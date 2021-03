prévoir suffisamment de temps (54 %),



consacrer suffisamment de ressources financières et humaines (52 %)



s'assurer de disposer des bonnes personnes/compétences en interne (52 %).



prévoir suffisamment de temps pour gérer l'application (53 %),



s'assurer de disposer des bonnes personnes/compétences en interne (52 %)



s'assurer d'atteindre les objectifs commerciaux fixés (46 %).



Selon un nouveau rapport du spécialiste de la migration de SAP vers AWS, Lemongrass, 77 % des responsables informatiques déclarent que leur principale motivation pour migrer leurs anciens systèmes vers une infrastructure cloud est le désir de sécuriser les données, de maintenir l'accès aux données ou de réaliser des économies.L'optimisation des ressources de stockage et l'accélération de la transformation numérique sont les autres principales raisons invoquées. Par ailleurs, 78 % des personnes interrogées déclarent que les systèmes de gestion informatique sont les applications patrimoniales les plus susceptibles de passer au cloud, tandis que 46 % parlent de sécurité et 39 % de commerce électronique.Le principal défi à la migration est la sécurité et la conformité, cité par 59 % des répondants, tandis que 43 % des répondants disent que les migrations prennent trop de temps, 38 % que les coûts sont trop élevés et 33 % que le manque de compétences internes est le principal facteur de complication.En ce qui concerne les coûts, 69 % des personnes interrogées déclarent que la migration typique de l'héritage vers le cloud coûte entre 100 000 et 250 000 dollars, et 57 % des personnes interrogées déclarent que ces projets sont rarement inférieurs au budget., déclare Vince Lubsey, directeur technique chez Lemongrass.Les trois principaux enseignements tirés de la migration des systèmes existants vers le cloud sont les suivants :Les principaux enseignements tirés de l'exploitation des systèmes existants sur une infrastructure en nuage sont les suivants :Source : Lemongrass Que pensez-vous de la migration vers le cloud ?La migration vers le cloud est-elle une priorité au sein de votre organisation ?Quels sont les principaux obstacles rencontrés lors de votre processus de migration ?