En juin 2026, grâce à l'intégration massive de l'IA et de la robotique, l'Ukraine transformait radicalement sa stratégie militaire face à la Russie. Le recours croissant aux drones autonomes et aux systèmes télécommandés permettait de compenser l'infériorité numérique humaine tout en neutralisant les tactiques de vagues d'assaut russes. Des analystes estimaient que cette révolution technologique modifiait les perspectives du conflit, qui passait d'une simple lutte pour la survie à une véritable ambition de victoire. Ils soulignaient de plus que cette avance technologique affaiblissait non seulement la logistique ennemie, mais redéfinissait également le futur de la sécurité européenne.
Yandex LLC est une entreprise technologique russe qui propose des produits et services liés à Internet, notamment un navigateur web, un moteur de recherche, des services de cloud computing, des services de cartographie en ligne, la commande de repas en ligne, le streaming multimédia, le commerce en ligne et une société de covoiturage. Yandex Search est le plus grand moteur de recherche de Russie, avec une part de marché estimée à 72 % en Russie et à 2,8 % à l'échelle mondiale. Yandex Taxi est la plus grande entreprise de covoiturage de Russie.
Le géant russe de la technologie Yandex a déclaré avoir du mal à maintenir ses services après que deux de ses cinq centres de données ont été touchés par des drones ukrainiens en l'espace de deux jours, la semaine dernière. Souvent surnommée le « Google russe », lentreprise exploite le moteur de recherche le plus populaire du pays, ainsi quune application de commande de repas et de réservation de taxis utilisée par des dizaines de millions de personnes.
Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que ces attaques faisaient suite à plusieurs semaines de frappes russes contre des centres de données ukrainiens. Les deux camps ont intensifié leurs attaques contre les infrastructures ces derniers mois, alors que la guerre entre les deux pays s'éternise. Kiev affirme que ses frappes visent les sources de revenus de la machine de guerre moscovite, et que ces dernières attaques pourraient contraindre la Russie à réaffecter des ressources à Yandex.
Yandex a indiqué que son centre de données de Sasovo, dans la région de Riazan, avait été « gravement endommagé à la suite dune attaque de drone » au cours d'une nuit en milieu de semaine dernière, ses opérations étant « totalement suspendues ». Un autre centre de données situé à Kalouga, une région au sud-ouest de Moscou, a également été attaqué le lendemain matin, a-t-il précisé, une partie de linfrastructure de ce site ayant été « mise hors service ». Yandex a déclaré dans la foulée que ses centres de données étaient « essentiels » au bon fonctionnement de ses services et quil était « très difficile de prévoir » quand ils seraient de nouveau opérationnels. Lentreprise a précisé que ses équipes travaillaient « jour et nuit » pour maintenir les services en activité, mais que « malheureusement, ce nest pas une tâche aisée ».
Le géant technologique a déclaré qu'aucun de ses employés n'avait été blessé lors de ces frappes. Le gouverneur régional de Kaluga a indiqué que neuf personnes avaient été blessées lors d'une attaque de drones contre les infrastructures de la ville. L'ampleur exacte des perturbations affectant les services de l'entreprise reste incertaine ; celle-ci a toutefois déclaré que certaines fonctions de son chatbot basé sur l'IA étaient temporairement indisponibles, et que ses appareils domotiques pourraient également rencontrer des problèmes.
Yandex avait précédemment indiqué que son centre de données de Kaluga était l'un des plus grands de Russie : il s'étend sur une superficie de 130 000 m² (1 399 000 pieds carrés) et consomme chaque année autant d'électricité que 220 000 foyers britanniques. Son centre de données de Sasovo, quant à lui, abrite deux des trois supercalculateurs utilisés pour développer le modèle dIA de lentreprise. On ignore si ces supercalculateurs ont résisté à lattaque.
Le ministère ukrainien de la Défense a confirmé les attaques contre les centres de données, affirmant quelles pourraient « contraindre la Russie à réaffecter des ressources pour réparer les capacités endommagées ». Zelensky a déclaré que Kiev répondait «à lidentique» à des attaques russes similaires contre des centres de données ukrainiens. Le mois dernier, un drone russe a frappé un centre daffaires à Kiev, tuant quatre personnes et endommageant un centre de données. À la suite de ces frappes, environ 100 000 foyers de Kiev et de la région ont subi des coupures dInternet.
Certaines entreprises ukrainiennes ont déjà commencé à transférer les données des serveurs endommagés vers des installations situées à létranger. Moscou a justifié ces attaques en affirmant que ces centres de données étaient utilisés par les services de renseignement militaire ukrainiens. Mais l'Ukraine l'accuse de prendre délibérément pour cible des infrastructures civiles. La Russie a intensifié ses frappes contre les infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver, comme elle l'a fait les années précédentes depuis le début de l'invasion à grande échelle, qui a débuté en 2022.
En août 2026, lors d'un exercice sur le terrain, des drones ukrainiens avaient vaincu une brigade blindée américaine. La victoire avait été si rapide que les troupes américaines avaient dû « redonner vie » à des véhicules « détruits » pour prolonger la simulation. La technologie supérieure des Ukrainiens avait rapidement repéré et « attaqué » les véhicules blindés américains alors qu'ils manuvraient sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes avaient agi si rapidement que les juges de l'exercice avaient été contraints de remettre en service des véhicules « détruits », sans quoi l'entraînement aurait été interrompu. Les opérateurs de drones ukrainiens avaient changé de camp à mi-parcours afin d'enseigner aux attaquants comment utiliser leur technologie à des fins offensives.
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