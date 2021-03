, déclare Om Moolchandani, cofondateur, directeur technique et directeur des systèmes d'information d'Accurics.D'autres constatations sont que les utilisateurs de Kubernetes qui tentent de mettre en place des contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC) échouent souvent à définir les rôles de manière efficace. Cela augmente la réutilisation des titres de compétences et le risque d'abus – en fait, 35 % des organisations évaluées sont confrontées à ce problème.Une autre difficulté est que 10 % des organisations testées paient pour des capacités de sécurité avancées qu'elles ne mettent jamais en œuvre.Alors que le délai moyen pour corriger les erreurs de configuration des infrastructures est d'environ 25 jours, ce sont souvent les parties les plus critiques de l'infrastructure qui prennent le plus de temps à réparer – par exemple, les services d'équilibrage de la charge prennent en moyenne 149 jours à réparer. Comme toutes les données destinées aux utilisateurs passent par ces ressources, cela pose un sérieux problème de sécurité.Avec l'apparition de nouvelles attaques et la persistance des risques, la résilience du cloud est plus importante que jamais, et la fiabilité de la configuration est essentielle.Source : Accurics Que pensez-vous de ce rapport ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?