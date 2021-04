Un nouveau rapport de StorageCraft, société du groupe Arcserve, montre que 47 % des personnes interrogées ont accéléré l'adoption des services en cloud pour la gestion des données, 59 % ont confirmé une utilisation accrue des services de sauvegarde en cloud, 56 % ont augmenté l'utilisation du cloud pour l'infrastructure informatique (IaaS), et 39 % font de plus en plus appel aux services en cloud pour la récupération des données.Mais malgré cette adoption accrue des services de cloud computing, 45 % des entreprises pensent que les données sauvegardées dans un cloud public (AWS, Azure, Office365, etc.) ne sont pas aussi sûres que les données sauvegardées en interne. ) ne sont pas aussi sûres que les données sauvegardées en interne. Cette préoccupation est particulièrement répandue dans les entreprises ayant plus d'un milliard de données, où 69 % pensent que les données sauvegardées dans un cloud public ne sont pas aussi sûres que les données sauvegardées sur site.En outre, 44 % des personnes interrogées pensent que la protection et la récupération des données stockées dans les clouds publics relèvent de la responsabilité du fournisseur de clouds et non du propriétaire des données.Interrogés sur les principaux obstacles à l'adoption des services de données dans le cloud, 40 % ont cité les réglementations et la conformité, 43 % le manque de contrôle sur les données et 48 % les problèmes de sécurité., déclare Shridar Subramanian, CMO d'Arcserve,Source : StorageCraft Qu'en pensez-vous ?Quel est, selon vous, le plus grand obstacle à l'adoption du cloud ?