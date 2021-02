Le rapport 2021 de Netwrix sur la sécurité des données dans le Cloud indique que le phishing (signalé par 39 % des organisations) est l'incident le plus courant auquel les organismes publics sont confrontés dans le Cloud, suivi par les fuites accidentelles de données (24 %) et les attaques ciblées sur les infrastructures (22 %).La fuite de données est la plus difficile à détecter, 27 % des organisations ayant besoin de plusieurs jours pour la repérer, tandis que le phishing et les attaques ciblées ont été identifiés en quelques heures ou moins par presque toutes les sociétés. La résolution des fuites de données prend également plus de temps que celle des autres incidents, puisqu'elle nécessite des jours (32 %), des semaines (11 %) ou des mois (23 %).Les principales conséquences de ces violations du cloud dans le secteur public sont les dépenses imprévues pour combler les lacunes en matière de sécurité (28 %), la perte de clientèle et/ou de crédibilité (13 %) et le changement de direction (11 %).^Les problèmes liés au cloud sont dus au manque de personnel informatique et de sécurité (65 %), à la négligence des employés (59 %) et au déficit budgétaire (53 %). Seuls 24 % des organismes publics ont reçu un financement supplémentaire pour la cybersécurité, même si, selon l'enquête 2019 de Netwrix, 45 % d'entre eux prévoient une augmentation de leur enveloppe budgétaire en 2020., explique Ilia Sotnikov, vice-président de la gestion des produits chez Netwrix.Source : Netwrix Que pensez-vous de ce rapport ?Quelles sont les meilleures solutions pour les organisations gouvernementales pour assurer la sécurité des données dans le cloud ?