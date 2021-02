Des technologies natives sur Google Cloud : une interface utilisateur web simple mais puissante, déployable depuis la marketplace de Google Cloud, qui permet la protection des données en quelques minutes ; l’automatisation des snapshots natifs sur Google Cloud s’appuyant sur des règles afin de créer des points de restauration rapidement et fréquemment, et de bénéficier d’options de restauration granulaire complète et rapide au niveau fichier afin de faire face à toute perte de données.





Optimisation des coûts : un calcul des coûts innovant permettant d'aligner les objectifs de niveau de service (SLO) avec les budgets tout en évitant les surcoûts liés au cloud ; une sauvegarde sur le stockage objet de Google Cloud qui garantit la conformité et la rétention des données à long terme à coût réduit.





Sécurité : isoler la sauvegarde de la production (de manière transversale sur les différents projets et les régions) afin de faire face aux menaces de sécurité, notamment les ransomwares, ainsi qu'aux menaces internes ; une sécurité à couches multiples pour se préserver contre les attaques grâce à une authentification multi-facteurs (MFA).





Compatibilité avec les environnements hybrides : un format et une intégration des données portables grâce aux référentiels externes de Veeam Backup & ReplicationTM permettent une reprise facile d'activité après sinistre en-dehors de Google Cloud ; l'offre de licences universelles Veeam (VUL) simplifie la gestion des licences et facilite la mobilité dans le cloud.





Google Cloud est l’un des cinq premiers fournisseurs d’infrastructures de cloud public au monde[i] dans un contexte où la majorité des entreprises opèrent leur migration vers des environnements hybrides ou multiclouds et où 72 % de celles qui utilisent le cloud public ont actuellement affaire à plus d’un seul fournisseur.[ii] Grâce à sa nouvelle offre, Veeam donne à ses clients la possibilité de protéger, de sécuriser et de gérer l’ensemble des applications et des données – dans les environnements cloud, virtuels et physiques – au sein d’une plateforme unique, permettant aux entreprises d’accélérer l’adoption du cloud hybride.déclare Danny Allan, Chief Technology Officer et Senior Vice President of Product Strategy chez Veeam.Veeam aide ses clients à traiter les problématiques en matière de sécurité et de protection des données en mettant à leur disposition un service de sauvegarde et de restauration pour Google Cloud afin de protéger et de sécuriser les applications et les données. L’utilisation et l’automatisation des technologies natives de Google Cloud fournissent aux entreprises des solutions rapides et fiables en cas de perte de données.Les nouvelles fonctionnalités de Veeam Backup for Google Cloud Platform incluent :La version gratuite de la nouvelle édition de Veeam Backup for Google Cloud Platform (jusqu’à 10 workloads Google Cloud peuvent être sauvegardées avec des options de restauration illimitées et un support de base) et sa version BYOL (VUL avec une gestion flexible des données dans le Cloud et un support 24h/24 et 7j/7) sont maintenant disponibles via la marketplace de Google Cloud.– Manvinder Singh, Director, Partnerships chez Google Cloud– Andrew Smith, Research Manager, Cloud Infrastructure Services chez IDCSource : Veeam® Software Que pensez-vous de Veeam Backup for Google Cloud Platform ?