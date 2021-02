Orange Business Services et OVHcloud, annoncent la signature d’un accord de partenariat afin d’accompagner les projets de migration et de transformation vers le cloud OVHcloud. En sa qualité d’Advanced Partner et dans le cadre de son approche multicloud, Orange Business Services proposera ses services de conseil et d’infogérance aux entreprises et institutions ayant fait le choix d’une infrastructure cloud OVHcloud pour tout ou une partie de leurs besoins, en France.Après avoir longtemps choisi un opérateur cloud unique, les entreprises privilégient désormais une approche multi-fournisseurs. Selon IDC, d’ici à 2022, plus de 90% des entreprises dans le monde s’appuieront sur un mélange de cloud privés, cloud publics et autres plateformes pour répondre à leurs besoins en infrastructures.Qu’elles soient issues du secteur public ou privé, qu’elles doivent traiter des données sensibles ou plus largement développer leur compétitivité grâce à des solutions cloud hyper-évolutive, les entreprises ayant choisi une infrastructure OVHcloud, peuvent dès lors bénéficier d’une gamme de services d’infogérance opérés et managés par Orange Business Services. Les entreprises profitent ainsi d’une meilleure rentabilité et efficacité disposant d’un SI plus agile, d’une garantie de disponibilité de leurs environnements critiques et des dernières technologies. Elles peuvent se développer en s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle, le Big Data, l’IoT et l’approche Cloud Native tout en maîtrisant leurs investissements.Cette collaboration entre Orange Business Services et OVHcloud s’inscrit dans une volonté partagée de laisser aux organisations le choix le plus complet pour bâtir leur stratégie cloud selon leurs besoins, avec des infrastructures et des services managés évolutifs et performants entièrement exploités et gérés par des acteurs français.Ce partenariat s’inscrit en outre dans la perspective de renforcer l’offre de services européens, multi-fournisseurs, disponibles au sein de l’écosystème Gaia-X dont Orange Business Services et OVHcloud sont membres fondateurs. Il permettra de développer de nouvelles capacités au profit des acteurs économiques européens, favorisant l’interopérabilité, la portabilité, la réversibilité et la souveraineté des données et applications de ces derniers, y compris dans l’environnement qualifié SecNumCloud, répondant aux standards de sécurité les plus élevés selon l’ANSSI. Orange Business Services et OVHcloud partagent l’ambition d’enrichir et d’animer cet écosystème pour permettre aux organisations de profiter des opportunités offertes par la révolution numérique., précise Cedric Parent, directeur général adjoint des activités cloud d’Orange Business Services.ajoute Sylvain Rouri, Directeur Commercial d’OVHcloud.Source : Orange Business Services Que pensez-vous de ce partenariat ?Pensez-vous que cette association pourra contribuer à faire progresser le projet Gaia-X et à assoir un cloud européen souverain ?