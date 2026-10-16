Ce revirement néerlandais sinscrit dans une dynamique qui dépasse largement les frontières du pays. LEurope traverse en effet actuellement une vague de transition vers le logiciel libre au sein de ses administrations publiques, portée par un rejet croissant de la dépendance aux GAFAM. En septembre 2026, les Pays-Bas ont rejoint ce mouvement en officialisant leur transition stratégique de Windows vers Linux, relançant ainsi le débat sur la comparaison entre les deux systèmes dexploitation.
L'administration fiscale et douanière néerlandaise a renoncé à migrer vers Microsoft 365 dans le cloud. Ses logiciels bureautiques fonctionneront désormais sur des serveurs qu'elle contrôle, en association avec des outils open source européens. Le secrétaire d'État aux Finances, Eelco Eerenberg, a présenté ce projet dans une lettre adressée au Parlement néerlandais la semaine du 5 octobre 2026.
Ce changement concerne le Belastingdienst, les douanes néerlandaises et lAgence des prestations sociales. Les services de messagerie électronique et les agendas seront transférés vers les serveurs propres à lagence en 2027. Des outils open source dédiés au stockage personnel et à la collaboration suivront plus tard en 2027 et en 2028.
« Cela nous permet de travailler de manière ciblée à la mise en place dune solution durable et plus autonome pour ces fonctions », a écrit Eelco Eerenberg.
De « seule option viable » à un revirement complet
En octobre 2025, le ministère a annoncé au Parlement que lagence allait adopter Microsoft 365. À lépoque, il avait qualifié cette suite cloud doption unique viable et réaliste. En juin 2026, Eelco Eerenberg a déclaré que lagence allait réexaminer ce choix. Le 9 juillet, il a suspendu le déploiement.
Cette pause faisait suite à un rapport de lAdviescollege ICT-toetsing, le conseil consultatif dévaluation des technologies de linformation et de la communication (TIC) du gouvernement. Sa principale conclusion était que lapproche adoptée par lagence ne permettrait pas de créer un environnement de travail adapté. En janvier 2026, environ 5 000 des quelque 47 500 employés étaient passés à Microsoft 365, a constaté le conseil.
LAdviescollege ICT-toetsing a indiqué que lagence nutilisait pas le chiffrement à double clé, qui lui aurait permis dexercer un meilleur contrôle sur ses données. Le chiffrement de bout en bout nétait pas activé par défaut pour les appels Teams en tête-à-tête. Il a également constaté une dépendance vis-à-vis dun fournisseur unique et labsence de stratégie de sortie viable. Cela limitait la liberté de lagence de se tourner ultérieurement vers une solution plus souveraine.
Prochaines étapes de la démarche des Pays-Bas en faveur de la souveraineté numérique
L'option « sur site » est désormais envisageable, en partie grâce à l'augmentation de la capacité du centre de données mise en uvre par l'agence, a écrit M. Eerenberg. L'agence réutilisera les licences existantes dans la mesure du possible, afin de limiter les dépenses supplémentaires. Elle suit ainsi les recommandations du conseil d'administration, qui lui a conseillé d'étudier des alternatives pour chaque fonction, plutôt que de s'en remettre à un seul fournisseur.
Cette transition entraîne des retards pour certains outils darchivage. Plusieurs fonctionnalités liées à la gestion des documents faisaient partie de loffre Microsoft 365 et nexistent pas en environnement sur site. Lagence étudie actuellement les moyens de les remplacer, sujet sur lequel M. Eerenberg fera le point dans sa prochaine lettre davancement.
Cette même volonté dautonomie numérique a déjà fait évoluer dautres projets. Lagence a repris lhébergement de son nouveau système de TVA, auparavant assuré par le fournisseur. En conséquence, la mise en service du système de remboursement de la TVA est désormais prévue pour avril 2027. Le déploiement de la TVA nationale a été reporté du 1er juillet 2027 au troisième trimestre 2027.
Ailleurs aux Pays-Bas, le gouvernement développe son propre système d'exploitation Linux pour ordinateurs de bureau. En juillet 2026, Airbus a annoncé son intention de transférer ses applications les plus critiques vers un cloud français. Bruxelles a également pris des mesures pour soumettre AWS et Azure à ses règles technologiques les plus strictes.
De lautre côté de la frontière néerlandaise, Paris a également fait de la souveraineté numérique une priorité. Lors dun séminaire organisé en avril dernier, la DINUM a réuni pour la première fois des ministères, des opérateurs publics et des acteurs privés afin de réduire la dépendance de la France vis-à-vis des grands groupes technologiques américains. Le moment fort de cette rencontre a été lannonce de l'abandon de Windows au profit de Linux par la DINUM elle-même, et l'imposition à chaque ministère français d'un plan de souveraineté numérique avant l'automne 2026. Ce geste symbolique masque un chantier colossal, dont la difficulté reste unanimement reconnue.
Source : Lettre adressée au Parlement par Eelco Eerenberg, secrétaire d'État aux Finances des Pays-Bas
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de l'administration néerlandaise crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Les Pays-Bas développent leur propre environnement de bureau Linux basé sur NixOS pour s'affranchir de Microsoft, testé par huit communes avant une version 1.0 prévue l'année prochaine
Microsoft affirme que la législation américaine prime sur la souveraineté française en matière de données, la situation de la France s'aligne sur celle de l'UE connue comme une colonie logicielle des USA
L'UE propose des mesures visant à renforcer sa souveraineté numérique et à réduire sa dépendance aux technologies américaines, le plan cible les centres de données, l'IA, les micropuces et les logiciels
Cloud, données et souveraineté : les institutions publiques européennes abandonnent discrètement les fournisseurs de services américains, mais ne sont pas à l'abri d'un rachat des fournisseurs locaux
Vous avez lu gratuitement 3 546 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.