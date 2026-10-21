En octobre 2025, face à une demande énergétique devenue colossale, les centres de données propulsés par lintelligence artificielle (IA) redéfinissaient les frontières du raisonnable. À cette période, certaines entreprises américaines installaient danciens moteurs davion à réaction pour alimenter leurs serveurs en électricité. Ce choix, qui relevait autant de lingéniosité que du désespoir, révélait une crise énergétique latente au cur de la révolution de lIA.
Récemment, Microsoft s'est retiré d'un projet de centre de données à Loughton, dans l'Essex, qui était développé en collaboration avec Nscale. Les deux entreprises avaient annoncé en septembre 2025 qu'elles travaillaient ensemble au Royaume-Uni, Microsoft prévoyant d'y installer « le plus grand superordinateur du Royaume-Uni » dans le cadre d'un investissement de 15 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA du pays. Microsoft aurait été le locataire principal de ce centre de données développé, détenu et exploité par Nscale.
Le projet de centre de données devait initialement être achevé fin 2026, comme convenu précédemment entre Nscale et UKPN, le gestionnaire de réseau de distribution (DNO). Cependant, laccès au réseau national nest désormais pas prévu avant les années 2030. National Grid a déclaré à DCD quil navait pas donné son accord sur la date butoir de 2026 mentionnée ci-dessus. Bien que Microsoft se soit retiré de ce site, un porte-parole de Nscale a déclaré : « Nous restons engagés tant envers le projet de Loughton quenvers le Royaume-Uni, et nous étudions dautres sources dénergie pour ce site, ainsi que dautres sites dexpansion au Royaume-Uni. Notre relation avec Microsoft reste solide et sinscrit dans la durée, et ce problème malheureux lié au réseau londonien na aucune incidence sur nos autres contrats. »
Lors de lannonce du projet en janvier 2025, Nscale avait indiqué que le centre de données ferait lobjet dun investissement denviron 3 milliards de dollars, quil prendrait en charge une capacité de 50 MW dédiée à lIA et au calcul haute performance (HPC), et quil disposerait dune allocation électrique totale pouvant atteindre 90 MW. DCD a contacté Nscale pour savoir si ces chiffres avaient été révisés depuis. Les problèmes liés aux infrastructures énergétiques au Royaume-Uni avaient déjà été invoqués par OpenAI pour justifier son retrait du projet « Stargate UK » mené avec Nscale en avril 2026 ; toutefois, dans ce cas précis, le laboratoire dIA avait précisé que cette décision était liée à la réglementation et au coût de lénergie.
Nscale se prépare actuellement à une introduction en bourse (IPO), et selon certaines informations, la société viserait une valorisation pouvant atteindre 35 milliards de dollars. Un groupe dinvestisseurs aurait depuis suggéré à Nscale de revoir à la baisse son introduction en bourse et de viser une valorisation comprise entre 16 et 19 milliards de dollars afin de la rendre plus attractive pour les acheteurs. La société a publié son prospectus dintroduction en bourse en septembre, dans lequel il est indiqué que Nscale dispose de cinq centres de données opérationnels offrant une puissance combinée de 55 MW, et que 12 autres sont à différents stades de développement.
Une grande partie de la valeur actuelle de ce « néocloud » provient dengagements de grande capacité pris auprès de clients existants notés « investment grade », en raison de la nature à forte intensité capitalistique de la construction de centres de données et du fait que de nombreux projets sont encore en cours. La perte dun locataire phare sur le site du centre de données de lentreprise dans lEssex survient donc à un moment malheureux pour Nscale. La société dispose denviron 103 milliards de dollars de chiffre daffaires sous contrat, dont Microsoft représente actuellement environ 40 %. Le projet de Loughton, dans lEssex, ne représente toutefois quune petite partie de ce montant.
Récemment, le projet de centre de données de Nscale à Glomfjord, en Norvège, aurait pris du retard. Alors que certains médias ont rapporté que cela avait entraîné de lourdes pénalités, DCD estime que ces informations sont inexactes : aucun pénalité ni amende na été infligée en lien avec ce retard de six mois. La période est délicate pour le secteur du néocloud, les investisseurs faisant actuellement preuve dune certaine incertitude sur le marché. Ces derniers ont relevé les taux dintérêt quils appliquent aux néoclouds pour les emprunts : la semaine dernière, certains rendements des obligations de CoreWeave ont atteint 15 %, alors quelles avaient été émises à 9,67 %.
Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management, a déclaré : « Il ne sagit pas seulement de CoreWeave ; plusieurs entreprises se retrouvent dans cette situation en raison des craintes que les revenus ne soient tout simplement pas suffisants pour dégager des bénéfices et supporter le niveau dendettement quelles assument. » Un autre acteur du « néocloud », Firmus, a récemment renoncé à son projet dintroduction en bourse en Australie, invoquant la volatilité des marchés.
Neil Osnato, fondateur du cabinet de conseil en infrastructure Persistence Analytics Group, a déclaré quil ne pensait pas que les problèmes rencontrés par Firmus soient « la preuve que la demande en infrastructures dIA est irréaliste », mais que « les marchés financiers commencent à faire une distinction plus nette entre les prévisions de demande future et les résultats concrets ».
En juillet 2025, en seulement quatre ans, la consommation électrique des centres de données de Google avait plus que doublé. Le dernier rapport environnemental 2025 de l'entreprise révélait qu'en 2024, ses centres de données avaient consommé près de 31 millions (ou 30,8 millions pour être exact) de mégawattheures d'électricité alors que leur consommation était inférieure de plus de moitié en 2020. Cette forte augmentation reflétait les besoins croissants de l'entreprise en puissance de calcul, à mesure que ses services numériques continuaient de se développer.
Source : Microsoft
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