Le Pentagone estime que l'offre de Microsoft sur le contrat cloud JEDI reste la meilleure après réévaluation Amazon Web Service qualifie cette décision de « politiquement corrompue » par Trump

En octobre 2019, le Pentagone a désigné Microsoft comme le vainqueur d'une compétition entre les entreprises technologiques pour l'obtention d'un marché de 10 milliards de dollars axé sur le cloud et portant l'acronyme JEDI pour Joint Enterprise Defense Infrastructure.



Ce contrat est d'une importance capitale, car il est au cœur des efforts du Pentagone pour moderniser sa technologie. Une grande partie de l'armée utilise des systèmes informatiques des années 1980 et 1990, et le ministère de la Défense a dépensé des milliards de dollars pour essayer de les moderniser. Des fonctionnaires se sont plaints d'avoir des systèmes informatiques désuets et d'être incapables d'accéder aux dossiers ou de partager l'information aussi rapidement que cela se fait dans le secteur privé.



L'unification de l'information dans le cloud présente, par conséquent, des avantages évidents pour le Pentagone à mesure que les militaires utilisent davantage les capteurs à distance, les armes semi-autonomes et l'intelligence artificielle. Le Pentagone a déclaré qu'il avait accordé plus de 11 milliards de dollars dans le cadre de 10 contrats cloud distincts au cours des deux dernières années. « Alors que nous poursuivons l'exécution de la stratégie cloud du DoD, d'autres contrats sont prévus pour les services cloud et les solutions complémentaires de migration et d'intégration nécessaires à une adoption efficace du Cloud », a indiqué le Pentagone.



Mais l'attribution de ce contrat à Microsoft en a surpris plus d'un, car, d’une part, AWS avait été considéré comme le favori pour avoir construit des services de cloud computing pour la Central Intelligence Agency, et d’autre part, parce qu’Amazon avait été certifiée au plus haut niveau d'habilitation de sécurité existant, tandis que Microsoft s'efforçait de rattraper son retard dans le cloud computing, selon le News York Times. Il faut noter également que le processus d’attribution, qui a duré longtemps que prévu, a aussi été émaillé par des intrusions de la Maison-Blanche, le président Trump devenant parfois publiquement hostile à Jeff Bezos, PDG d’Amazon.



Face à tous ses éléments, Amazon a décidé de porter plainte en décembre 2019, indiquant que le contrat a été injustement accordé à Microsoft, après que l’unité Amazon Web Services ait été écartée par l’administration Trump.





Les échecs d'Amazon en justice



Dans un premier temps, Amazon a demandé qu'un juge oblige Microsoft à arrêter les travaux sur JEDI, le temps de la résolution du conflit et



Dans son rapport, le bureau de l'inspecteur général a déclaré : « Nous pensons que les preuves que nous avons reçues montrent que le personnel du DoD qui a évalué les propositions de contrat et a attribué à Microsoft le contrat JEDI Cloud n'a fait l'objet d'aucune pression concernant sa décision d'attribuer le contrat par les dirigeants du DoD plus haut placés dans leur hiérarchie, qui pourraient avoir communiqué avec la Maison-Blanche ».



Mais le rapport indique également que la Maison-Blanche a limité sa coopération avec l'enquête. L'inspecteur général a déclaré que le fait de brandir un « privilège de communication présidentiel » avait pour conséquence que l'avocat général du ministère de la Défense avait ordonné aux responsables « de ne pas répondre à nos questions sur les communications potentielles entre la Maison-Blanche et les responsables du DoD à propos de JEDI ».



Le département américain de la Défense a déclaré vendredi qu'il avait achevé une réévaluation complète de ses propositions de contrat de cloud computing JEDI et a déterminé que la soumission de Microsoft Corp représentait toujours la meilleure valeur pour le gouvernement.



Microsoft a déclaré qu'il appréciait « qu'après un examen attentif, le DoD ait confirmé que nous offrions la bonne technologie et le meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes prêts à nous mettre au travail. »





La réaction d'Amazon



« Plus tôt dans la journée, le DoD a annoncé qu'il avait conclu son action corrective et confirmé l'attribution de son contrat JEDI antérieur à Microsoft. Prendre des mesures correctives aurait dû donner au DoD l'occasion de remédier aux nombreuses erreurs d'évaluation matérielles décrites dans notre réclamation, de garantir des règles du jeu équitables et justes et, en fin de compte, d'accélérer la conclusion du litige. Malheureusement, le DoD a rejeté cette opportunité.



« Lorsque le DoD a annoncé ses plans de mesures correctives en mars, nous nous y sommes opposés, car il était clair que cela permettrait à Microsoft de corriger sa proposition non conforme. Étant donné que le DoD n'a pas accepté d'examiner de manière significative les nombreuses failles d'évaluation soulignées dans notre plainte, nous avons déclaré que l'action corrective était susceptible d'entraîner une autre attribution de contrat basée sur la politique et une influence inappropriée et non sur les forces relatives des deux offres. C’est exactement là où nous nous trouvons aujourd’hui, la réévaluation du DoD n’étant rien de plus qu’une tentative de valider une décision erronée, biaisée et politiquement corrompue. Il est également important de souligner que le DoD a cité le prix comme un facteur majeur dans la décision précédente. Cette fois, AWS a proposé un coût inférieur de plusieurs dizaines de millions de dollars. La décision du DoD d'ignorer intentionnellement les avantages de coûts évidents offerts par AWS, renforce le fait que cette action corrective n'a jamais été censée être équitable.



« Alors que nous poursuivons un examen équitable et impartial et que nous nous assurons que notre pays dispose des meilleures capacités techniques possible pour se protéger, nous voulions réfléchir à la manière et aux raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés à ce stade.



« AWS est honoré de soutenir l'armée de notre pays et extrêmement fier de son rôle en aidant les clients du gouvernement américain à réussir leurs missions. Aujourd'hui, plus de 6500 agences gouvernementales s'appuient sur le cloud AWS pour atteindre un niveau inégalé de sécurité, d'agilité, d'innovation et de fiabilité. C'est notre engagement à soutenir l'armée américaine et notre expérience à gagner la confiance et à aider à produire des résultats transformationnels au sein de la communauté du renseignement, qui nous ont amenés à soumissionner sur JEDI. Nous étions alors fermement convaincus, tout comme nous le faisons maintenant, que notre technologie est particulièrement adaptée pour aider nos militaires à conserver une longueur d'avance sur le champ de bataille numérique d'aujourd'hui et de demain.





« Nous restons également ancrés dans les faits : AWS est le leader incontesté du cloud computing et, par toute mesure objective, dispose d'une technologie supérieure. Pendant dix années consécutives, AWS a été nommé leader du Magic Quadrant de Gartner dans le domaine de l'infrastructure cloud en tant que service. AWS propose plus de services et plus de fonctionnalités au sein de ces services que tout autre fournisseur de cloud, dans une large mesure. AWS propose une offre plus sécurisée et plus performante sur le plan opérationnel, et reste le seul fournisseur de cloud accrédité pour prendre en charge la gamme complète des classifications de données du gouvernement américain. AWS dispose également d'un écosystème beaucoup plus large de partenaires ISV et SaaS dont le logiciel s'exécute sur AWS, de sorte que les clients peuvent utiliser le même logiciel qu'ils exécutaient sur site, dans le cloud. Nous nous félicitons de la concurrence, mais toute évaluation objective apples-to-apples (ndlr point par point, l’expression est utilisée en référence à une comparaison considérée comme valable, car elle concerne deux choses fondamentalement identiques) conduit clairement à une conclusion différente de celle du DoD.



« Lorsque le DoD a annoncé l'attribution initiale du contrat JEDI dans la soirée du vendredi 25 octobre 2019, nous avons essayé à plusieurs reprises de clarifier les erreurs d'évaluation qui affectaient les six facteurs techniques. Nous avons essayé de le faire dans le cadre du processus de compte rendu, qui est un élément fondamental des marchés publics. Notre équipe a travaillé 24 heures sur 24 ce week-end afin de respecter la date limite de réponse du DoD et a soumis 265 questions, seulement pour voir le DoD refuser de fournir une seule réponse significative. La plupart de ces questions restent sans réponse près d'un an plus tard.



« Tout au long du litige, nous sommes devenus plus confiants dans notre position à mesure que de plus en plus d'informations ont été révélées (certaines de ces informations ont été rendues publiques, d'autres pas encore). En février, la Cour des réclamations fédérales a interrompu l'exécution des travaux sur JEDI. Le tribunal a déterminé que la réclamation d'AWS était fondée et que la proposition de Microsoft ne répondait probablement pas à une exigence clé de la sollicitation et était probablement déficiente et inéligible. Notre protestation a détaillé à quel point ces erreurs étaient omniprésentes (impactant les six facteurs d'évaluation technique), et la juge a empêché le DoD d'aller de l'avant parce que le tout premier problème qu'elle a examiné présentait de graves lacunes.



« AWS reste profondément préoccupé par le fait que l'attribution du contrat JEDI crée un dangereux précédent qui menace l'intégrité du système d'approvisionnement fédéral et la capacité des combattants et des fonctionnaires de notre pays à accéder aux meilleures technologies possibles. D’autres ont soulevé des préoccupations similaires au sujet d’une tendance croissante où les responsables de la défense agissent en fonction du désir de plaire au président, plutôt que de faire ce qui est juste. Cela a été illustré par le refus de coopérer avec l'inspecteur général du DoD, qui a cherché à enquêter sur les allégations selon lesquelles le président serait intervenu dans la passation de marchés JEDI afin de détourner le prix d'AWS. Au lieu de coopérer, la Maison-Blanche a exercé un ‘privilège de communication présidentielle’ qui a conduit les hauts responsables du DoD à ne pas répondre aux questions sur les communications JEDI entre la Maison-Blanche et le DoD. Cela soulève la question ‘qu'est-ce qu'ils ont à cacher?’





« Le licenciement continu des inspecteurs généraux de tout notre gouvernement, des fonctionnaires chargés d'assurer une conduite éthique, est une autre tendance préoccupante. Le président a supprimé les menaces politiques perçues de leurs rôles simplement pour faire leur travail, y compris la rétrogradation de l'inspecteur général par intérim du DoD quelques jours à peine avant la publication du rapport JEDI. Un schéma similaire est apparu au sein du DoD, car les hauts dirigeants militaires ne peuvent pas exercer leur bon jugement sans faire face à des représailles. Même ceux qui servent notre pays dans la poursuite de la justice et de l'équité en vertu de la loi ont été écartés par le Président en faveur d'un copinage flagrant. De même, le président s'est enhardi ces derniers temps en affichant son rôle d'influence sur les contrats gouvernementaux pour des raisons politiques. Lors de la discussion d'un récent prix de l'US Navy qui a sélectionné une entreprise basée au Wisconsin pour construire une nouvelle frégate de 5,5 milliards de dollars, le président Trump a déclaré : ‘J'entends que la maniabilité est l'un des principaux facteurs pour lesquels vous avez été choisi pour le contrat ... l'autre est votre emplacement dans le Wisconsin, si vous voulez connaître la vérité’.



« Il y a un schéma récurrent dans la façon dont le président Trump se comporte lorsqu'il est appelé à faire quelque chose d'énorme: d'abord il nie l'avoir fait, puis il cherche des moyens de détourner l'attention et de retarder les efforts d’enquêtes (pour que les gens s'ennuient et oublient). Et puis il finit par faire pire que son acte flagrant de toute façon. Sur JEDI, le président Trump aurait ordonné à l'ancien secrétaire Mattis de ‘visser’ Amazon, s'immiscer de manière flagrante dans un marché actif, ordonner à son subordonné de mener un ‘examen’ peu orthodoxe avant l'annonce de l'attribution d'un contrat, puis a bloqué une enquête sur sa propre ingérence politique. Une ‘action corrective’ a été utilisée pour mettre un terme à notre litige, retarder les investigations ultérieures et donner à tort l’impression qu’un seul problème devait être résolu, tout en donnant l’impression que le DoD allait réellement résoudre quelque chose. Bien qu'une action corrective puisse être utilisée pour résoudre efficacement les protestations, en réalité, cette action corrective n'a rien changé, a gaspillé cinq mois qui auraient pu être consacrés à l'exploration de ces graves préoccupations, et a été conçue uniquement pour détourner l'attention de nos préoccupations plus larges et réaffirmer une décision qui a été corrompue par l'intérêt personnel du Président. Lorsque nous nous sommes opposés à l’approche du DoD en matière de mesures correctives, nous avons prédit que cela se produirait, et c’est le cas. En continuant de retarder, de distraire et d'éviter de s'attaquer à ces problèmes très graves, le DoD se révèle être son propre pire ennemi en ce qui concerne l'accélération des choses.



« Nous sommes totalement en désaccord avec l’évaluation imparfaite du DoD et pensons qu’il est essentiel pour notre pays que le gouvernement et ses dirigeants élus gèrent les achats de manière objective et sans influence politique. La question que nous continuons de nous poser est de savoir si le président des États-Unis devrait être autorisé à utiliser le budget du ministère de la Défense pour poursuivre ses propres fins personnelles et politiques. Tout au long de notre manifestation, nous avons clairement indiqué que nous ne permettons pas à une ingérence politique flagrante ou à une technologie inférieure de devenir une norme acceptable. Bien que ce ne soient pas des décisions faciles à prendre et que nous ne les prenions pas à la légère, nous ne reculerons pas face à un copinage politique ciblé ou à des mesures correctives illusoires, et nous continuerons de poursuivre un examen juste, objectif et impartial ».



La question que nous continuons de nous poser est de savoir si le président des États-Unis devrait être autorisé à utiliser le budget du ministère de la Défense pour poursuivre ses propres fins personnelles et politiques. Tout au long de notre manifestation, nous avons clairement indiqué que nous ne permettons pas à une ingérence politique flagrante ou à une technologie inférieure de devenir une norme acceptable. Bien que ce ne soient pas des décisions faciles à prendre et que nous ne les prenions pas à la légère, nous ne reculerons pas face à un copinage politique ciblé ou à des mesures correctives illusoires, et nous continuerons de poursuivre un examen juste, objectif et impartial ».

Source : Amazon