Les professionnels de l'informatique du Royaume-Uni considèrent la sécurité, la gouvernance et l'optimisation des coûts comme leurs trois principales préoccupations concernant les stratégies multi-cloud, tandis que la sécurité, l'optimisation des coûts et le maintien d'une expérience positive pour l'utilisateur final sont les principales préoccupations aux États-Unis.La gestion des déploiements de clouds a conduit de nombreuses entreprises à rechercher une assistance externe. 43 % des responsables informatiques interrogés ont fait appel à un fournisseur de services gérés (MSP) pour résoudre les problèmes liés à leur stratégie multi-cloud. Parmi ceux qui travaillent avec des MSP, 46 % sont attirés par la perspective d'une adoption plus rapide et 44 % par la possibilité d'exploiter des compétences qui ne sont pas disponibles ou qui font défaut en interne.Amazon Web Services (55 %) et Microsoft Azure (54 %) sont les domaines d'expertise les plus courants en matière de cloud public au sein des entreprises. Les entreprises américaines sont les mieux placées en interne pour travailler avec AWS, alors que les entreprises britanniques sont avantagées par Microsoft Azure.Bien entendu, aucune étude actuelle n'est complète sans un regard sur l'effet COVID. Environ deux tiers des responsables informatiques (67 %) déclarent que la COVID-19 n'a pas perturbé, voire a accéléré, leurs projets de passage à un environnement multi-cloud. Pourtant, l'incertitude économique a rendu cette voie difficile pour certaines entreprises. Près d'un cinquième (19 %) des répondants affirment que la COVID-19 a ralenti leur adoption du multi-cloud, les priorités ayant changé et les investissements ayant été réorientés vers d'autres domaines.Brian Klingbeil, directeur de la stratégie chez Ensono, déclare :En ce qui concerne l'avenir, 49 % des personnes interrogées pensent que le cloud distribué pourrait être la solution aux problèmes et aux pannes liés au réseau, tandis que 42 % pensent qu'il pourrait éliminer les problèmes de latence et 36 % pensent qu'il peut conduire à une augmentation de la disponibilité des emplacements à partir desquels les services de cloud peuvent être hébergés ou consommés., conclut Klingbeil.Source : Ensono Quel est selon vous le plus grand défi à l'adoption du cloud ?La pandémie a-t-elle influencé votre choix de passer au cloud ?Que pensez-vous du multi-cloud ?