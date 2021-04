Microsoft OneDrive est facile à utiliser et offre une synchronisation rapide. Il est également possible de gérer plusieurs comptes OneDrive ;

« Nous savons que cette fonctionnalité a été longtemps attendue et très demandée, et nous sommes ravis de la rendre disponible en accès anticipé. Vous pouvez maintenant télécharger la version 64 bits pour l'utiliser avec les comptes OneDrive professionnels, scolaires et personnels », a déclaré Microsoft sur son site web. La nouvelle version du client de synchronisation OneDrive 64 bits n'introduit aucune nouvelle fonctionnalité.Toutefois, la version 64 bits est le bon choix pour un utilisateur qui prévoit de manipuler les fichiers volumineux, qui possède un grand nombre de fichiers ou pour un utilisateur ayant un ordinateur qui exécute une version 64 bits de Windows. Les ordinateurs qui exécutent des versions 64 bits de Windows disposent généralement de plus de ressources que leurs prédécesseurs 32 bits. En outre, les applications 64 bits peuvent accéder à davantage de mémoire que les applications 32 bits.Si Dropbox est le service qui a vraiment popularisé le concept de stockage dans le cloud, Microsoft et Google sont deux des plus grands acteurs du secteur. Un tour d’horizon de ces trois leaders du service de stockage en ligne révèle que :Étant donné que OneDrive est un produit Microsoft, il s'intègre très bien aux autres applications Microsoft. Si un utilisateur reçoit par exemple une pièce jointe dans Outlook, il est possible de faire un clic droit et l'enregistrer directement dans le dossier OneDrive de son choix.De même, Google Drive fonctionne de manière transparente avec d'autres applications Google, telles que Google Docs et Google Sheets. L'intégration avec des services tiers est le point fort de Google Drive par rapport à Microsoft OneDrive. L'intégration avec Gmail est également excellente. Il est possible de joindre un fichier de Google Drive directement à partir de la fenêtre de composition.Dropbox ne dispose pas de sa propre suite bureautique ni de son propre client de messagerie, mais il propose deux applications qui lui sont propres : Paper et Showcase. Paper est une application de notes de base qui permet d'insérer du texte, des images, des vidéos et même des extraits de code. Une des fonctionnalités les plus intéressantes est Dropbox Showcase, qui permet de partager des fichiers dans un portfolio professionnel.Si l’annonce de la disponibilité du client de synchronisation OneDrive 64 bits pour Windows en Public Preview est une bonne nouvelle, il reste tout de même attendu une version ARM 64-bit pour les systèmes embarqués.Source : Microsoft Utilisez-vous un service de stockage dans le cloud ? Lequel ?Quelles sont les motivations de votre choix ?Que pensez-vous de la disponibilité du client de synchronisation OneDrive 64 bits pour Windows ?