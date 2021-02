Cette alliance conjugue la puissance et l'innovation des solutions cloud d'OVHcloud avec la solide expérience de Capgemini en matière de protection des données, de sécurité, d'intelligence artificielle et d'analyse de données, de solutions applicatives, de « services managés » et de développement natif dans le cloud. L'expertise combinée des deux acteurs permettra aux organisations de créer leur infrastructure cloud en toute sécurité.Au travers de ce partenariat mondial, ce sont les engagements respectifs de Capgemini et d'OVHcloud en matière de transformation cloud sécurisée qui sont réunis. Ensemble, les deux acteurs ont l'intention de construire des solutions cloud souveraines de bout en bout, notamment dans le cadre de l’ European Alliance on Industrial Data and Cloud et de l’Important Project of Common European Interest (IPCEI) pour la construction de l'infrastructure et des services cloud qui doivent être lancés en 2021.Les deux entreprises coopéreront pour mettre en œuvre leurs capacités à l'échelle mondiale, en offrant aux organisations l'accès à un ensemble unique de services et de compétences pour des services d'infrastructure cloud public, privé et hybride, sécurisés de bout en bout. La solution vise également à promouvoir les logiciels libres et à exploiter les normes GAIA-X afin de permettre l'interopérabilité, la portabilité, la confiance et la transparence des infrastructures, des applications et des données. Afin de pouvoir tirer parti de la data, ce partenariat mondial permettra notamment le développement d'espaces de données européens rassemblant acteurs publics et privés.Conformément à leurs engagements respectifs de réduire leur empreinte carbone, OVHcloud et Capgemini travailleront ensemble pour offrir des services cloud durables. Ils veilleront notamment à ce que leurs solutions communes tendent vers la neutralité carbone en optimisant l'utilisation des ressources en fonction des besoins des clients, en favorisant une chaîne d'approvisionnement plus efficace sur le plan énergétique, en gérant les cycles de vie des infrastructures et matériels et en favorisant un mix énergétique plus local.Cette alliance s'appuie sur la collaboration de longue date de Capgemini et d'OVHcloud avec plusieurs éditeurs de logiciels mondiaux pour proposer des solutions souveraines intégrées de bout en bout, en s'appuyant sur le label OVHcloud Open Trusted Cloud, la qualification SecNumCloud et la certification Hébergement de Données de Santé (HDS).Afin de développer leur collaboration au niveau mondial, OVHcloud et Capgemini combineront leurs capacités et leurs investissements. Afin d’aider les clients communs à accélérer leur transformation cloud, Capgemini apportera également sa solide expérience du marché du cloud mondial ainsi que la propriété intellectuelle développée en interne par le Groupe.déclare Michel Paulin, PDG d'OVHcloud.commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.Source : Capgemini Que pensez-vous de ce partenariat Capgemini-OVHCloud ?En multipliant les partenariats, pensez-vous qu'OVHCloud et les autres opérateurs de cloud européens pourront réaliser le cloud souverain européen ?