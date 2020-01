Satya Nadella, PDG de Microsoft, explique pourquoi Microsoft a remporté le contrat JEDI de 10 milliards de dollars pour le cloud, Son leadership en matière de cloud hybride serait la raison 5PARTAGES 3 0 Microsoft Azure a remporté en octobre dernier le gros contrat d'infrastructure de défense d'entreprise conjointe (JEDI) d’une valeur totale pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur 10 ans, et qui couvrira toutes les branches de l’Armée US créant un environnement de cloud standard au sein du département de la Défense. Suite à cette attribution, de nombreux initiés de l'industrie technologique ont considéré la victoire de Microsoft comme une surprise, étant donné qu'Amazon Web Services est considéré comme un produit de qualité supérieure depuis longtemps. Ces mêmes initiés ont également pensé que l'aversion de l'administration Trump pour le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a fait pencher la balance en faveur de Microsoft.



La position de ces initiés est également celle d’Amazon qui a porté plainte contre l’administration Trump en fin d’année 2019. Amazon prétend que le président « a lancé des attaques répétées, en public et en coulisse, pour détourner le contrat JEDI d'AWS [Amazon Web Services] afin de nuire à son ennemi politique présumé - Jeffrey P. Bezos », fondateur et PDG d'Amazon et propriétaire du Washington Post.





Selon un dossier déposé au tribunal de Washington lundi dernier, Amazon Web Services, la branche d’informatique en nuage du géant du commerce électronique, a également l'intention d’



Cependant, le PDG de Microsoft Satya Nadella n’est pas du même avis que le géant du commerce électronique. S'adressant lundi à la presse lors d'un événement à NYC, Nadella a déclaré que Microsoft a remporté le contrat du Pentagone pour l'informatique en nuage devant son rival Amazon Web Services en raison de son investissement dans le nuage hybride. Selon Nadella, l'approche de l’informatique en nuage de Microsoft, qui met l'accent sur un équilibre entre les ressources publiques et privées, a milité en faveur de la société.



L'idée derrière l'informatique en nuage hybride étant de prendre en compte des situations où l'informatique sur site est plus appropriée que le nuage et vice versa, pour Microsoft il a été question de relier les deux depuis longtemps. Selon Business Insider, l'idée n'est pas propre à Microsoft, mais il est généralement admis que l'entreprise a un avantage lorsqu'il s'agit d'informatique hybride. Selon le site Web d’information, les analystes ont déclaré que c'est la plus grande opportunité pour Microsoft de dépasser Amazon Web Services, leader du secteur, qui n'a commencé à investir dans cet espace que relativement récemment.



« Si vous revenez au contrat du JEDI, c'est un peu ce qui s'est passé en réalité », a déclaré Satya Nadella. « Nous sommes restés et avons dit : Écoutez, quelqu'un comme le ministère de la Défense va avoir besoin d'un déploiement avancé qui ne sera pas comme "Oh, voici le nuage" ». « Nous avons juste construit une position de leader dans ce que les gens décrivent comme l'informatique hybride ».



Amazon tente de mettre fin à cette attribution par un procès sur la base de l’ingérence de l’administration Trump dans le processus, mais pour Nadella, la victoire de Microsoft dans le contrat controversé JEDI, destiné à déplacer les données sensibles du Département de la Défense vers le cloud, est maintenant un acquis. Il a déclaré aux journalistes : « Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir la capacité de distribuer les calculs, de contester les données et d'avoir ensuite une cohérence de gestion, de sécurité et de données entre ces deux plaques », a déclaré Nadella, faisant apparemment référence à l'informatique sur site et à l'informatique dans le nuage. « C'est une chose difficile », a-t-il ajouté.



Les "avantages" du cloud hybride de Microsoft et l'effet d'entraînement du contrat JEDI



Selon Busines Insider, Microsoft a conçu l'ensemble de ses activités d'informatique dans les nuages autour de l'idée de l'informatique en périphérique, c'est-à-dire l'expansion d'un ensemble d'appareils connectés – comme les voitures autonomes ou la robotique d'usine – qui traitent les données localement, mais qui ont besoin de se connecter au nuage pour exploiter les capacités avancées de l’intelligence artificielle de traitement des données.



Selon Nadella, vous ne pouvez pas, après avoir construit le cloud avec une architecture unique, et vous contenter de dire : « Oh, ayons maintenant un avantage qui soit cohérent », a-t-il dit. « C'est un effort de dix ans, et c'est essentiellement comme ça que nous y sommes arrivés et c'est un avantage architectural que nous avons ». Par ailleurs, selon les analystes, Microsoft est « dans une position unique » pour obtenir les futures activités de cloud computing en raison de ses « meilleures offres de cloud hybride », a rapporté Business Insider.





Dans une interview exclusive accordée à Yahoo Finance le même lundi, le PDG de Micrososft a déclaré : « Toute grosse affaire a un effet de halo ». « Mais pour moi, la chose la plus importante n'est pas de prendre n'importe quel contrat que vous avez gagné comme une garantie de succès futur, mais de rester humble, de rester ancré sur ce que nous devons continuer à faire, qui est d'être obsédé par les besoins des clients. C'est ce qui nous a amenés ici ».



Nadella a également souligné d’autres avantages qu'il voit pour Microsoft ainsi que ses précédents contrats avec le gouvernement américain : « Pour nous, en tant que société de plateforme, nous avons toujours été très concentrés sur le secteur public. Dans ce cas-ci, le ministère de la Défense est quelqu'un qui est un client depuis de nombreuses décennies. Et ceci représente l'évolution naturelle de cela, étant donné ce que nous faisons avec le nuage ».



« Nous continuons de croire que l'effet d'entraînement de la victoire historique de Microsoft dans le cadre de l'accord JEDI, annoncée par le ministère de la Défense en octobre, se fera sentir pendant des années sur les fronts du gouvernement et des entreprises, ce qui indique un moment décisif dans la bataille de l'informatique dématérialisée entre ces deux piliers », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, selon le rapport de Yahoo Finance publié lundi.



« Nous croyons que JEDI est un microcosme (nous voyons un certain nombre d'autres déploiements d'informatique dans les nuages du gouvernement fédéral à saisir au cours des prochains mois) de ce que nous voyons se jouer dans l'ensemble du paysage des entreprises ; il est clair qu'Amazon a remporté la première phase des dépenses d'informatique dans les nuages, mais cette prochaine phase sera dominée par Redmond, qui gagnera des parts et réduira considérablement l'écart au cours des prochaines années », a ajouté Ives.



Amazon conteste la décision devant la Cour fédérale des États-Unis d’attribuer JEDI à Microsoft. La société a maintes fois vanté ce qu'il croit être sa propre "supériorité technique" sur son concurrent pour le contrat, ce à quoi Microsoft a répondu : « Nous croyons que les faits montreront qu'ils ont mené un processus détaillé, complet et juste pour déterminer que les besoins du combattant étaient mieux satisfaits par Microsoft ».



Dans le cadre de son JEDI, Microsoft se concentrera sur la refonte de l'ensemble de l'infrastructure informatique vieillissante du Département de la Défense des États-Unis. Le système que Microsoft met en place doit comporter des cyberdéfenses renforcées et des attributs de chiffrage lourds. Microsoft sera également chargé d'ériger des capacités d'intelligence artificielle qui pourraient soutenir les opérations de défense. Toutefois, avant de commencer à déployer son cloud hybride pour le Pentagone, il va falloir que la Cour fédérale américaine des réclamations se prononce en faveur de Microsoft.



Source : Vidéo Youtube



