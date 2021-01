comprendre la lignée des données dans les applications qu'ils veulent migrer (36 %)



déplacer les procédures stockées (27 %),



optimiser la post-migration du code (14 %),



réécrire/rediriger les ETL (11 %)



tester les rapports en aval (11 %).



L'étude de Next Pathway, une société spécialisée dans la migration automatisée vers le cloud, montre que la plupart des entreprises en sont aux premières étapes de la migration vers le cloud et 94 % d'entre elles déclarent que les migrations d'applications s'effectueront sur plusieurs mois ou années.Il est également avéré que le déplacement d'applications multiples et complexes nécessite une planification et des solutions techniques qualifiées et qu'en raison d'un manque de ressources internes qualifiées, la plupart des entreprises prévoient d'externaliser les services de migration vers le cloud., déclare Chetan Mathur, PDG de Next Pathway.Il est peut-être surprenant que l'étude montre que la migration en est encore à ses débuts. Moins de 18 % ont commencé leur premier projet de migration vers le cloud, et moins de 13 % ont commencé à déplacer l'une de leurs applications vers le cloud.Les plus grands défis de la migration sont :Source : Next Pathway Que pensez-vous de la migration vers le cloud ?