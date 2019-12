Le Pentagone avait lancé un appel d’offres en juillet 2018 pour l’octroi du contrat sur le programme JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) et les finalistes désignés par le ministère américain de la Défense étaient Microsoft et Amazon. Le contrat de 10 milliards de dollars qui devrait s’étendre sur une période de 10 ans, couvrira toutes les branches de l’Armée US créant un environnement de cloud standard au sein du département de la Défense.Dans un communiqué qui désignait Microsoft comme le vainqueur de la compétition en octobre dernier, le ministère de la Défense a déclaré : « le processus d'acquisition s'est déroulé conformément aux lois et règlements en vigueur ». « Toutes les (offres) ont été traitées équitablement et évaluées conformément aux critères d'évaluation énoncés dans la demande de soumissions. Avant l'attribution du prix, le ministère s'est entretenu avec l'inspecteur général du ministère de la Défense, qui a éclairé la décision d'aller de l'avant », a ajouté le ministère.Mais le finaliste malheureux Amazon Web Service, considéré depuis lors comme le candidat qui a le plus d’expérience dans pareil projet, n’est pas d’accord avec cette décision de l’attribution de JEDI à Microsoft. Amazon allègue un « parti pris incontestable » de la part de la Maison-Blanche lors de l'attribution d'un contrat de grande envergure dans le domaine de la technologie militaire.Dans une déclaration publiée le 14 novembre, l'unité cloud d'Amazon a fait savoir que « de nombreux aspects du processus d'évaluation de JEDI comportaient des lacunes , des erreurs et des préjugés évidents – et qu'il était important que ces problèmes soient examinés et corrigés ». La société a fait appel de l'attribution du contra t devant la Cour fédérale américaine qui entend les créances pécuniaires contre le gouvernement américain, le 22 novembre.Mais la plainte était encore sous scellé, car elle contenait « des informations confidentielles, des secrets commerciaux et des informations financières confidentielles » qui pourraient « causer un préjudice concurrentiel grave à l'une ou l'autre des parties », selon les déclarations d'Amazon dans un document judiciaire demandant une ordonnance de protection au moment du dépôt. Lundi, la Cour fédérale a publié les allégations d’Amazon contenues dans un dépôt fortement expurgé.Dans la poursuite, les avocats d'Amazon ont affirmé que la perte par Amazon Web Service du contrat JEDI en faveur de Microsoft Azure était le résultat d’une « pression abusive exercée par le président Donald J. Trump, qui a lancé plusieurs attaques publiques et en coulisses pour détourner le contrat JEDI de AWS, afin de nuire à son ennemi politique présumé, Jeffrey P. Bezos, fondateur et CEO de Amazon.com Inc., la compagnie mère de AWS, et propriétaire du Washington Post ». Il faut noter que le Washington Post n’a pas souvent hésité à critiquer l’administration Trump.Selon Amazon, l'ingérence de Trump a empêché le Pentagone de juger un vainqueur « raisonnablement, conséquemment, de manière juste et équitable ». Les avocats d’Amazon ont déclaré dans le dépôt :« Ces erreurs, cependant, n'étaient pas simplement le résultat d'une prise de décision arbitraire et capricieuse ». « Les erreurs substantielles et omniprésentes du DoD sont difficiles à comprendre et impossibles à évaluer séparément et en dehors de la détermination maintes fois exprimée par le président à "évincer Amazon", pour reprendre les mots du président lui-même », lit-on dans la plainte. En conséquence, les avocats d'Amazon ont affirmé que « la justice fondamentale exige une réévaluation des propositions et une nouvelle décision d'attribution ».JEDI est d'une importance capitale, car il est au cœur des efforts du Pentagone pour moderniser sa technologie. Le contrat porte sur un programme d'infrastructure en tant que service (IaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS) à l'échelle du DoD, qui fournit des services de calcul et de stockage, y compris leur fourniture au programme "Tactique Edge", donnant aux troupes sur le terrain accès aux données critiques. L'unification de l'information dans le cloud présente, par conséquent, des avantages évidents pour le Pentagone à mesure que les militaires utilisent davantage les capteurs à distance, les armes semi-autonomes et l'intelligence artificielle. Le Pentagone a par ailleurs déclaré qu'il avait accordé plus de 11 milliards de dollars dans le cadre de 10 contrats de cloud distincts au cours des deux dernières années.En raison de l'ampleur du contrat, plusieurs ont longtemps supposé qu’AWS était en tête du peloton dans la compétition. En effet, AWS fournit déjà au ministère de la Défense et à d’autres organismes gouvernementaux des services dans les nuages qui répondent à la plupart des exigences de sécurité énoncées dans le contrat JEDI, tandis que Microsoft s'efforçait de rattraper son retard dans le cloud computing, selon le News York Times. Mais la Defense Information Systems Agency, les capacités internes du DoD en matière de nuages, s’est largement appuyée sur la technologie cloud de Microsoft – Microsoft Azure.Pendant la période de soumission, Trump a longtemps critiqué Bezos et Amazon à propos de ses faibles paiements d'impôts et a accusé le Washington Post d'agir en tant que lobbyiste pour Bezos et Amazon et de répandre de "fausses nouvelles". Dans le dépôt expurgé de 103 pages publié lundi, les avocats d'Amazon affirment qu'après que Trump s'est injecté dans la discussion sur l'octroi du contrat, le DoD « a pris de nombreuses mesures pour supprimer systématiquement les avantages de la supériorité technologique et expérientielle d'AWS et pour égaliser artificiellement les chances entre AWS et ses concurrents, dont Microsoft ».Citant un exemple d’ingérence, le dépôt a fait référence à la décision prise par le ministère de la Défense à la mi-2018 de ne pas évaluer le rendement antérieur dans le cadre de la concurrence en violation des exigences de la Federal Acquisition Regulation (FAR), alors que « seul AWS possédait [un rendement antérieur] à l'égard d'un contrat de loin comparable à la taille et à la complexité du JEDI ».Toutefois, lors d'un récent témoignage devant le Congrès Dana Deasy, un haut responsable de la technologie du Pentagone, a nié que Trump ou la Maison-Blanche aient influencé le processus de sélection du JEDI.Selon Reuters, les experts juridiques, les analystes et les consultants s'attendaient à une contestation de l'attribution à Microsoft du contrat par le ministère de la Défense annoncée en octobre, en particulier après que Trump eut publiquement tourné en dérision l'offre d'Amazon pour ce contrat à enjeux élevés.En octobre, selon le New York Times, Price Floyd, un ancien chef des affaires publiques du Pentagone, a déclaré qu'il pensait que les critiques virulentes de M. Trump à l'égard d'Amazon lui donneraient de bonnes raisons de protester contre le choix de Microsoft. « C'est le commandant en chef, et il n'a pas été subtil au sujet de son hostilité envers Amazon », a dit M. Floyd.Amazon, qui a appelé à une réévaluation des propositions soumises au Pentagone et à une nouvelle décision d'attribution, a déclaré dans sa plainte que « La question est de savoir si le président des États-Unis devrait être autorisé à utiliser le budget du DoD pour poursuivre des fins personnelles et politiques ».