DigitalOcean lance App Platform, sa nouvelle offre PaaS, Pour aider les développeurs à créer, déployer, gérer et adapter facilement des applications 0PARTAGES 4 0 DigitalOcean a annoncé mardi DigitalOcean App Platform, une nouvelle offre de plateforme en tant que service (PaaS) qui automatise la gestion de l'infrastructure afin que les développeurs puissent déployer leur code en production en quelques clics seulement. App Platform vous permet de créer, de déployer, de gérer et d'adapter rapidement et facilement des applications. Selon un article de blog publié mardi par le fournisseur de services Cloud, App Platform offre aux clients une meilleure visibilité de l'infrastructure sous-jacente que dans un environnement PaaS fermé typique.



DigitalOcean est un fournisseur américain d'infrastructure Cloud basé à New York et qui possède des centres de données dans le monde entier. Sa nouvelle offre, App Platform, fait progresser sa stratégie de services gérés pour simplifier le





« Avec des millions d'entreprises qui démarrent dans le Cloud chaque année, les développeurs ont besoin d'un moyen simple, rapide et évolutif d'expédier les applications qui alimentent leurs idées », a déclaré Apurva Joshi, vice-président des produits chez DigitalOcean. « Avec App Platform, nous nous sommes appuyés sur la technologie éprouvée de DigitalOcean et sur la simplicité de sa signature pour offrir une expérience entièrement gérée qui permet aux développeurs de ne plus se soucier de l'infrastructure et de mettre leurs applications sur le marché plus rapidement. Et comme elle fonctionne entièrement sur DigitalOcean, App Platform permet aux entreprises de maintenir des coûts bas et d'optimiser leurs ressources au fur et à mesure de leur croissance ».



App Platform maximise la productivité en permettant aux développeurs de déployer du code directement à partir de leurs dépôts GitHub. Les développeurs peuvent également choisir d’activer l'option "Autodeploy on Push", qui redéploie automatiquement l'application chaque fois que vous faites un push sur la branche contenant le code source. Selon l’article de blog de Joshi, le support pour GitLab et Bitbucket sera bientôt disponible.



Basée sur DigitalOcean Kubernetes, App Platform apporte la puissance, l'échelle et la flexibilité de Kubernetes aux clients sans les exposer à sa complexité, d’après le billet. De plus, comme elle est construite sur des normes ouvertes, App Platform offre aux clients une meilleure visibilité de l'infrastructure sous-jacente que dans un environnement PaaS fermé typique. Les clients peuvent ainsi choisir la manière dont ils souhaitent faire évoluer leurs applications, soit par le biais du mécanisme d'évolution entièrement géré et intégré d’App Platform, soit en prenant davantage le contrôle de la configuration de leur infrastructure.



Selon DigitalOcean Currents, un rapport saisonnier sur les tendances des développeurs et des PME dans le Cloud, 65 % des fondateurs citent le savoir-faire technique en matière de maintenance de l'infrastructure comme l'une des principales barrières d'entrée dans Cloud pour les nouvelles entreprises. En prenant en charge les tâches courantes de l'infrastructure, comme l'approvisionnement et la gestion des serveurs, des bases de données, des systèmes d'exploitation, des temps d'exécution des applications et autres dépendances, App Platform rend le Cloud de DigitalOcean accessible aux startups et aux PME qui n'ont pas le temps ou l'expertise nécessaires pour gérer leur infrastructure, lit-on.



« Pour accélérer le cycle de vie du développement des applications, de plus en plus de développeurs adoptent des plateformes d'applications modernes construites sur des normes ouvertes », a déclaré dans un rapport Larry Carvalho, directeur de la recherche chez IDC. « Les technologies natives du Cloud alimentées par l'open source Kubernetes sont désormais le premier choix des développeurs dans les entreprises de toutes tailles. Pour les startups et les petites et moyennes entreprises qui manquent de compétences, le prix, la simplicité de l'expérience et la fiabilité sont autant de considérations essentielles, en particulier pour les organisations qui préfèrent un environnement d'infrastructure complètement abstrait et automatisé ».





Autres avantages de DigitalOcean App Platform



App Platform maximise la productivité des développeurs en prenant en charge de nombreux langages et framework populaires, notamment Python, Node.js, Go, PHP, Ruby, Hugo et les sites Web statiques. Par ailleurs, Joshi a dit que si vous avez des applications dans d'autres langages, vous pouvez les déployer rapidement en utilisant App Platform pourvu que vous fournissiez le fichier docker approprié dans le répertoire des sources.



Un autre autre avantage relevé par DigitalOcean est le coût bas de la mise à l’échelle de la nouvelle plateforme. Un grand nombre des clients du fournisseur Cloud sont venus après que leur PaaS soit devenu trop cher, ou après avoir atteint diverses limites, d’après le billet de blog. Selon Joshi, une plainte courante concernant les produits PaaS "pure-players" est qu'ils sont peu coûteux au départ, mais qu'ils deviennent incroyablement chers au fur et à mesure que vous mettez les applications à l'échelle. L'une des raisons de cette situation est que ces produits PaaS fonctionnent sur l'infrastructure des tiers qui doivent souvent vous répercuter les coûts.



« App Platform fonctionne sur l'infrastructure de DigitalOcean, et puisque nous possédons l'infrastructure, nous pouvons maintenir les coûts bas pour optimiser les coûts et les ressources au fur et à mesure que vous évoluez », lit-on dans le billet.





Vous pouvez construire et déployer trois sites statiques gratuitement sur le niveau Starter, et chaque site statique supplémentaire sera facturé 3 $ par mois. Le niveau Starter est idéal pour les sites statiques, mais il ne contient pas de ressources de calcul. App Platform est disponible dès son lancement mardi.



La nouvelle plateforme gère également efficacement les pics de trafic (planifiés ou non), « en vous permet de faire évoluer les applications horizontalement (c'est-à-dire d'ajouter des instances supplémentaires qui servent votre application) et verticalement (d'augmenter les instances avec plus de ressources CPU et mémoire) », d’après le billet de blog. Aussi, vos applications resteront disponibles pendant la mise à l'échelle verticale et horizontale, et à chaque fois que vous apportez des modifications à l'application, ce qui se traduit par un déploiement sans interruption, selon DigitalOcean.



Fonctionnalités à venir



DigitalOcean App Platform n’est qu’à ses débuts de développement, plusieurs autres fonctionnalités restent à venir. Voici un aperçu de ce qui sera bientôt disponible :



Alerte Insights qui vous alertera (par e-mail ou Slack) lorsque les mesures que vous suivez sous Insights (par exemple, l'utilisation du processeur, la mémoire) dépassent un seuil.

Rendre plus simple l'ajout de domaines personnalisés.

Améliorez la fonction des "jobs" afin de pouvoir ajouter des "cron jobs" (c'est-à-dire des tâches qui s'exécutent selon un calendrier que vous spécifiez).

Prise en charge de GitLab et Bitbucket afin que vous puissiez déployer du code de vos dépôts sur ces services.

Mise à l'échelle automatique pour faciliter la gestion des pics de trafic.

Prévisualisation du déploiement pour examiner les changements avant qu'ils ne soient mis en ligne.

Le service "Bring-your-own Container" pour déployer vos conteneurs préfabriqués.

Intégration avec DigitalOcean Virtual Private Cloud (VPC).

Possibilité d'ajouter un stockage permanent.

Notifications aux utilisateurs qui vous tiennent informé des mises à jour du cycle de vie de votre application, comme les nouveaux déploiements.



DigitalOcean prévoit un déploiement progressif de la plateforme, de sorte que vous pouvez déployer des applications utilisant l'App Platform dans les régions Francfort, New York et Amsterdam immédiatement. Dans ses prochaines mises à jour, le fournisseur de Cloud donnera des détails sur le déploiement dans les autres régions.



