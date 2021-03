L'étude de la société Rewind, spécialisée dans la sauvegarde dans le cloud, révèle que 53 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser des outils SaaS dans le cadre de leur travail, et que 43 % en utilisent quatre ou plus., déclare Matt Davis, propriétaire de Whisker Seeker, l'un des plus grands fabricants d'articles de pêche d'Amérique du Nord.Cependant, de nombreux utilisateurs (45 %) ne connaissent toujours pas le modèle de responsabilité partagée. Ils ne réalisent donc pas que si les fournisseurs de SaaS sauvegardent activement leur propre infrastructure cloud, ils ne mettent pas à la disposition des utilisateurs les informations critiques pour l'entreprise au niveau du compte, stockées dans leurs applications.La plupart d'entre eux déclarent que les données contenues dans leurs applications SaaS sont soit "assez" (47 %), soit "très" (42 %) critiques pour leur travail."Nous voulons que chaque jour soit un jour de sauvegarde", déclare Mike Potter, PDG et cofondateur de Rewind. "Alors que les utilisateurs professionnels confient de plus en plus de données dont ils dépendent dans le cloud avec des applications SaaS, il est essentiel de comprendre les risques associés et la façon de gérer la perte de données. Dans l'environnement commercial actuel, de plus en plus dépendant de la technologie, des sauvegardes complètes, accessibles et faciles à restaurer pour les applications SaaS fondamentales sont devenues une nécessité absolue pour maintenir le bon fonctionnement des opérations commerciales."Source : Rewind Backups Que pensez-vous de la sauvegarde des données dans les applications SaaS dans le cloud ?