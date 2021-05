Dans l'ensemble, les dépenses des clients ont dépassé 40 milliards de dollars américains par trimestre pour la première fois au premier trimestre, avec des dépenses totales supérieures de près de 11 milliards de dollars américains à celles du premier trimestre 2020 et de près de 2 milliards de dollars américains à celles du quatrième trimestre 2020, selon les données de Canalys. L'accélération de la transformation numérique au cours des 12 derniers mois, avec des organisations s'adaptant à de nouvelles pratiques de travail, à l'engagement des clients et à la dynamique des processus commerciaux et de la chaîne d'approvisionnement, a élevé la demande pour ces services. Ceci, combiné au rebond de certaines économies, en accord avec les stimuli gouvernementaux, le déploiement de programmes de vaccination de masse COVID-19 et l'assouplissement subséquent des restrictions, a augmenté la confiance des clients pour s'engager dans des contrats pluriannuels.Amazon Web Services (AWS) était le premier fournisseur de services cloud au premier trimestre 2021, avec une croissance de 32 % sur une base annuelle pour représenter 32 % des dépenses totales. Au cours du dernier trimestre, elle a annoncé de nouveaux sites CloudFront edge en Croatie et en Indonésie et a étendu ses Wavelength Zones pour les réseaux 5G au Japon et à travers les États-Unis. Elle a lancé ses nouvelles instances EX2 X2gd basées sur le processeur Graviton2 conçu par AWS pour les charges de travail gourmandes en mémoire et un meilleur rapport prix/performance.Microsoft Azure a connu une croissance de 50 % pour le troisième trimestre consécutif, prenant 19 % de part de marché au premier trimestre 2021. La croissance a été stimulée par la consommation de cloud et les engagements à plus long terme des clients rendus possibles par les investissements dans Azure Arc pour la gestion du plan de contrôle de l'informatique hybride, Azure Synapse pour l'analyse des données et l'IA en tant que plateforme. Elle a introduit de nouvelles propositions de clouds industriels pour les services financiers, la fabrication et les organisations à but non lucratif, s'ajoutant aux soins de santé et au commerce de détail.Google Cloud a poursuivi sur sa lancée, bénéficiant de son approche Google One qui favorise les ventes croisées et les possibilités d'intégration dans l'ensemble de son portefeuille. Globalement, elle a progressé de 56 % au cours du dernier trimestre pour représenter une part de marché de 7 %. Le développement " cloud-native " et l'accélération de la migration vers le cloud chez ses clients ont été stimulés par l'accent mis sur les solutions spécifiques à l'industrie, l'apprentissage automatique, l'analyse et la gestion des données. Elle a annoncé la création d'une nouvelle région cloud en Israël., a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys.La concurrence entre les principaux fournisseurs de services cloud pour tirer parti de ces opportunités va continuer à s'intensifier., explique Matthew Ball, analyste en chef de Canalys.Canalys définit les services d'infrastructure cloud comme des services qui fournissent une infrastructure en tant que service et une plateforme en tant que service, soit sur une infrastructure privée hébergée dédiée, soit sur une infrastructure partagée. Cela exclut directement les dépenses liées aux logiciels en tant que service, mais inclut les revenus générés par les services d'infrastructure consommés pour les héberger et les exploiter.Source : CanalysQuel est votre avis sur cette croissance du marché des services cloud ?