommateurs. Toutefois, il s'est avéré au fil des ans que les voitures connectées à Internet sont un cauchemar pour la protection des données personnelles et certains analystes les considèrent comme la pire catégorie de produits de l'IdO.
Un rapport publié par le New York Times (NYT) ajoute de nouvelles angoisses aux préoccupations existantes en mettant en lumière ce qui ressemble à une entente malicieuse entre les constructeurs automobiles et les compagnies d'assurances.
Le rapport révèle que les constructeurs partagent les habitudes de conduite de leurs clients avec les compagnies d'assurance. Cet échange d'information est fait sans le consentement explicite des conducteurs. Des entreprises telles que General Motors, Honda, Kia et bien d'autres encore, auraient toutes adopté cette approche. Elles utilisent les données des voitures connectées pour établir un profil comportemental du conducteur. Ainsi, ce profil pourrait indiquer notamment que le conducteur freine souvent trop vite, qu'il accélère souvent ou qu'il a tendance à accélérer de manière agressive lorsque le feu passe au vert.
Le rapport a notamment épinglé General Motors pour avoir partagé des données avec des tiers avec peu de documentation (ou une documentation ambiguë). Le service optionnel OnStar...
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