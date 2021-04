Israël a choisi Amazon Web Services (AWS) (AMZN.O) et Google pour un projet de plus d'un milliard de dollars visant à fournir des services cloud au secteur public et à l'armée du pays







Ils établiront des sites de cloud locaux en Israël avec un investissement initial de 4 milliards de shekels (1,2 milliard de dollars). Ces sites conserveront les informations à l'intérieur des frontières d'Israël selon des directives de sécurité strictes.Les quatre phases du projet comprennent l'acquisition et la construction de l'infrastructure du cloud, la formulation de la politique gouvernementale de migration vers le cloud, l'intégration et la migration, ainsi que le contrôle et l'optimisation de l'activité du cloud.Nimbus est un projet phare pluriannuel destiné à fournir une solution complète pour la mise à disposition de services cloud au gouvernement, au système de défense et à d'autres groupes de l'économie, a déclaré le ministère.Un autre appel d'offres est en cours pour la troisième partie du projet, dans lequel des dizaines de fournisseurs locaux seront sélectionnés pour aider à la migration des systèmes gouvernementaux vers le cloud et au développement de systèmes dans l'environnement cloud.Source : AmazonQuel est votre avis sur ce choix du gouvrnement israelien ?