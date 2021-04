Et se tournent vers des fournisseurs alternatifs, selon Accelerated Strategies et Linode







, déclare Charles Kolodgy d'Accelerated Strategies.Les principaux facteurs de décision concernant les achats de cloud sont un accord de niveau de service minimum de 99,99 % (cité par 64 % des répondants), la prise en charge des API / CLI et des outils de gestion du cloud (57 %), la disponibilité du support client (56 %) et la certification de sécurité / conformité (53 %).Blair Lyon, vice-président de l'expérience cloud chez Linode, explique :Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils recherchaient chez un fournisseur, plus de 50 % des répondants ont répondu qu'il était essentiel d'assurer une excellente sécurité des données. Ce chiffre est supérieur à celui de toutes les autres exigences. Les attributs importants dans la catégorie financière sont "prix prévisibles" (30 %), "abordables et accessibles" (25 %) et "économies prouvées" (23 %). La prévisibilité des prix est plus importante pour les petites entreprises (celles qui comptent 500 employés ou moins), dont 36 % la considèrent comme essentielle dans leurs enquêtes.Source : Linode Que pensez-vous des résultats de cette enquête ?Quels sont vos principaux critères de sélection pour les fournisseurs de services cloud ?