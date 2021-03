Devoteam rejoint l'écosystème d'OVHcloud en tant qu'Advanced Partner pour accélérer la mise en œuvre de solutions sécurisées en France et en Europe

Ce partenariat a pour ambition de permettre à Devoteam de proposer des écosystèmes Cloud de confiance pour apporter une réponse aux problématiques de conformité réglementaire et de souveraineté numérique. Mais il s’agit également d’être en mesure d’offrir des écosystèmes Cloud Hybride ou Multi Cloud, y compris sur la technologie Google Anthos, pour laquelle OVHcloud a récemment annoncé un partenariat stratégique.Ce partenariat met en valeur la complémentarité entre le savoir-faire technologique et industriel d’OVHcloud, et l’expertise Conseil ainsi que les compétences en matière d’intégration et de création de solutions offertes par Devoteam.Ces synergies permettent de proposer des solutions et un accompagnement sécurisés pour les clients soucieux de la souveraineté de leurs données., explique Michel Paulin, Directeur Général du Groupe OVHcloud.Devoteam a choisi OVHcloud pour ses garanties de sécurité, de réversibilité et de localisation des données dans l’un de ses 32 centres de données dans le monde (France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Singapour et Australie).Ce partenariat est basé sur une ambition partagée : faciliter l’accès à des solutions qui répondent aux préoccupations croissantes des utilisateurs quant au traitement de leurs données. OVHcloud a par ailleurs récemment annoncé un partenariat stratégique avec Google Cloud pour proposer la technologie Anthos (basée sur le socle open source Kubernetes) sur une solution de “hosted private cloud” qui assurera la pleine souveraineté des données. Une expertise Google Anthos pour laquelle Devoteam est connue et reconnue à travers son entité Devoteam G Cloud.conclut Godefroy de Bentzmann, CEO et co-fondateur de Devoteam.Source : Devoteam Que pensez-vous de ce partenariat ?