Pendant ce temps, les dépenses des entreprises en matériel et logiciels de centres de données ont chuté de 6 % pour se situer en dessous de 90 milliards de dollars. Cette tendance s'inscrit dans la continuité d'une décennie de croissance explosive du cloud et de quasi-stagnation du marché des équipements de centres de données appartenant aux entreprises. En 2019, les deux marchés étaient de taille presque égale, mais en 2020, la COVID-19 a contribué à alimenter davantage ce changement majeur dans les opérations informatiques mondiales. Au cours de la décennie, la croissance annuelle moyenne des dépenses pour les centres de données n'a été que de 2 % et celle des services cloud (IaaS, PaaS et cloud privé hébergé) de 52 %.En 2020, les dépenses mondiales en matériel et logiciels de centres de données d'entreprise (comprenant les serveurs, le stockage, les réseaux, la sécurité et les logiciels associés) se sont élevées à 89 milliards de dollars. Les principaux secteurs ayant enregistré les taux de croissance les plus élevés au cours de la décennie sont les logiciels de virtualisation, les commutateurs Ethernet et la sécurité des réseaux. La part des serveurs sur le marché total des centres de données est restée stable, tandis que la part du stockage a diminué.Sur le marché des services d'infrastructure de cloud computing (130 milliards de dollars), les principaux segments ayant enregistré les taux de croissance les plus élevés au cours de la décennie sont principalement les PaaS, notamment les bases de données, l'IoT et l'analytique. La part IaaS du marché total est restée relativement stable, tandis que la part des services de cloud privé géré a quelque peu diminué., a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group.Source : Synergy Research GroupQue pensez-vous de ces résultats ?Comment trouvez-vous le marché du cloud computing en France ?