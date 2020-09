OVHcloud et T-Systems annoncent leur coopération dans le cadre de Gaia-X pour la création d'une plateforme de cloud public unique basé sur OpenStack 206PARTAGES 3 0 Développement d’une offre de cloud public pour les données sensibles des entreprises et cibler la souveraineté européenne des données et le respect du RGPD



OVHcloud et T-Systems, la filiale informatique de Deutsche Telekom, ont convenu de coopérer dans le cadre de l'initiative Gaia-X. Ce partenariat conduira à la création d'une offre de Cloud Public de confiance pour l'Allemagne, la France et d'autres marchés européens, afin d'adresser tous les secteurs sensibles à la souveraineté des données ainsi qu'au respect du RGPD.



Avec ce partenariat, OVHcloud et T-Systems s'engageront tous deux dans le développement d'une plateforme de cloud public unique basé sur OpenStack. Cette nouvelle offre répondra aux besoins spécifiques du secteur public, des OIV, ainsi que des entreprises de toutes tailles œuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d'intérêt public. Cette plateforme contribue à l'initiative européenne Gaia-X qui garantit les plus hauts niveaux d'ouverture et de transparence, la souveraineté, la confidentialité et la sécurité des données européennes.



“Cette offre répondra aux besoins spécifiques du secteur public, des opérateurs d’importance vitale, ainsi que des entreprises de toutes tailles oeuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d’intérêt public”, écrit OVHcloud dans un communiqué.



« Deutsche Telekom est un fervent partisan d’un cloud souverain européen », souligne Frank Strecker, responsable de l’activité Cloud public de Deutsche Telekom. « Cependant, pour qu’une infrastructure de cloud souverain européen soit une réussite, nous devons évoluer rapidement. Et nous avons pour cela besoin du soutien du secteur public. »



Max Ahrens, CTO de T-Systems, ajoute : « C’est pourquoi, avec OVHcloud, nous développons cette offre de cloud public de confiance entièrement européenne. Nos partenaires français apportent leur technologie de pointe en matière de Cloud Computing, fondée sur leur maîtrise de la chaîne de production de serveurs et un système d'information open-source, tandis que nous nous occupons de l'infrastructure et des opérations dans nos centres de données allemands. »



« Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à T-Systems et de devenir les premiers acteurs d'un service de cloud public véritablement souverain, conforme aux recommandations de Gaia-X. Il fournira les normes de sécurité les plus élevées aux entreprises les plus stratégiques. Grâce à un modèle efficace et entièrement intégré, notre offre est libre de l’influence du Cloud Act, ce qui est pour nous une priorité absolue », commente Michel Paulin, CEO d'OVHcloud.







Valoriser le meilleur de chaque partenaire



À travers ce partenariat stratégique, OVHcloud et T-Systems conjugueront leurs expertises : les clients de T-Systems profiteront de ses centres de données de confiance, de son approche du service et de l'exploitation centrée sur le client, de l'infrastructure réseau de Deutsche Telekom ainsi que de sa connaissance approfondie des demandes du secteur public.



Ce partenariat s’appuie également sur l’expertise industrielle d’OVHcloud : ce pure-player du cloud mettra à profit ses méthodes de déploiement d’infrastructures, incluant son système unique de refroidissement par eau des serveurs, pour une meilleure efficacité énergétique.



« Notre partenariat avec T-Systems est, entre autres, basé sur des valeurs communes de transparence, de réversibilité et de sécurité des données, qui sont fondamentales pour les membres fondateurs de Gaia-X que nous sommes », ajoute Falke Weinreich, Directeur Général Europe Centrale chez OVHcloud. « Depuis plus de 20 ans, OVHcloud est synonyme d’innovation sur le marché du cloud. Nous proposons des technologies de dernière génération basées sur un hardware eco-responsable et reconnues pour leurs performances. Ce savoir-faire combiné à l’expertise de T-Systems nous permet d’offrir de nouvelles possibilités pour les données sensibles des clients. »



L'offre sera disponible au début de l'année prochaine.



Donner vie aux principes de Gaia-X



La nouvelle plate-forme fait partie du projet européen Gaia-X qui a pour ambition d’offrir une alternative aux solutions dans le cloud proposées par Google, Amazon et Microsoft.



Ce projet est une impulsion concrète et collective pour transformer les ambitions de Gaia-X en actions tangibles qui profitent au marché européen. Cette plateforme de cloud public sera un atout majeur qui contribuera à élargir le catalogue des cas d’usage de l’initiative Gaia-X. En tant que membres fondateurs de Gaia-X, T-Systems et OVHcloud concevront cette nouvelle offre en mettant en œuvre les principes directeurs de l’initiative « by design » : conformité totale au RGPD, standards ouverts, mais aussi réversibilité, confidentialité des données, et normes de sécurité les plus élevées.



À propos d'OVHcloud



OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 31 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,5 million de clients dans plus de 130 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.



Et vous ?



Que pensez-vous de ce partenariat entre OVHCloud et T-Systems ?



Ce partenariat, qui a pour but de développer une offre de cloud public, pourra-t-il contribuer au succès de Gaia-X ?



