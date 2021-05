Microsoft a lentement gagné du terrain sur Amazon et l'écart entre leurs parts de marché s'est réduit de deux points de pourcentage au cours de l'année dernière. Ensemble, ces deux leaders du marché continuent de représenter plus de la moitié des revenus mondiaux du cloud. Au-delà d'Amazon et de Microsoft, les douze premiers acteurs dont le taux de croissance a dépassé la croissance globale du marché sont Alibaba, Google, Tencent et Baidu.Le classement des douze premiers est complété par IBM, Salesforce, Oracle, NTT, SAP et Fujitsu. Tous peuvent être considérés comme ayant des positions quelque peu spécialisées et de niche sur le marché par rapport aux plus grands fournisseurs de cloud.La plupart des grands fournisseurs de cloud ayant publié leurs résultats pour le premier trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) se sont élevés à 39,5 milliards de dollars, les revenus sur douze mois atteignant 140 milliards de dollars. Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 39 % au premier trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les cinq premiers contrôlent 80 % du marché. Sur le plan géographique, le marché du cloud continue de connaître une forte croissance dans toutes les régions du monde., a déclaré John Dinsdale, analyste en chef au Synergy Research Group.Source : Synergy Research Group