Alibaba bat les estimations alors que la pandémie alimente la demande en ligne et en cloud computing 0PARTAGES 4 0 La société chinoise Alibaba Group Holding Ltd (BABA.N) a dépassé jeudi les estimations de revenus et de bénéfices trimestriels, alors que ses activités principales de commerce et de cloud computing ont continué à se développer, suite à la sortie de la Chine du confinement lié au coronavirus.



Les ventes du secteur du commerce uniquement ont fait un bond de 34 % pour atteindre 133,32 milliards de yuans (19,27 milliards de dollars) au cours du trimestre qui s'est terminé en juin, soit un peu moins qu'un an plus tôt, mais suffisamment pour faire grimper ses parts après les résultats.



L'action de la société a grimpé de 23 % cette année, les investisseurs du monde entier ayant versé de l'argent dans des entreprises technologiques considérées comme les gagnants du “stay-at-home” du fait de la pandémie, et Alibaba a déclaré qu'elle avait rebondi après avoir été frappée par les dépenses des consommateurs chinois au début de cette année.



"Notre activité commerciale nationale de base s'est entièrement rétablie à tous les niveaux antérieurs à la COVID-19, tandis que les revenus du cloud computing ont augmenté de 59 % d'une année sur l'autre", a déclaré Maggie Wu, directeur financier.





Alibaba est l'une des grandes entreprises considérées comme une cible potentielle si le président Donald Trump prend de nouvelles mesures contre les entreprises chinoises, suite aux restrictions imposées à la plateforme vidéo chinoise TikTok et à la WeChat de Tencent.



"Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des incertitudes dues non seulement à la pandémie mondiale, mais aussi aux tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine", a déclaré le directeur général Daniel Zhang.



"Nous suivons de près le dernier changement de politique du gouvernement américain envers les entreprises chinoises, ce qui est une situation très fluide".





Lundi, JD.com 9618.HK a battu les estimations des analystes pour les ventes trimestrielles, tandis que Pinduoduo Inc (PDD.O) devrait publier les résultats du deuxième trimestre vendredi. Le revenu net d'Alibaba attribuable aux actionnaires ordinaires a plus que doublé, passant de 21,25 milliards de yuans à 47,59 milliards de yuans.



Hors éléments, la société a gagné 14,82 yuans par American depository share (ADS) contre 13,78 yuans prévus, selon les données IBES de Refinitiv.



Les revenus ont été de 153,75 milliards de yuans contre une prévision de 147,77 milliards de yuans.



