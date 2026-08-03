DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange) est un opérateur de points d'échange Internet (IX) neutres vis-à-vis des opérateurs et des centres de données, présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie du Sud-Est. DE-CIX est accessible depuis des centres de données situés dans plus de 600 villes à travers le monde et relie des milliers d'opérateurs de réseau (carriers), de fournisseurs d'accès à Internet (FAI), de fournisseurs de contenu et de réseaux d'entreprise issus de plus de 100 pays.
Récemment, DE-CIX a publié une étude montrant que les équipes informatiques des entreprises consacrent en moyenne 11,5 heures par semaine à résoudre des problèmes de connectivité au cloud. Ces résultats sappuient sur une enquête menée auprès de plus de 400 décideurs en matière dinformatique et dinfrastructure aux États-Unis et au Royaume-Uni. Létude met en évidence un décalage entre la confiance dans la préparation du réseau et le temps consacré à la résolution des problèmes opérationnels. Alors que 96 % des personnes interrogées ont déclaré que linfrastructure réseau de leur entreprise serait en mesure de prendre en charge les initiatives liées au cloud et à lIA au cours des deux prochaines années, près de la moitié ont indiqué passer plus de 10 heures par semaine à résoudre des problèmes de connectivité au cloud.
Cet écart est dautant plus important que les entreprises augmentent leurs dépenses en matière dIA et dinfrastructure cloud et déploient davantage dapplications et de données dans des environnements multiples. Lenquête suggère que les réseaux restent un frein concret pour de nombreuses entreprises, même lorsquelles investissent dans des centres de données, des ressources de calcul et des outils dIA.
« LIA a, à juste titre, attiré une attention renouvelée sur les GPU, les centres de données et la capacité de calcul, mais aucun de ces investissements ne peut déployer pleinement sa valeur sans le réseau qui les relie », a déclaré Ivo Ivanov, directeur général de DE-CIX. « Toute application dIA repose sur un transfert rapide, sécurisé et prévisible des données entre les utilisateurs, les clouds et linfrastructure dIA. Notre étude montre que beaucoup trop dentreprises consacrent encore un temps précieux à essayer de maintenir ce type de connectivité : plus dun tiers y passe entre 11 et 20 heures par semaine, et un peu moins dune sur dix y consacre entre 21 et 40 heures par semaine. Cela confirme ce que nous savions déjà : larchitecture réseau peut faire ou défaire ladoption de lIA. »
Les données indiquent que les configurations multicloud alourdissent encore la charge. Alors que les entreprises cherchent à mieux contrôler lemplacement où les données sont stockées, traitées et transférées, elles doivent également composer avec les règles de souveraineté des données, les préoccupations en matière de sécurité et la nécessité dassurer la résilience entre différents fournisseurs de cloud.
Parmi les principaux problèmes cités, 28 % des personnes interrogées ont mentionné la latence ou la lenteur des performances entre les environnements cloud, 27 % ont évoqué les failles de sécurité ou les attaques DDoS, et 26 % ont cité les temps darrêt ou les problèmes de fiabilité. Par ailleurs, 23 % ont identifié la souveraineté des données et la géopolitique comme leur principal défi en matière de connectivité cloud pour lannée à venir.
Les personnes interrogées ont également souligné le coût de la connectivité, lexpertise du personnel et la visibilité limitée sur les flux de données. Prises dans leur ensemble, ces réponses suggèrent que le problème ne se limite pas à la bande passante brute, mais sétend à la manière dont les réseaux sont gérés au sein denvironnements cloud de plus en plus fragmentés.
En 2025, un rapport du MIT avait déjà tenté d'exliquer pourquoi les projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent. Le rapport révèle que 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif. Les outils prêts à l'emploi des fournisseurs réussissent plus souvent, avec un taux de réussite de 20 à 30 %. Pour prospérer, le rapport indiquait que les entreprises doivent donner la priorité aux solutions éprouvées, à la gouvernance des données et à des objectifs alignés pour créer de la valeur à long terme.
Voici le communiqué concernant le rapport de DE-CIX :
Le véritable obstacle à ladoption de lIA : les entreprises perdent plus dune journée de travail complète chaque semaine à résoudre des problèmes de connectivité au cloud
Les entreprises sont convaincues que leurs réseaux sont prêts à répondre aux besoins de connectivité haute performance de lIA, mais les données montrent une réalité bien différente. Cest ce qui ressort dune nouvelle étude menée par DE-CIX, le plus grand opérateur mondial déchanges Internet, cloud et IA. L'enquête menée ce mois-ci par Censuswide auprès de plus de 400 décideurs en informatique et en infrastructure aux États-Unis et au Royaume-Uni a révélé que, bien que 96 % d'entre eux soient convaincus que leurs réseaux sont prêts à prendre en charge les initiatives liées au cloud et à l'IA au cours des deux prochaines années, ils consacrent encore en moyenne 11,5 heures par semaine soit plus d'une journée de travail complète à résoudre des problèmes de connectivité réseau.
Les entreprises du monde entier investiront près de 7 000 milliards de dollars dans les infrastructures de centres de données dici 2030, plus de 40 % de ces dépenses étant réalisées aux États-Unis. Parallèlement, le Royaume-Uni a investi 60 milliards de dollars dans les infrastructures dIA du secteur privé depuis juillet 2024. Alors que les gouvernements et les entreprises continuent de dépenser des milliards pour développer les infrastructures qui sous-tendent lIA, létude de DE-CIX suggère que de nombreuses entreprises continuent de négliger un élément essentiel : le réseau reliant les utilisateurs, les applications, les données et les environnements cloud.
« LIA a naturellement attiré une attention renouvelée sur les GPU, les centres de données et la capacité de calcul, mais aucun de ces investissements ne peut déployer pleinement sa valeur sans le réseau qui les relie », a déclaré Ivo Ivanov, PDG de DE-CIX. « Chaque application dIA dépend dun transfert de données rapide, sécurisé et prévisible entre les utilisateurs, les clouds et linfrastructure dIA. Notre étude montre que beaucoup trop dentreprises consacrent encore un temps précieux à essayer de maintenir ce type de connectivité : plus dun tiers y passe entre 11 et 20 heures par semaine, et un peu moins dune sur dix y consacre entre 21 et 40 heures par semaine. Cela confirme ce que nous savions déjà : larchitecture réseau peut faire ou défaire ladoption de lIA. »
Souveraineté des données et problème du multicloud
Cela sexplique par la nature de plus en plus complexe des flux de travail multicloud. Alors que les entreprises cherchent à exercer un contrôle toujours plus grand sur les lieux de stockage, de traitement et de transfert de leurs données, la souveraineté des données est devenue un enjeu majeur dans la stratégie cloud, sous leffet de lévolution des réglementations, des incertitudes géopolitiques et des préoccupations croissantes concernant la résilience numérique. Près dun quart (23 %) des personnes interrogées ont cité la souveraineté des données et les enjeux géopolitiques comme leur principal défi en matière de connectivité cloud pour les 12 prochains mois.
Parmi les autres principales préoccupations figuraient les temps darrêt ou les problèmes de fiabilité (26 %), la latence ou la lenteur des performances (28 %), ainsi que les failles de sécurité et les attaques DDoS (27 %). Le coût de la connectivité, lexpertise du personnel et le manque de visibilité et de contrôle sur les flux de données ont également été cités comme des défis majeurs, soulignant limmense complexité liée à la connexion et à la gestion des environnements multicloud modernes.
Limpératif de linterconnexion
Les données montrent que de nombreuses entreprises se tournent désormais vers linterconnexion privée, qui leur permet de se connecter directement aux fournisseurs de cloud via une infrastructure dédiée plutôt que dacheminer le trafic via lInternet public. Conçue pour offrir une latence réduite, une plus grande résilience, une sécurité renforcée et des performances plus prévisibles, elle est devenue un moyen de plus en plus important pour prendre en charge les charges de travail modernes liées au cloud et à lIA. 61 % des entreprises utilisent déjà une connectivité privée vers le cloud, tandis que 31 % supplémentaires envisagent activement de le faire.
Lenquête a révélé que, si 71 % des entreprises comptant 1 000 salariés ou plus utilisent une connectivité privée vers le cloud, seules 31 % des entreprises de taille moyenne (100 à 249 salariés) ont recours à de...
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