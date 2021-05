Une nouvelle étude de Sinequa, société spécialisée dans la recherche d'entreprise, révèle que ces marketplaces sont très attrayantes, 93 % des personnes interrogées déclarant que les marketplaces rendent les trois grands clouds plus attrayants en tant que plateforme.En moyenne, les entreprises utilisent huit services différents acquis par le biais de la marketplace, et 90 % des personnes interrogées prévoient d'acheter davantage de produits ou de services sur la marketplace. Les catégories de services les plus utilisées sont : les bases de données (48 %), l'analytique (51 %), le stockage (51 %) et la sécurité (46 %).Adrien Gabeur, VP cloud chez Sinequa, déclare :Lorsqu'on leur demande pourquoi ils utilisent ces market places, 70 % répondent parce que c'est plus pratique, 50 % parce qu'il est facile d'essayer de nouveaux produits/services et 39 % parce qu'il y a plus de choix.Les catégories de produits qui connaissent la croissance la plus rapide sont la blockchain, la recherche et la collecte d'informations, ainsi que l'IA et l'apprentissage automatique.Source : Sinequa Pensez-vous que cette étude est pertinente ou pas selon votre expérience ?Votre entreprise utilise-t-elle ce genre de services ? Si oui les résultats sont-ils positifs ou pas ?